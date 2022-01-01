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Джон Барроумен

John Barrowman
Джон Барроумен
Джон Барроумен John Barrowman
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Дата рождения
11 марта 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Глазго, Шотландия, Великобритания
Рост
183 см
Биография Джона Барроумена

Джон Скотт Барроумен родился 11 марта 1967 года в крупном шотландском городе Глазго. Он был младшим из трёх детей в семье. Мать Джона была певицей, а отец работал в крупной американской компании. В 1975 году из-за работы отца семья переехала в Америку. В школе учителя привили Джону любовь к актёрскому ремеслу и музыке. Впоследствии он изучал драматургию в университетах Америки, а в 1989 году вернулся в Англию.

Карьера Джона началась в театрах Вест-Энда, где он сыграл множество успешных ролей. Вскоре актёр начал участвовать в мюзиклах, исполняя ведущие роли, например, в «Красавице и Чудовище». Он получил номинацию на престижную премию Лоуренса Оливье за роль в The Fix.

Джон записал несколько музыкальных альбомов, а в 2008 году участвовал в отборочном туре на конкурс «Евровидение».

С 2013 года Джон состоит в браке с британским архитектором и актёром Скоттом Гилом. Они познакомились в 1993 году на спектакле, в котором играл Джон.

Джон активно выступает за права ЛГБТК-сообщества, сотрудничает со многими благотворительными организациями, деятельность которых направлена на помощь в принятии людей с нетрадиционной ориентацией и искоренение гомофобии.

Интересные факты о Джоне Барроумене
  • В 2014 году актёр был награжден Орденом Британской Империи.
  • Был судьей британского телепроекта «Я готов на всё» и принимал участие в «Танцах на льду».
  • В детстве Джон являлся большим поклонником сериала «Доктор Кто».
  • Для подготовки к роли в сериале «Торчвуд» Джон летал на истребителе Hawker, входящем в состав Королевских ВВС.
  • В 2014 году Джон выступил в Глазго на открытии Игр Содружества.
  • В 2008 году Джон издал автобиографическую книгу Anything goes, в написании которой ему помогала сестра.
  • Актёр выступал против выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства на референдуме в 2014 году. На выборах в США 2012 года Джон публично поддерживал Барака Обаму.
Фильмография Джона Барроумена
Уличные танцы 3: Все звезды
Уличные танцы 3: Все звезды
мюзикл, драма 2013, Великобритания
6.0
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