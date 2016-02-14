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24 недели, 2016

2016 / Германия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Астрид, успешная стендап-комедиантка, готовится к рождению второго ребенка. На шестом месяце она узнает, что у малыша серьезные проблемы со здоровьем. Взвесив все за и против, Астрид и ее муж Маркус решают сохранить беременность. Но врачи продолжают приносить плохие новости, и это ставит девушку перед тяжелейшим и мучительным выбором, который ей предстоит сделать в одиночку: даже любимый муж, вечная поддержка и опора, не в состоянии до конца понять ее чувства. Ситуация осложняется тем, что за жизнью телезвезды внимательно следит публика, которая не прощает своим любимцам ошибок…

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 14 февраля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Анна Зора Берашед
В ролях
Юлия Йенч
Бьярне Медел
Бьярне Медел
Йоханна Гастдорф
Эмилия Пиеске
Мария-Виктория Драгус
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 24 недели 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фестиваль немецкого кино пройдёт в Санкт-Петербурге С 1 по 4 декабря в «Авроре» пройдёт 13-й Фестиваль немецкого кино, где будут представлены лучшие картины Германии последнего времени. Этот год выдался удачным для немецких постановщиков.
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18 ноября 2016 11:16
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