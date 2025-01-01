Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Дюна Цитаты из фильма Дюна

Цитаты из фильма Дюна

Paul Я не должен бояться. Страх — убийца разума. Страх — это маленькая смерть, приводящая к полному уничтожению. Я встречу свой страх. Я позволю ему пройти надо мной и сквозь меня. И когда он пройдет, я поверну внутренним взором, чтобы увидеть его путь. Там, где он был, не останется ничего. Только я останусь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Piter De Vries Только силой воли я запускаю свой разум. Только соком Сапхо мысли обретают скорость, губы — пятна, а пятна — предупреждение. Только силой воли я запускаю свой разум.
[пить]
Piter De Vries Только силой воли я запускаю свой разум. Только соком Сапхо мысли обретают скорость, губы — пятна, а пятна — предупреждение. Только силой воли я запускаю свой разум.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Принцесса Ирулан Начало — очень тонкое время. Знайте, что сейчас год 10191. Известная вселенная управляется Падишахом Императором Шаддамом IV, моим отцом. В это время самое ценное вещество во вселенной — это пряность меланж. Пряность продлевает жизнь. Пряность расширяет сознание. Пряность жизненно необходима для космических путешествий. Гильдия космоплавателей и её навигаторы, которых пряность изменила за четыре тысячи лет, используют оранжевый газ пряности, дающий им способность складывать пространство. То есть путешествовать в любую точку Вселенной, не двигаясь. Ах да, я забыла сказать. Пряность есть только на одной планете во всей Вселенной. Заброшенной, сухой планете с огромными пустынями. Скрытыми среди скал этих пустынь живёт народ, известный как фремен, который давно хранит пророчество о том, что придёт человек, мессия, который поведёт их к настоящей свободе. Планета — Арракис. Также известна как Дюна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duke Leto Atreides Я буду скучать по морю, но человеку нужны новые впечатления. Они пробуждают что-то глубоко внутри, дают расти. Без перемен внутри нас спит что-то, что редко просыпается. Спящий должен пробудиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Отец! Спящий пробудился!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Alia Как это возможно? Он же Квисатц Хадерах!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reverend Mother Mohiam Ты знаешь о Воде Жизни? Желчи из больных червей Арракиса?
Paul Я слышал о ней.
Reverend Mother Mohiam Это очень опасно. Сестринство Бене Гессерит использует её, чтобы увидеть — внутри. Есть место — ужасное для нас. Для женщин. Говорят: придёт мужчина, Квисатц Хадерах. Он пойдёт туда, куда мы не можем. Многие мужчины пытались.
Paul Они пытались и провалились?
Reverend Mother Mohiam Они пытались и умерли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Padishah Emperor Shaddam IV Приведите этого плавающего жирдуна, барона!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Ирулан будет моей женой, открывая путь для Атрейдеса на трон.
Padishah Emperor Shaddam IV Я сижу на троне!
Paul Ты будешь сидеть на троне на Селюсе Секундусе — планете-тюрьме! Либо так, либо умрёшь.
[идёт к Чани]
Paul Принцесса не получит от меня ничего, кроме моего имени… ни ребёнка от меня, ни прикосновения, ни мягкого взгляда, ни мгновения желания.
[нежно гладит её по щеке]
Paul Это я обещаю тебе, моя любовь.
Lady Jessica Подумай об этом, Чани. Мы, кто носит имя наложницы… история назовёт нас жёнами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Император Шаддам IV, над нами корабли Гильдии с представителями многих Великих Домов Лаандсрада. Отправьте их обратно.
Padishah Emperor Shaddam IV Как ты смеешь говорить со мной на...
Guild Worker Хватит трындеть!
Paul Ты хоть представляешь, что я могу сделать.
Paul [Матерь-Настоятельница Мохиам рычит на него] Не пытайся использовать свои способности на мне. Попытайся заглянуть туда, куда боишься смотреть. Там меня и найдёшь — смотрю прямо в ответ.
Reverend Mother Mohiam [СТРОКА УДАЛЕНА] Заглуши его, Джессика!
Lady Jessica [СТРОКА УДАЛЕНА] Заглуши его сама, если сможешь.
Paul [СТРОКА УДАЛЕНА] Девяносто поколений ты и твои Бене Гессерит тайно трудились, чтобы создать живое, дышащее супероружие... которое дало бы вам власть свергнуть и Гильдию, и Императора. Вот оно. Это Я. И эти цели я достиг. *Но я НИКОГДА не буду ВАШИМ, чтобы вами управлять.*
Reverend Mother Mohiam [Используя Голос] *Ты не должен говорить...*
Paul [Также используя Голос, который её подавляет] МОЛЧИ!
[она отбрасывается назад, наталкиваясь на нескольких работников Гильдии]
Paul Я помню твою гом джаббар, теперь ты вспомни мою. Я могу убить словом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Мы должны полностью уничтожить всё производство пряности на Арракисе. Гильдия и вся Вселенная зависят от пряности. Тот, кто может уничтожить что-то, тот и управляет этим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alia Я — вестник Муад’Диба. Бедный Император. Боюсь, мой брат будет не слишком доволен тобой.
Padishah Emperor Shaddam IV Молчать!
Reverend Mother Mohiam Убейте этого ребёнка. Она — проклятье. Убейте её!
Reverend Mother Mohiam [стонет, затем кричит на Алию] Убирайся из моей головы!
Alia [используя голос] Не пока ты не скажешь им обоим, кто я *на самом деле*!
Reverend Mother Mohiam [слабым голосом] Алия, дочь герцога Лето Справедливого и королевской леди Джессики. Сестра... Пола... Муад’Диба.
Padishah Emperor Shaddam IV Сестра Пола? Пол — Муад’Диб?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chani Расскажи мне о своей родной планете, Усул.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guildmaster Секретный доклад внутри Гильдии. Четыре планеты привлекли наше внимание в связи с заговором, который может поставить под угрозу производство Спайса: планета Арракис, источник Спайса. Планета Каладан, родина Дома Атрейдес. Планета Гейди Прайм, родина Дома Харконнен. Планета Кайтан, дом Императора Известной Вселенной. Отправить навигатора Гильдии третьего уровня на Кайтан для получения подробностей от Императора. Спайс должен течь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Стилгар, есть признаки червя?
Stilgar Усул, у нас есть признаки червя такие, каких даже Бог не видывал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guild Navigator Мы сами видим небольшую проблему в доме Атрейдесов. Пол, Пол Атрейдес.
Padishah Emperor Shaddam IV Вы, конечно, имеете в виду герцога Лето Атрейдеса, его отца?
Guild Navigator Я говорю о Поле Атрейдесе. Мы хотим, чтобы его убрали. Я этого не говорил. Меня здесь нет.
Padishah Emperor Shaddam IV Понимаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reverend Mother Mohiam Положи правую руку в коробку.
Paul Что в коробке?
Reverend Mother Mohiam Боль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Это часть странного пути, которому мы тебя научим. Некоторые мысли имеют особый звук — это своего рода форма. Через звук и движение ты сможешь парализовать нервы, ломать кости, поджигать, душить врага или разрывать ему внутренние органы. Мы будем убивать, пока ни один Харконнен не вздохнёт воздух Арракиса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul ...Мой отец послал тебя проверить меня, не так ли?
[Он указывает на балисет Гурни]
Paul Музыку, значит?
Gurney Halleck Никакой музыки. Я упаковываю это для перехода.
[Он ставит балисет]
Gurney Halleck Практика со щитом.
Paul Опять? Гурни, мы тренировались всё утро. Я не в настроении.
Gurney Halleck Не в настроении? Настроение — это для скота и любовных игр, а не для боя!
Paul Извини, Гурни.
Gurney Halleck Ещё не достаточно, ещё!
[Он активирует свой щит и атакует Пола, который едва успевает включить свой щит]
Paul [про себя] Что с Гурни? Он не притворяется!
Gurney Halleck Теперь защищайся по-настоящему!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Питер Де Врис Как вы и велели, я просветил ваших племянников насчёт моего плана...
Барон Харконнен *Моего* плана!
Питер Де Врис ...*этого* плана... чтобы сокрушить Атрейдесов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stilgar У тебя есть сила. Тебя будут звать Усул — это сила основания столпа. Это твоё тайное имя в нашем племени. Но ты должен выбрать имя мужчины, по которому мы будем звать тебя открыто.
Paul Как ты называешь мышиную тень на втором месяце?
Stilgar Мы зовём её Муад’Диб.
Paul Могу ли я называться Пол Муад’Диб?
Stilgar Ты и есть Пол Муад’Диб!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Baron's Doctor Ты такая КРАСИВАЯ, мой барон. Твоя кожа — моя любовь. Твои болезни с любовью лечатся во веки веков.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Kynes [шёпотом] Да благословит творца и его воду, благословен будь приход и уход его, да очистит мир его проход.
Duke Leto Atreides Что ты говоришь?
Dr. Kynes Ничего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul [видит Туфира] Боже мой.
[внутренний голос]
Paul Они взяли твой разум.
[вслух]
Paul Герни, я вижу Туфира Хавата среди пленных. Пусть будет на свободе.
Feyd-Rautha [поворачивается к Туфиру] Противоядие.
[он прячет нож в рукав Туфира]
Gurney Halleck Туфир, иди.
Paul За многие годы службы моей семье, можешь просить у меня всё, что хочешь. Тебе нужна моя жизнь, старый друг? Она твоя.
[поворачивается]
Paul Я серьёзно, Туфир, если ты собираешься ударить — делай это сейчас.
Thufir Hawat [поднимает нож, к всеобщему шоку, но опускает его и поворачивается обратно к Фейду] Ты правда верил хоть на мгновение, что я подведу моего герцога ДВАЖДЫ?
[Он вырывает собственный сердечный катетер и падает в объятия Пола]
Thufir Hawat Три поколения... ты...
[он умирает]
Paul Отнесите этого благородного воина Атрейдесов. Окажите ему все почести.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Kynes [за кадром] Он больше заботится о своих людях, чем о пряности. Надо признать, вопреки здравому смыслу, этот герцог мне нравится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baron Harkonnen Я верну Арракис себе! Кто контролирует Спайс, тот контролирует вселенную, а то, что Питер тебе не сказал, — у нас под контролем есть кто-то очень близкий, очень близкий к герцогу Лето! Этот человек, этот предатель, стоит для нас больше, чем десять легионов сардаукаров!
Feyd-Rautha И кто же этот предатель?
Baron Harkonnen Я не скажу тебе, кто предатель, и когда мы ударим. Но герцог умрёт на моих глазах, и он узнает, он узнает, что именно я, барон Владимир Харконнен, стал причиной его гибели!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul У фременов есть поговорка: «Бог создал Арракис, чтобы испытать верующих». Нельзя идти против слова Божьего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Да здравствуют борцы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Jessica [Джессика и Лето лежат вместе в постели накануне отъезда семьи на Арракис] Я говорила тебе однажды, что дочь зачнётся в час расставания.
Duke Leto Atreides Помню. Зачата в любви, в час расставания. Арракис — враждебный мир.
Lady Jessica Я должна быть уверена, что ты этого хочешь. Это должно случиться именно сегодня, под этим влиянием. Я слышала тебя в ветре.
Duke Leto Atreides И я прошептал «Да».
Lady Jessica И я прошептала «Я люблю тебя».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duke Leto Atreides Что ты узнал о фременах, Дункан? Расскажи мне. Почему от тебя нет вестей?
Duncan Idaho Мой лорд, я подозреваю многое. Думаю, они — те союзники, которых мы ищем. Они сильны, свирепы. Они не дают свою верность легко и быстро. Как вам известно, Империум никогда не мог провести перепись фременов. Все думают, что их мало, что они бродят здесь и там по пустыне. Мой лорд, я подозреваю, что на этой планете хранят невероятную тайну: фремены существуют в огромных количествах — огромных. И именно они контролируют Арракис.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Spice Worker Господин, мы не можем оставить всю эту Пряность.
Duke Leto Atreides К чёрту эту Пряность! Убирайтесь отсюда!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Харконнены — наши враги. Да. Но за ними, я подозреваю, стоит Император.
Thufir Hawat Ты станешь грозным герцогом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guildmaster [императору] Исправьте эту ситуацию. Восстановите производство пряности, иначе вам придется прожить оставшуюся жизнь в усилителе боли!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baron Harkonnen Ты хочешь присоединиться к своей жене, так? Предатель.
Dr. Wellington Yueh Она жива?
Baron Harkonnen Хочешь к ней? Тогда иди к ней!
Piter De Vries [ударяет Юэ в спину]
Dr. Wellington Yueh Думаешь, ты выиграл? Думаешь, я не знаю, что я получил для своей жены?
[умирает]
Baron Harkonnen Уберите его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Jessica Я знаю, что она пришла испытать его. Никто не выживал после испытания ящиком. Сегодня ночью я могу потерять сына.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Реверанс Маз Мохиам Мы спасём, что сможем. Но я тебе скажу, Боже мой, для отца — ничего.
Леди Джессика [в её голове] Для отца — ничего?
Реверанс Маз Мохиам Ты правда думала, что сможешь выносить Квисатц Хадераха? Сверхсущество Вселенной? Как ты смеешь. Моя лучшая ученица и моё самое большое разочарование.
[она замечает, что Пол не спит]
Реверанс Маз Мохиам Он не спит. Он слушает нас. Хорошо. Готовься, юный Пол Атрейдес. Хочу видеть тебя в покоях матери через четверть часа.
Леди Джессика Пол, это очень важно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Запомни: иди без ритма — и песчаный червь нас не заметит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duke Leto Atreides [отвечая на отставку Туфира после того, как Пол чудом избежал смерти от «охотника-следопыта», которым была заминирована его комната] ... Хватит этого, Туфир! *Если* ты и ошибся, то только в том, что переоценил Харконненов. Их простые умы придумали простую хитрость! Более того, Пол выжил во многом благодаря твоему обучению; здесь ты не подвёл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Это то, что ты ищешь?
Gurney Halleck Хорошо! Быстро в обороне, медленно в атаке. Но, а, смотри вниз.
[Гёрни тоже проник сквозь щит Пола]
Gurney Halleck Мы бы соединились в смерти. Похоже, ты наконец-то вошёл в ритм.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся реплика]
Фейд-Раута ...Я ТЕБЯ/ЕГО УБЬЮ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thufir Hawat Отчёты о прогрессе с сектора шесть по восемьдесят, Сэр.
Duke Leto Atreides Прими, Тьюфир.
Thufir Hawat [говорит быстро в коммуникатор] Сектор шесть-восемьдесят, копирую шестой, сумма восьмого квадранта девятого плюс восемьдесят четыре круга, переплетение восьмого квартала четвёртого, копирую!
[устройство издаёт короткий гудок]
Thufir Hawat [в коммуникатор] Восемь! Тьюфир Хават, Ментат, Мастер Убийц.
Thufir Hawat [к герцогу] Дворец теперь под охраной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Отче!
[внутренний голос]
Paul Отче, я клянусь, однажды спящий пробудится, и я отомщу за твою смерть. Я не остановлюсь, пока не уничтожу Императора и Барона.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Padishah Emperor Shaddam IV Почему ты привёл меня сюда?
Baron Harkonnen Ваше высочество, должно быть, какое-то недоразумение. Я никогда не просил вашего присутствия.
Padishah Emperor Shaddam IV Ах, но именно ваше бездействие этого и потребовало. Ваше ужасное управление, плохие решения и назначение Раббана на пост губернатора. Вы заставили меня прийти сюда и лично всё уладить!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thufir Hawat Теперь помни: первый шаг к тому, чтобы избежать *ловушки* — это знать о её существовании.
Paul Я знаю. Но если это ловушка, зачем мы туда идём?
Thufir Hawat У нас есть новая армия. Доктор Юэх, надень на него модуль Вейринга.
[Туфир с восхищением кладёт руки на плечи Пола, затем игриво изображает, как вонзает нож в бок шеи]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gurney Halleck Смотри: как дикий осёл в пустыне, я иду к своей работе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Jessica [Спотыкаясь за угол, кровь течёт из носа] Алия...
Alia [она падает в объятия матери, тоже вся в крови] Мать, это Пол. Он принял Воду Жизни.
Lady Jessica Голос Пола?
Alia Гильдия... они сражаются со мной в ментальных хранилищах. Они стоят за всем этим. Они боятся того, кто придёт, кто будет знать больше, кто увидит больше. Гильдия стоит за всем. Это ещё не конец. Я ещё не оформлена.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Барон Харконнен Что говорит Лето, Питер?
Питер Де Врис Вендета, говорит он, используя древний язык. Искусство канли всё ещё живо во Вселенной. Он не желает с вами встретиться или говорить.
Барон Харконнен Я сделал знак мира. Формы канли соблюдены!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Jessica Нет смысла из-за меня драться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reverend Mother Mohiam Я держу у твоей шеи Гом Джаббар. Он убивает только животных.
Paul Вы хотите сказать, что сын герцога — животное?
Reverend Mother Mohiam Скажем так, я предполагаю, что ты человек. Твоё сознание может быть достаточно сильным, чтобы контролировать свои инстинкты. Твой инстинкт — убрать руку из коробки. Если ты это сделаешь — умрёшь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reverend Mother Mohiam Может ли он быть тем самым? Возможно. Но сможем ли мы им управлять?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Мы увидим червя?
Dr. Kynes Где есть пряность и добыча пряности, там всегда водятся черви.
Paul Всегда?
Dr. Kynes Всегда.
Paul Почему они приходят?
Dr. Kynes Чтобы защитить свою территорию. Их привлекают вибрации.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Есть ли связь между червями и пряностью?
Dr. Kynes Как я уже говорил, они охраняют пески с пряностью. А насчёт их связи с пряностью — кто знает?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Слушай меня. Слушай! Ты хотела узнать о моих снах. Так вот, у меня был явственный сон. Знаешь почему? Пряность! Она во всём здесь!
Lady Jessica Успокойся.
Paul Как наркотик провидца — это яд! Ты знала, что пряность изменит меня. Но благодаря твоим учениям она меняет моё сознание. Я вижу это! Я вижу!
Lady Jessica [внутренний голос] Он тот самый?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guild Navigator Ты прозрачный. Я вижу многое. Я вижу планы внутри планов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Червь — это Специя! Специя — это Червь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Kynes [за кадром] Он познает твои пути, словно рожденный ими.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Я знаю, Туфир, я сижу спиной к двери. Я слышал, как вы с доктором Юэ и Герни шли по коридору.
Thufir Hawat Такие звуки можно подделать!
Paul [Оглядывается и понимает, что тот был прав] Я бы сразу понял разницу.
Thufir Hawat [закадровый голос] Да, возможно, он бы понял.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reverend Mother Mohiam [после испытания в ящике] Куль Вахад! Ни одна женщина-дитя не выдерживала столько!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Ты бы правда взял у меня кровь?
Gurney Halleck Если бы ты хоть немного сдал, я бы оставил тебе шрам — напоминание.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дункан Айдахо Пусть рука Бога будет с тобой.
Пол Пусть рука Бога будет со всеми нами, Дункан.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Реверанс Мазь Мохиам Джессика, тебе было велено рожать только дочерей Атрейдесам.
[Джессика игнорирует её, задумавшись]
Реверанс Мазь Мохиам Джессика!
Леди Джессика Это было так важно для него.
Реверанс Мазь Мохиам Ты думала только о желании герцога иметь сына? Желания тут не при чём. Дочь Атрейдесов могла быть выдана за наследника Харконненов и уладить разрыв. Теперь мы можем потерять обе династии.
Леди Джессика Я поклялась не жалеть о своём решении. За все свои ошибки отвечу сама.
Реверанс Мазь Мохиам А твой сын заплатит вместе с тобой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Piter De Vries Я знал жену Юэ. Именно я сломал его имперский контроль. Я мечтал о многих удовольствиях с тобой. Возможно, лучше, если ты погибнешь в чреве червя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ревериенд Мазер Рамалло Мы — тайна вселенной. Мы — тайна. Мы знаем о КОАМ в этой вселенной, Объединении Честных Торговцев, которым управляет Император Шаддам IV и все великие дома Ландсрада. Мы знаем о КОАМ, но мы — тайна. Мы знаем о сестринстве Бене Гессерит, их плане селекционного размножения на протяжении 90 поколений, чтобы создать Квисатц Хадераха, которым они будут управлять. Того, кого называют ведьмами, но мы — тайна. Мы знаем о Гильдии и силе навигаторов складывать пространство, их контроле над всеми межпланетными путешествиями. Мы знаем, что у них есть всевидящее око, но мы — тайна. Бакка больше не будет плакать, ведь теперь действует высшая сила.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Доктор Юэ, у вас есть информация о червях Арракиса?
Dr. Wellington Yueh У меня есть пленка с маленьким экземпляром. Всего 125 метров в длину.
Paul Всего лишь?
Dr. Wellington Yueh Есть зафиксированные случаи червей длиной до 450 метров в глубокой пустыне. Это далеко от того места, где мы будем в Арракине. Пояс пустыни и южный полярный регион объявлены запретными.
Paul Как фремен выживают там?
Dr. Wellington Yueh Мало что известно о фременах. Они живут в глубокой пустыне. Некоторые из них — в городах. У них глаза синий в синем.
Paul Ах, глаза. Да. Насыщение крови специями Меланж.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Wellington Yueh [осматривает персонал дома на Арракисе] Извините, мадам, Харконнены, возможно, вмешивались в их лечение.
Lady Jessica Когда вы сказали «Харконнены», я и не подозревала, что у вас есть к ним такая ненависть.
Dr. Wellington Yueh Моя жена. Вы не знали мою жену? Харкон... простите, я не могу об этом говорить.
Lady Jessica [закадровый голос] Они, должно быть, убили её.
[смотрит на него с гримасой]
Lady Jessica Он что-то скрывает... но там
[смотрит на его лоб и видит татуировку в виде алмаза из Школы Сука]
Lady Jessica императорская печать обусловленности, знак доверия...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duke Leto Atreides О, Джессика, моя возлюбленная наложница. Мне следовало жениться на тебе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Реверант Мать Мохиам Джессика!
Леди Джессика [входит]
[внутренний голос]
Леди Джессика Мой сын — жив!
Реверант Мать Мохиам Я чувствую в нём твои учения. Игнорируй обычный порядок тренировок. Его безопасность требует Голоса.
Пол Я слышала достаточно про свою безопасность! А как же мой отец? Я слышал, как вы говорили. Вы говорите так, будто он мёртв — но это не так!
Леди Джессика Пол.
Пол Но это не так! И он не умрёт. Скажи мне, что он не умрёт.
Реверант Мать Мохиам Что можно было сделать — сделано.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Леди Джессика [в орнитоптере] Он мёртв! Лето, он мёртв!
Пол Я знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duke Leto Atreides Скоро они начнут складывать пространство.
Paul [внутренний голос] Вдали, в рубках управления специями, путешествуя, не двигаясь с места.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Леди Джессика Что случилось? Почему он у-у-у-ушел?
Пол Кто-то включил другой топотун. Мы не одни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Чани, все мои образы будущего исчезли! Мне нужно выпить Воду Жизни.
Chani Нет, Пол, пожалуйста. Я видела тех, кто пытался. Видела, как они умирали.
Paul Нет! Для всех я мертв, если не попробую стать тем, кем могу быть. Только Вода Жизни может освободить то, что спасёт нас.
Chani Пол...
Paul Я должен выпить священную воду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Аракис... Дюна... Пустынная планета. Твой час настал! Надвигается шторм, *наШ* шторм! И когда он придёт, он потрясёт Вселенную. Император! Мы идём за тобой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Герни, когда начнётся буря, запускай атомное оружие. Мне нужен проход через весь щитовой вал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alia Мой брат идёт! С множеством воинов фременов.
Padishah Emperor Shaddam IV Невозможно!
Alia Не невозможно! Я же говорил тебе, он здесь — сейчас!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Wellington Yueh Я саботировал генераторы щитов. Я обрушил Дом Атрейдесов.
Duke Leto Atreides Почему?
Dr. Wellington Yueh Я хотел убить человека. Не тебя, мой дорогой герцог. Ты уже был мёртв.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Baron's Doctor [лечит барона Харконнена] Вставь кирку, Пит, и аккуратно поверни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Правда ли, что песок может мчаться со скоростью семьсот километров в час?
Dr. Wellington Yueh Он может превратить плоть в пыль за считанные минуты. И эти сухие ветра способны создавать огромные статические разряды в атмосфере. Наши телесные щиты не смогут работать на открытом воздухе на Арракисе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Feyd-Rautha Вижу только одного — Атрейдеса, которого хочу убить.
Baron Harkonnen Иди сюда, Фейд, Туфир теперь Харконнен. Ты не Туфир?
Thufir Hawat [закадровый голос] О, мой герцог, как я вас подвёл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Моё имя стало словом смерти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baron Harkonnen Я жив? Я жив?
Nefud Да. Ты жив, мой барон.
Baron Harkonnen Я жив! Ха!
[парит в воздухе]
Baron Harkonnen Я жив! Ха-ха-ха!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Wellington Yueh Когда увидишь Барона, помни про зуб!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Padishah Emperor Shaddam IV Я хочу телепатию во время нашей встречи.
Reverend Mother Mohiam Я твоя Провидица, мой господин. Он здесь, мой господин!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reverend Mother Mohiam Уйди из моей головы!
Alia [использует Голос] Не выйдет, пока ты не скажешь им, кто я на самом деле!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Я склонюсь, словно тростник на ветру.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guild Navigator Мы только что свернули пространство от Икса.
Padishah Emperor Shaddam IV Да? Как прошёл путь?
Guild Navigator Много машин на Иксе, новых машин.
Padishah Emperor Shaddam IV О, да?
Guild Navigator Не такие хорошие, как на Ришизе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul В последнее время здесь всё было слишком серьёзно.
Gurney Halleck Скоро мы уедем на Арракис. Арракис — это реальность. Харконнены — тоже реальность.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stilgar Отступайте! У неё есть странный способ.
[Леди Джессике]
Stilgar Великие боги, если ты смогла сделать это с сильнейшим из нас, ты стоишь в десять раз больше своего веса в воде. Как вождь моего народа, я даю тебе своё слово. Научи нас этому странному способу, и вы оба получите убежище. Ваша вода сольётся с нашей водой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guard, House Atreides Боевой язык? Харконнен!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Барон Харконнен Приведите Фейда и Раббана!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Kynes Моча и фекалии перерабатываются в бедренных накладках.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reverend Mother Mohiam Нам нужно взглянуть на Пола Атрейдеса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guild Navigator Ты должен поделиться с нами!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reverend Mother Mohiam [чтение мыслей из коридора] Да! Вот оно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thufir Hawat [садясь на скамейку у стены тренировочного зала] Включи боец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul [внутренний голос] Сон раскрывается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thufir Hawat Мы слишком легко находим эти саботажные устройства.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Разве ты не веришь своим глазам?
Gurney Halleck Говорили, что ты мёртв! Говорили...
Paul [показывает ему перстень с печаткой]
Gurney Halleck [обнимает его] Ты, молодой пёс! Ты, молодой пёс!
Paul Гарни, мужик! Гарни, мужик!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chani [гигантские черви, нависающие над нами] Они не нападают!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guildmaster Ведьма из Бене Гессерит должна уйти.
Падишах Император Шаддам IV Уйдите.
Матерь-Настоятельница Мохиам Да, мой господин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Jessica Пожалуйста...
Reverend Mother Mohiam Джессика, ты знаешь, что это нужно сделать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Feyd-Rautha Кто эта малышка, может, питомец? Заслужит ли она моего особого внимания?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duke Leto Atreides [За кадром] Моя возлюбленная наложница, я должен был жениться на тебе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul [закадровый голос] Из моего сна, такого прекрасного.
Chani Я бы не позволила тебе навредить моему народу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duke Leto Atreides [спасая сборщиков пряности от Червя] Неряшливо! Чёрт побери, как неряшливо!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Jessica Мой сын жив!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Jessica Миллион смертей для Юэ не было достаточно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duke Leto Atreides Они пытались отнять жизнь у моего сына!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Для всех я мёртв, пока не стану тем, кем могу стать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Feyd-Rautha Зачем откладывать неизбежное? Я тебя убью!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Тебе не нужны оружие при мне, Герни Хэллек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thufir Hawat Мой господин?
Duke Leto Atreides Туфир, ты ещё не получил вестей от Дункана Айдахо?
Thufir Hawat Нет, сэру. Однако я выяснил, как свободные жители города называли Пола, когда мы вошли в город.
Duke Leto Atreides Махди... И Лисан аль-Гаиб. Да.
Thufir Hawat Это пророчество о том, что к ним придёт молодой лидер с матерью из Бене Гессерит. Это повторяет знакомый образ мессии.
Duke Leto Atreides Но Махди?
Thufir Hawat Да. Похоже, написано, что он поведёт их к истинной свободе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Jessica О, как я буду скучать по Каладану!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baron Harkonnen Препарат был рассчитан по времени. Доктор Юэ очень нам помог.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Ты фремен?
Dr. Kynes Я здесь работаю на Императора так долго, что у меня глаза уже изменились.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Shadout Mapes [Пол поймал охотника-сикера и разбил его] Он бы меня убил!
Paul Я был его целью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Wellington Yueh [сканирует тело] Моё сообщение! Оно здесь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baron Harkonnen Вот что я сделаю с герцогом и его семьёй.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Зверь Раббан [рвёт скафандр доктора Кайнса] Иди сейчас. Отведи его в пустыню... умирать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reverend Mother Ramallo А теперь пророчество: Один придёт. Голос из внешнего мира, несущий священную войну. Джихад! Который очистит вселенную и выведет нас из тьмы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Чуешь это?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Это я?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gurney Halleck Да здравствует герцог Лето!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Меня будут звать Муад’Диб.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baron Harkonnen Раббан! Я отдаю тебе Арракис. Это твоя добыча, как я и обещал. Хочу, чтобы ты выжимал и выжимал, и выжимал! Дай мне пряность! Заставь их. Заставь их полностью подчиниться! Не проявляй ни капли жалости и пощады! Никогда не останавливайся. Вперёд. Вперёд! Не щади никого!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stilgar Усул сделал большой ход! Опять легенда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Jessica Это оглушает!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Beast Rabban Кто такой этот Муад’Диб?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Princess Irulan [закадровый голос] Исполняя пророчество Фременов. Там, где была война, Муад’Диб принесёт мир. Там, где была ненависть, Муад’Диб принесёт любовь. Чтобы привести народ к настоящей свободе и изменить лицо Арракиса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Padishah Emperor Shaddam IV Армия герцога использует технику, неизвестную нам, технику, связанную со звуком.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Princess Irulan Отец?
Padishah Emperor Shaddam IV Ирулан, тебе нужно уйти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Padishah Emperor Shaddam IV Это геноцид! Систематическое уничтожение всей жизни на Арракисе!
Paul [мечты о разрыве Дюны] Император идёт!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Padishah Emperor Shaddam IV Отдай это порождение буре!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baron Harkonnen Мы по колено в крови Атрейдесов! Мы их выпотрошили!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baron Harkonnen Тот, кто владеет Спайсом, владеет вселенной!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Padishah Emperor Shaddam IV Герцог становится всё популярнее в Ландсроде, он может представлять для меня угрозу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Наступает время, когда все повернутся против нас и будут жаждать нашей крови.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Feyd-Rautha Хотелось бы, чтобы это был Пол.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guild Navigator Ты должен поделиться с нами!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fremen И его слово принесёт вечную смерть тем, кто встанет против праведных
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пол [Дункан] Жаль, что ты с нами не едешь. Почему?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Есть ли следы червя?
Stilgar Усул, у нас есть следы червя, каких даже Бог не видывал!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Сон раскрывается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Кайл МакЛоклен
Кайл МакЛоклен
Kyle MacLachlan
Брэд Дуриф
Брэд Дуриф
Brad Dourif
Вирджиния Мэдсен
Вирджиния Мэдсен
Virginia Madsen
Юрген Прохнов
Юрген Прохнов
Jurgen Prochnow
Алисия Уитт
Алисия Уитт
Alicia Witt
Шин Филлипс
Siân Phillips
Хосе Феррер
Хосе Феррер
José Ferrer
Франческа Аннис
Francesca Annis
Шон Янг
Шон Янг
Sean Young
Эверет МакГилл
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт
Patrick Stewart
Кеннет МакМиллан
Kenneth McMillan
Леонардо Чимино
Leonardo Cimino
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Стинг
Sting
Фредди Джонс
Фредди Джонс
Freddie Jones
Ричард Джордан
Richard Jordan
Дэвид Линч
Дэвид Линч
David Lynch
Дин Стокуэлл
Dean Stockwell
Сильвана Мангано
Сильвана Мангано
Silvana Mangano
Джек Нэнс
Jack Nance
Линда Хант
Линда Хант
Linda Hunt
Пол Л. Смит
Paul L. Smith
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
IMDb 7,5 и 83% на Rotten Tomatoes: фэнтези от Netflix, которое фанаты уже давно ставят в один ряд с «Гарри Поттером» и «Властелином колец»
НТВ объявил фаворита: лучший сериал последних 4-х лет — «Первый отдел», но какой именно сезон взлетел так высоко?
Ждать ли 2 сезон «Хирурга» и когда он выйдет? Финал самого обсуждаемого сериала лета оставил слишком много вопросов
«В каждом обществе есть свои отбросы»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов о школе по цитате (тест)
Появились на пару минут, но произвели неизгладимое впечатление: актеры, одна из лучшей ролей которых заняла меньше 10 минут на экране
Расписание ближайших сериальных премьер: что в сентябре будут крутить на Okko, «Кинопоиске», Kion и других платформах
«Страшный удар»: Боярский увел роль д’Артаньяна из-под носа у другого великого актера — и режиссер дорого за это заплатил
«Горжусь этим»: Ридли Скотт отказался снимать «Терминатора 3» даже за $20 миллионов— и дело вовсе не в сценарии
Гонщики посмотрели нашумевший «F1» с Питтом от Apple: нашли вагон и маленькую тележку бестолковых ляпов
Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы
«Нежное, умное и невероятно душевное»: ИИ посоветовал 3 аниме, похожих на «Унесенные призраками» — понятно, откуда оценки 8+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше