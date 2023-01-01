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Киноафиша Фильмы Одержимая Одержимая, 2013: актеры и роли
Crush Одержимая 2013 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Одержимая, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Малик Бейдер
В ролях
Лукас Тилл Лукас Тилл Lucas Till Сара Болджер Сара Болджер Sarah Bolger Кристал Рид Кристал Рид Crystal Reed Мередит Сэленджер Ли Уоннелл Ли Уоннелл Leigh Whannell Камилла Гуати Майкл Лэндис Майкл Лэндис Michael Landes Никки СуХу Nikki SooHoo Катрина Балф Катрина Балф Caitriona Balfe
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