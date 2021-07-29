Чистое место, 2021

Фильм полностью был снят в Греции, в Афинах и окрестностях, а также на острове Эгина.

Это второй полнометражный фильм режиссера Никиаса Криссоса.

Никиас Криссос – немецкий режиссер и сценарист. Он родился недалеко от Гейдельберга в семье греков и немцев, изучал кинопроизводство в Англии.

Его фильмы были показаны на фестивалях в Роттердаме и Оберхаузене, а также на Берлинале и Трайбеке и получили множество международных наград. Он является выпускником Berlinale Talents, участником конкурса новых немецких режиссеров Saatchi & Saatchi и мастер-класса «Голливудская перспектива» в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. В 2012 году Криссос основал продюсерскую компанию Kataskop Film, где спродюсировал и снял свой первый полнометражный фильм «Бункер». Премьера фильма состоялась на Берлинском международном кинофестивале и была отмечена несколькими международными наградами.

Режиссер Никиас Криссос искал для своей картины самых талантливых сотрудников. Например, он выбрал оператора Йоши Хеймрата, который является лауреатом германских кинопремий. Криссос был впечатлен его работой над фильмами «Лучший из миров» и «Берлин. Александерплац» и хвалил его уникальное видение, которое помогло точно воссоздать атмосферу фильма. А в качестве композитора картины режиссер пригласил Джона Гюртлера, который является лауреатом европейских кинопремий.

Фильм был представлен на Каннском кинорынке Marché du Film.

Алексис Витгенштейн из мюнхенской компании Violet Pictures выступил продюсером фильма.