Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Поезд страха Поезд страха
Киноафиша Фильмы Поезд страха Фильмы похожие на Поезд страха
Terror Train Поезд страха 1979 / Канада / США
5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Поезд страха

Вся информация о фильме
Поезд
Поезд
триллер, ужасы 2008, США
6.0
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
ужасы, триллер 1984, США
5.0
Мой кровавый Валентин
Мой кровавый Валентин
ужасы, драма, триллер 1981, Канада
6.0
Когда звонит незнакомец
Когда звонит незнакомец
ужасы, мистика, триллер 1979, США
6.0
Город, который боялся заката
Город, который боялся заката
мистика, детектив, драма 1976, США
6.0
Хэллоуин: 20 лет спустя
Хэллоуин: 20 лет спустя
ужасы, триллер 1998, США
6.0
Хэллоуин заканчивается
Хэллоуин заканчивается
ужасы, триллер 2022, США
7.0
Хэллоуин убивает
Хэллоуин убивает
ужасы, триллер 2021, США
6.0
Хэллоуин
Хэллоуин
ужасы 2018, США
6.0
Хэллоуин: Воскрешение
Хэллоуин: Воскрешение
ужасы, триллер 2002, США
4.0
Хэллоуин
Хэллоуин
ужасы, триллер 1978, США
6.0
Рой
Рой
фантастика, триллер, ужасы 1978, США
4.0
Шестой день
Шестой день
триллер, фантастика 2000, США
7.0
Завтра не умрет никогда
Завтра не умрет никогда
триллер, приключения, боевик 1997, Великобритания / США
7.0
Преследование Д. Б. Купера
Преследование Д. Б. Купера
приключения, криминал, триллер 1981, США
5.0
Хэллоуин 2
Хэллоуин 2
ужасы 1981, США
6.0
Туман
Туман
ужасы 1980, США
6.0
Городские легенды 2: Последний отрезок
Городские легенды 2: Последний отрезок
ужасы, мистика, триллер 2000, США / Канада
4.0
Огонь на поражение
Огонь на поражение
триллер, приключения, криминал, драма, боевик 1988, США
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров
В сто раз лучше Шурыгиной: какую красотку отхватил Семенов после выхода из тюрьмы
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Алешей Поповичем восхищалась вся страна: каким подлецом богатырь был при жизни
Скачет от счастья: Костомаров объявил о долгожданном событии
Главный холостяк российского кино: женщины боготворят, а он плачет ночи напролет
Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
На Аверина даже не посмотрит: вот как выглядит красавец-муж Якуниной
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
После ухода матери: все семейство Стриженова вздохнуло с облегчением
Над этой малышкой все детство издевались: теперь нет никого успешнее (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше