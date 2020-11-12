Франция, Италия, Испания / вестерн, приключения / 18+
6.0
О фильме
Северная Америка, девятнадцатый век, эпоха «золотой лихорадки». Храбрый пес Белый Клык, которого вырастили индейцы, считал, что все люди — добрые. Но когда вокруг все бьются за золото, нужно уметь выбирать себе друзей. И уметь отомстить за них…
ПроизводствоIn-Cine Compañía Industrial Cinematográfica, Les Productions Fox Europa, Oceania Produzioni Internazionali Cinematografiche
Другие названия
Zanna Bianca, White Fang, Wolfsblut, Beyaz Köpek, Biały Kieł, Caninos Brancos, Colmillo Blanco, Colț alb, Croc Blanc, o Cão Lobo, Croc-blanc, Den vita rovtanden, Dip huet suet saan, Fehér Agyar, Jack Londons Wolfsblut, Kurt Soyu, O aspros lykos, Susikoira, Ulvehunden, Valgekihv, Valkoiset torahampaat, Varghunden, Villdyrets hevn, Villhunden White Fang, Ο άσπρος λύκος, Белият зъб, Белый клык, Ο Ασπροδόντης, Jack London: Wolfsblut
Рейтинг фильма
6.0
Оцените14 голосов
6IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
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