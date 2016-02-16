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Sex Tape Домашнее видео 2014 / США
6.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Домашнее видео»

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Foggy 16 февраля 2016, 02:25
Icloud этот - опасная вещь, я вот только сейчас задумалась. Мой ноутик все время оповещает меня, что мои файлы загружены в icloud. И хотя я эту прогу уже давно стерла, но она все равно упрямо откуда-то лезет и отправляет куда-то мои файлы. Что с этим делать – не знаю. Теперь мы все под колпаком всемирной паутины

я люблю айфоны, айпады и вообще apple ✊ ✊ ✊ сегодня 01.09.2014 балующиеся молодые американцы выложили в сеть весьма небезынтересные фото и видеосъемки с поломанных аккаунтов на icloud, и я смог лицезреть какая няша Кирстен Данст, в меланхолии совсем другое - это ведь кино, а не жизнь....ну и мимоходом узнать, что Лоуренс такая шлюшка оказывается...охо-хо...

ps Queen Julia срочно удаляй всю селфи-обнаженку отовсюду ✊ ✊ ✊
16 февраля 2016, 02:25 Ответить
https://intrade.bar/68731 16 февраля 2016, 02:29
как кино-то?

по трейлеру из-за перебора с рекламой продукции и сервисов огрызка, уже и смотреть не хочется, напоминает продакт плейсмен по-русски, когда реклама настолько очевидна, что смотреть тошно
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
Foggy 16 февраля 2016, 02:30


не пойду-ка я на эту картину в кино, дома гляну

не поверишь, точно такая же мысль буквально один в один посещает меня на 5/6 картин✊ ...то ли я катастрофически старею, то ли кол-во шлака на экранах начинает переваливать через критическую отметку...

ps платить деньги за скалу в парике до пупа в роли героя древнегреческих мифов, например - это уже даже за гранью юмора

pps тем сложнее найти ту жемчужину, за которую не жалко любую сумму за билет, только бы создатели сняли еще и не хуже ✊
16 февраля 2016, 02:30 Ответить
Alessia 16 февраля 2016, 02:30
Фильм прикольный, мы всё время смеялись)) Особенно смешно как Кэмерон с её будущим боссом нюхали кокаин, а собака босса гонялась за мужем Кэмерон по всему дому))

Фигура у Кэмерон конечно супер и вообще в этом фильме она очень хорошо выглядит.
16 февраля 2016, 02:30 Ответить
Swi4e1 21 февраля 2016, 05:17
Камерон как всегда отжигает =)))))))))))
21 февраля 2016, 05:17 Ответить
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