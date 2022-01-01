Джон Скотт Барроумен родился 11 марта 1967 года в крупном шотландском городе Глазго. Он был младшим из трёх детей в семье. Мать Джона была певицей, а отец работал в крупной американской компании. В 1975 году из-за работы отца семья переехала в Америку. В школе учителя привили Джону любовь к актёрскому ремеслу и музыке. Впоследствии он изучал драматургию в университетах Америки, а в 1989 году вернулся в Англию.

Карьера Джона началась в театрах Вест-Энда, где он сыграл множество успешных ролей. Вскоре актёр начал участвовать в мюзиклах, исполняя ведущие роли, например, в «Красавице и Чудовище». Он получил номинацию на престижную премию Лоуренса Оливье за роль в The Fix.

Джон записал несколько музыкальных альбомов, а в 2008 году участвовал в отборочном туре на конкурс «Евровидение».

С 2013 года Джон состоит в браке с британским архитектором и актёром Скоттом Гилом. Они познакомились в 1993 году на спектакле, в котором играл Джон.

Джон активно выступает за права ЛГБТК-сообщества, сотрудничает со многими благотворительными организациями, деятельность которых направлена на помощь в принятии людей с нетрадиционной ориентацией и искоренение гомофобии.