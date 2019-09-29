Революционеры (в прошлом), 2019

«Скромное обаяние буржуазии» левых взглядов. Хелена работает в Вене судьёй, но ради своего старинного друга (и, вероятно, когда-то больше, чем друга) Павла готова нарушить закон: передать через общего товарища Фолькера крупную сумму в Москву и инициировать нелегальный въезд преследуемого на родине Павла в Австрию. Хелену ждёт неприятный сюрприз: проблемы с российским законодательством были не столько у Павла, сколько у его жены Евгении, основавшей правозащитную организацию «Птица», и в Австрию Павел (эстонский актёр Тамбет Туйск) заявляется со всей семьёй — Евгенией и новорожденным сыном Василием. Что делать с «нашествием варваров», не очень понятно; попытки Хелены сохранить лицо и собственную семью вовлекают в орбиту заботы о нелегальных гостях Фолькера и его жену Тину; благое намерение запускает цепную реакцию, после которой от привычного существования австрийцев камня на камне не останется... Эта драматическая комедия — или комическая драма, как вам больше понравится — отличается остроумием, филигранным психологизмом, меткими бытовыми наблюдениями и роскошной игрой. В первую очередь, немецких актрис — Юлии Йенч («Последние дни Софи Шолль», «Воспитатели») в роли Хелены и Энне Шварц («Стефан Цвейг: Прощание с Европой», «Всё хорошо») в роли Тины. Не пропустите камео Йозефа Хадера, прекрасно знакомого всем зрителям фестиваля «Новое кино Австрии»!