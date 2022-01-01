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Поезд страха
Поезд страха, 1979: актеры и роли
Terror Train
Поезд страха
1979 / Канада / США
5.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Поезд страха, 1979: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роджер Споттисвуд
Roger Spottiswoode
В ролях
Бен Джонсон
Ben Johnson
Джейми Ли Кертис
Jamie Lee Curtis
Харт Бокнер
Hart Bochner
Дэвид Копперфилд
David Copperfield
Дерек МакКиннон
Derek McKinnon
Сэнди Карри
Тимоти Уэббер
Timothy Webber
Энтони Шервуд
Anthony Sherwood
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