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A Pure Place

Чистое место, 2021

2021 / Германия
5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Немецкая драма о таинственном религиозном культе
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После дебютного полнометражного фильма под названием «Бункер» немецкий режиссер греческого происхождения Никиас Криссос возвращается с картиной, сюжет которой разворачивается вокруг таинственного религиозного культа. Брат и сестра Пол и Ирина растут на греческом острове в религиозной общине под руководством таинственного и могущественного Фуста. Этот остров расположен вдалеке от всего остального мира, который местные верующие считают грешным и опасным. Обособленную общину обслуживают маленькие дети, которые трудятся на взрослых день и ночь не покладая рук. Такими прислугами оказываются и Пол с Ириной. Когда гуру уводит к себе Ирину, Пол чувствует, будто его бросили и теперь он остался совсем один. В отчаянии он решается на серьезный шаг: Пол хочет бросить вызов одержимому сообществу и освободить свою сестру от гнусных махинаций лидера культа. Однако действовать нужно быстро, пока не стало слишком поздно. Ведь, на самом деле, секта уже давно готовится к своему роковому концу.

Фильм полностью был снят в Греции, в Афинах и окрестностях, а также на острове Эгина.

Это второй полнометражный фильм режиссера Никиаса Криссоса.

Никиас Криссос – немецкий режиссер и сценарист. Он родился недалеко от Гейдельберга в семье греков и немцев, изучал кинопроизводство в Англии.

Его фильмы были показаны на фестивалях в Роттердаме и Оберхаузене, а также на Берлинале и Трайбеке и получили множество международных наград. Он является выпускником Berlinale Talents, участником конкурса новых немецких режиссеров Saatchi & Saatchi и мастер-класса «Голливудская перспектива» в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. В 2012 году Криссос основал продюсерскую компанию Kataskop Film, где спродюсировал и снял свой первый полнометражный фильм «Бункер». Премьера фильма состоялась на Берлинском международном кинофестивале и была отмечена несколькими международными наградами.

Режиссер Никиас Криссос искал для своей картины самых талантливых сотрудников. Например, он выбрал оператора Йоши Хеймрата, который является лауреатом германских кинопремий. Криссос был впечатлен его работой над фильмами «Лучший из миров» и «Берлин. Александерплац» и хвалил его уникальное видение, которое помогло точно воссоздать атмосферу фильма. А в качестве композитора картины режиссер пригласил Джона Гюртлера, который является лауреатом европейских кинопремий.

Фильм был представлен на Каннском кинорынке Marché du Film.

Алексис Витгенштейн из мюнхенской компании Violet Pictures выступил продюсером фильма.

Брат с сестрой живут в тайной, скрытой от посторонних глаз, общине. Внутри нее действуют жесткие правила и четкая иерархия, во главе которой верховный гуру. Однажды тот предлагает сестре возможность приблизиться к себе и оказаться в высшем кругу. Другие могут лишь мечтать о таком. Но брат ни за что не хочет расставаться с сестрой. Он должен придумать план, как воссоединиться с ней. И, возможно, единственный способ сделать это - переиграть самого верховного гуру, перед острым умом которого преклоняются все до единого.

5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 29 июля 2021
Премьера в мире 29 июля 2021
Возраст 16+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Никиас Криссос
Никиас Криссос
В ролях
Сэм Лаувейк
Сэм Лаувейк
Даниэль Штрассер
Даниэль Штрассер
Лена Лауцемис
Лена Лауцемис
Грета Бохачек
Клод Хайнрих
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чистое место 3 постера
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Чистое место
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На уединенном греческом острове обосновалась община, которую возглавляет некто Фуст (Сэм Лаувейк) – импозантный седовласый господин в черных очках и белых одеждах. Его последователи помешаны на идее чистоты и поделены на два неравных класса. Есть условные «господа», которым дозволено мыться в бане и беседовать с харизматичным лидером, и условные «рабы», которые живут под землей, ходят с черными от грязи лицами и весь день варят для обитателей верхнего этажа…
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Кадры из фильма Все кадры
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