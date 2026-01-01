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Юлия Йенч
Julia Jentsch
Киноафиша
Персоны
Юлия Йенч
Юлия Йенч
Julia Jentsch
Дата рождения
20 февраля 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Берлин, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.0
Перевал
(2019)
7.6
Последние дни Софии Шолль
(2005)
7.3
Prosecution
(2026)
Фильмография Юлия Йенч
7.3
Prosecution
Staatsschutz
драма, триллер
2026, Германия
6.7
Что знает Мариэль
Was Marielle weiß
драма
2025, Германия
Смотреть трейлер
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.2
Electric Fields
Electric Fields
драма
2024, Швейцария
8
Перевал
криминал, триллер, детектив
2019, Германия
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✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Революционеры (в прошлом)
Waren einmal Revoluzzer / Once Were Rebels
драма, комедия
2019, Австрия
7.1
24 недели
24 Wochen
драма
2016, Германия
6.4
На ровном месте
Auf Einmal
триллер, драма
2016, Германия / Нидерланды
6.6
Соблазнитель 2
Kokowääh 2
комедия, семейный
2013, Германия
Смотреть трейлер
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