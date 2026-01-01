Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Юлия Йенч
Юлия Йенч Julia Jentsch
Киноафиша Персоны Юлия Йенч

Юлия Йенч

Julia Jentsch

Дата рождения
20 февраля 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Берлин, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Перевал 8.0
Перевал (2019)
Последние дни Софии Шолль 7.6
Последние дни Софии Шолль (2005)
Prosecution 7.3
Prosecution (2026)

Фильмография Юлия Йенч

Prosecution 7.3
Prosecution Staatsschutz
драма, триллер 2026, Германия
Что знает Мариэль 6.7
Что знает Мариэль Was Marielle weiß
драма 2025, Германия
Смотреть трейлер
Electric Fields 6.2
Electric Fields Electric Fields
драма 2024, Швейцария
Перевал 8
Перевал
криминал, триллер, детектив 2019, Германия
Революционеры (в прошлом) 6.5
Революционеры (в прошлом) Waren einmal Revoluzzer / Once Were Rebels
драма, комедия 2019, Австрия
24 недели 7.1
24 недели 24 Wochen
драма 2016, Германия
На ровном месте 6.4
На ровном месте Auf Einmal
триллер, драма 2016, Германия / Нидерланды
Соблазнитель 2 6.6
Соблазнитель 2 Kokowääh 2
комедия, семейный 2013, Германия
Смотреть трейлер
Показать еще
Скупаю пледы в Fix Price за 79 рублей и режу на квадраты: 10 применений, ради которых беру их по несколько штук
Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»: до осени один день, но в нашем кино-тесте вечные каникулы
$100 000 000 бюджета и обещание выдать зрелище в духе «Марсианина» — но новый фильм Ридли Скотта все же провалился
Осень начнется с тяжёлой драмы: 4 сентября выходит «Марик» с Копейкиным — собрали все подробности новой премьеры
Колоссальный ляп «Нового дня» всплыл после премьеры: даже в старых «Человеках-пауках» до такого не доходило
«Балабол» вернется на НТВ с делом 15-летней давности — и это далеко не единственная интрига 10 сезона
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
Не знаете, что посмотреть? Metacritic выбрал 10 лучших сериалов первой половины 2026 года — №3 за 11 дней собрал 66+ млн просмотров
«А ты не стой, ты сядь!» — сели? Теперь докажите, что отличите «Служебный роман» от «Жестокого романса» (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше