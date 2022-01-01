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Дюна
Дюна, 1984: актеры и роли
Dune
Дюна
1984 / США
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Дюна, 1984: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Линч
David Lynch
В ролях
Кайл МакЛоклен
Kyle MacLachlan
Юрген Прохнов
Jurgen Prochnow
Франческа Аннис
Francesca Annis
Патрик Стюарт
Patrick Stewart
Ричард Джордан
Richard Jordan
Фредди Джонс
Freddie Jones
Дин Стокуэлл
Dean Stockwell
Кеннет МакМиллан
Kenneth McMillan
Стинг
Sting
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
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Одна
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