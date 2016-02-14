24 недели, 2016

Астрид, успешная стендап-комедиантка, готовится к рождению второго ребенка. На шестом месяце она узнает, что у малыша серьезные проблемы со здоровьем. Взвесив все за и против, Астрид и ее муж Маркус решают сохранить беременность. Но врачи продолжают приносить плохие новости, и это ставит девушку перед тяжелейшим и мучительным выбором, который ей предстоит сделать в одиночку: даже любимый муж, вечная поддержка и опора, не в состоянии до конца понять ее чувства. Ситуация осложняется тем, что за жизнью телезвезды внимательно следит публика, которая не прощает своим любимцам ошибок…