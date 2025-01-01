Dr. Wellington Yueh
[осматривает персонал дома на Арракисе]
Извините, мадам, Харконнены, возможно, вмешивались в их лечение.
Lady Jessica
Когда вы сказали «Харконнены», я и не подозревала, что у вас есть к ним такая ненависть.
Dr. Wellington Yueh
Моя жена. Вы не знали мою жену? Харкон... простите, я не могу об этом говорить.
Lady Jessica
[закадровый голос]
Они, должно быть, убили её.
[смотрит на него с гримасой]
Lady Jessica
Он что-то скрывает... но там
[смотрит на его лоб и видит татуировку в виде алмаза из Школы Сука]
Lady Jessica
императорская печать обусловленности, знак доверия...