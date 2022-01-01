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Поезд страха Поезд страха
Киноафиша Фильмы Поезд страха Поезд страха, 1979: актеры и роли
Terror Train Поезд страха 1979 / Канада / США
5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Поезд страха, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роджер Споттисвуд Роджер Споттисвуд Roger Spottiswoode
В ролях
Бен Джонсон Ben Johnson Джейми Ли Кертис Джейми Ли Кертис Jamie Lee Curtis Харт Бокнер Hart Bochner Дэвид Копперфилд David Copperfield Дерек МакКиннон Derek McKinnon Сэнди Карри Тимоти Уэббер Тимоти Уэббер Timothy Webber Энтони Шервуд Anthony Sherwood
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