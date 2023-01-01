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Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение
Киноафиша Фильмы Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение Награды и номинации мультфильма Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение 2015 / США
5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Награды и номинации мультфильма Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение

Вся информация о мультфильме
Золотая малина 2016 Золотая малина 2016
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
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