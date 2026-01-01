Алексей Ионов

Советская «Снегурочка» и рядом не стояла: создатель «Трассы» взялся за сказку — психоделики не будет

Этих 3 персонажей из аниме любят за то, что они подкаблучники и терпилы: в списке есть и герой из «Атаки титанов»

Уже пятый сезон зрители не понимают, почему сериал назвали именно «Первый отдел»: а ведь в этом был расчет авторов

По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть

Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей

Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»

3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+

«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе

Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине

Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами