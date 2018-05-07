«Чудеса»: Рецензия Киноафиши

Пчелиный рай

Семья Вольфганга и Анджелики живет максимально уединенно и удаленно от цивилизации. Глава их «мирка» считает, что его четыре дочери должны вырасти в сказочном, понятном и простом королевстве. Продолжая при этом семейное дело – производство меда. Но лето приносит с собой массу изменений. Девочки растут и познают мир, а еще в их глубинку приезжает теледива со своей командой, чтобы провести отбор для новой передачи «Страна чудес». Возможность попасть туда сулит им не только баснословное вознаграждение, но и откроет перед затворниками новый, удивительный мир, от которого они так долго отгораживались.

Кадр из фильма «Чудеса»

Любимица фестивальных отборщиков – режиссер Аличе Рорвахер («Небесное тело», «9х10 девяносто») сняла удивительно приземленную историю о высоком и важном. Ее герои не так уж много разговаривают или делятся друг с другом мыслями - важнее здесь то, чем и как они занимаются. Оператор Элен Лувар («Пина:Танец страсти в 3D», «Пляжные крысы») детально рассказывает о жизни и секретах взрослых и детей на ферме, скрытой от посторонних глаз. Италия настолько красива и многогранна, что для «Чудес» краски и «вкусность» картинки даже пришлось приглушать. И все эти виды, фрукты и море – настоящее счастье для тех, кто давно не мог себе позволить искупаться или полежать на солнышке. Так что, вполне себе быстро и бюджетно – цена билета все-таки пока не превышает стоимости путевки, кино идет менее двух часов, – кинопублика, не задумываясь о времени, может отдохнуть немного от повседневных забот. А озвучил «Чудеса» постоянный соратник Рорвахер – композитор Пьеро Кручитти, написавший саундтрек, идеально аккомпанирующий простой и неспешной жизни героев.

Кадр из фильма «Чудеса»

Украшением проекта стал дуэт Альбы Рорвахер («Место встречи», «Идеальные незнакомцы») и Сэма Лаувейка («Страсть и верность», «Преисподняя»), актеры демонстрируют все грани любви и жизни, после страсти и рождения детей. Одним из самых удивительных и необычных решений в наше постоянно торопящееся время стало привлечение дебютантов для образов детей. Они создают на экране магию и давно забытые ощущения новизны и непривычных, «незамыленных» лиц. Своеобразно положительной, хоть и крайне эпизодической, оказалась в «Чудесах» Моника Беллуччи («Необратимость», «Малена»), сыгравшая ту самую телеведущую, которая заманивает героев в свое шоу, где победить смогут лишь те, кто проявит весь свой талант и не стушуется перед камерой ради своей семьи.

Кадр из фильма «Чудеса»

Фестивальная картина «Чудеса» Аличе Рорвахер - это настоящий рай и неиссякаемый источник силы и вдохновения для любителей сложных, тяжело переживаемых историй. Здесь всего в меру, а музыка и операторская работа направлены на то, чтобы не пропустить ни единого фрагмента мира героев, показав все его проблемы и лишения. При этом неограниченная и всепоглощающая любовь героев друг к другу и авторов проекта к ним создает на экране уникальную историю. Здесь все мирские проблемы сплетены с духовностью, поиском и принятием. И Гран-при от жюри Каннского фестиваля, полученное несколько лет назад, лишь подтверждает это, авторы буднично и просто разговаривают со зрителями о наследии, передающемся от поколения к поколению. Ведь обычно считается, что нужно идти только вперед, причем, любыми способами, но если поступать исключительно так, то все человечество очень быстро забудет свои корни, а ведь их хранители (бабушки и дедушки) не вечны. Поэтому самый важный посыл «Чудес» - это то, что как бы мы ни торопились взрослеть и познавать мир, не нужно забывать про истоки и прошлое, о том, как люди приходили, приходят и будут приходить в этот мир.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 17 мая 2018 года

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