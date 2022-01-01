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Реальная белка
Реальная белка, 2013: актеры и роли
The Nut Job
Реальная белка
2013 / Канада / США
Трейлер
6.0
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Реальная белка, 2013: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Питер Лепениотис
Peter Lepeniotis
В ролях
Уилл Арнетт
Will Arnett
Брендан Фрейзер
Brendan Fraser
Лиам Нисон
Liam Neeson
Кэтрин Хейгл
Katherine Heigl
Стивен Лэнг
Stephen Lang
Сара Гадон
Sarah Gadon
Майя Рудольф
Maya Rudolph
Майя Рудольф
Maya Rudolph
Джефф Данэм
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Джо Пинг
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