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Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение
Киноафиша Фильмы Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение, 2015: актеры и роли
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение 2015 / США
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение, 2015: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Уолт Бекер Уолт Бекер Walt Becker
В ролях
Белла Торн Белла Торн Bella Thorne Мэттью Грей Гублер Мэттью Грей Гублер Matthew Gray Gubler Дэвид Кросс Дэвид Кросс David Cross Джейсон Ли Джейсон Ли Jason Lee Эми Полер Эми Полер Amy Poehler Джастин Лонг Джастин Лонг Justin Long Дженис Карман Janice Karman
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