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Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение
Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение, 2015: актеры и роли
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip
Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение
2015 / США
Трейлер
6.3
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
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Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение, 2015: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Уолт Бекер
Walt Becker
В ролях
Белла Торн
Bella Thorne
Мэттью Грей Гублер
Matthew Gray Gubler
Дэвид Кросс
David Cross
Джейсон Ли
Jason Lee
Эми Полер
Amy Poehler
Джастин Лонг
Justin Long
Дженис Карман
Janice Karman
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