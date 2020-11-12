Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ограбить Лондон» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Белый клык
6.0
Киноафиша Фильмы Белый клык
6.0

Белый клык

, 1973
Zanna Bianca
Франция, Италия, Испания / вестерн, приключения / 18+
Постер фильма Белый клык
6.0

О фильме

Северная Америка, девятнадцатый век, эпоха «золотой лихорадки». Храбрый пес Белый Клык, которого вырастили индейцы, считал, что все люди — добрые. Но когда вокруг все бьются за золото, нужно уметь выбирать себе друзей. И уметь отомстить за них…

В ролях

Франко Неро
Франко Неро
Jason Scott
Вирна Лизи
Sister Evangelina
Фернандо Рей
Father Oatley
Джон Стайнер
Charles 'Beauty' Smith
Даниэль Мартин
Charlie
Раймунд Хармсторф
Kurt Jansen
Рик Батталья
Jim Hall
Даниэле Дублино
Chester
Морис Поли
Mountie
Джон Барта
Mountie who frees Chester
Режиссер Лучио Фульчи
Сценарист Джек Лондон, Гарри Алан Тауэрс, Роберто Джанвити, Пьеро Реньоли
Композитор Carlo Rustichelli
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия / Испания
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1973
Премьера в мире 21 декабря 1973
Дата выхода
10 апреля 1974 Германия
21 декабря 1973 Италия
27 июня 1975 Франция
MPAA PG
Производство In-Cine Compañía Industrial Cinematográfica, Les Productions Fox Europa, Oceania Produzioni Internazionali Cinematografiche
Другие названия
Zanna Bianca, White Fang, Wolfsblut, Beyaz Köpek, Biały Kieł, Caninos Brancos, Colmillo Blanco, Colț alb, Croc Blanc, o Cão Lobo, Croc-blanc, Den vita rovtanden, Dip huet suet saan, Fehér Agyar, Jack Londons Wolfsblut, Kurt Soyu, O aspros lykos, Susikoira, Ulvehunden, Valgekihv, Valkoiset torahampaat, Varghunden, Villdyrets hevn, Villhunden White Fang, Ο άσπρος λύκος, Белият зъб, Белый клык, Ο Ασπροδόντης, Jack London: Wolfsblut

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 14 голосов
6 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Белый клык

Рыжий пес
Рыжий пес мелодрама, драма
2011, Австралия
7.0
Белый клык 2: Легенда о белом волке
Белый клык 2: Легенда о белом волке приключения, семейный
1994, США
5.0
Белый Клык
Белый Клык приключения, драма
1946, СССР
7.0
Опасный свет на краю земли
Опасный свет на краю земли приключения
1971, США / Лихтенштейн / Испания / Швейцария
6.0
Джанго освобожденный
Джанго освобожденный вестерн
2012, США
8.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Старый орел
Старый орел
2026, Россия, комедия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Бабушка положила 1000 рублей на сберкнижку в 1990 году: внучка пришла в банк за деньгами 30 лет спустя и чуть не расплакалась
Винил, "пробка" или дешевый линолеум: какое покрытие не гремит под ногами и снижает шум раз в 5 — в ТОПе у дизайнеров в 2026 году
5 капель на губку — и жирная кухонная плита снова сияет как летнее солнце: жир исчезает всего за 1 минуту
«Дикий экшен нон-стоп»: новинке о вторжении НЛО с Сэ Бек из «Игры в кальмара» унылый «День разоблачения» в подметки не годится
Весь июнь-2026 вся Россия залипала на 3 сериала, из них русский – лишь один: старый детектив обогнал всех «Фишеров» и «Чикатило»
Надю в «Девчатах» сделали «забитой старой девой» – но Макаровой обещали другое: воевала с Чулюкиным до последнего, и всё зря
Не дайте одинаковым лицам себя обмануть! Угадайте за 1 минуту советские фильмы по 5 хитрым кадрам с близнецами (тест)
Это аниме в России стало популярней «Первого отдела» и «Невского» вместе взятых: «Поднятию уровня» до него – как до Луны
Так жив или мертв? Трейлер «Невского-8» вызвал у зрителей не самые приятные подозрения — «будут весь сезон тянуть интригу»
Пришла муха на базар – вот вам тест про самовар! Угадайте 5 великих фильмов СССР по кадру с пузатым русским чайником
Тест по фильмам с Юрием Никулиным проверит память на прочность: сможете набрать 7 из 7 без подсказок?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше