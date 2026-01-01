Circe Что ты делаешь, Одиссей? Ты правда думаешь, что сможешь меня покинуть?

Ulysses Я оставил тебя давным-давно. В тот день, когда мои люди погибли в шторме.

Circe И ты думаешь, что твое путешествие продлится дольше их?

Ulysses Ты не удержишь меня здесь.

Circe Послушай меня! Я дам тебе то, что заставит забыть все твои мелочные мечты. Твое жалкое королевство. Твою стареющую жену. Останься, и этой самой ночью Олимп примет нового бога: Одиссея!

Ulysses Бессмертным?

Circe Это мой дар — величайший дар, когда-либо подаренный человеку!

Ulysses [после паузы] Нет. Есть дары и поважнее. Родиться и умереть, а между тем — жить как человек.

Circe Жить как человек? Наполненным мелкими страхами?

Ulysses Только боящийся может понять цену мужества.

Circe А старость? Эта дурацкая плоть однажды сгниёт! И в конце — только смерть. Вот ужасное наследие человека!

Ulysses Я принимаю это наследие. Я больше не вижу себя падающим в бою или в ярости шторма. Для этого нужно гораздо меньше. Лёгкий прохладный ветер... Внезапный холод ночью... Но даже так, эта — уязвимая масса страхов осмелилась сразиться с богом — и ещё не побеждена! Если однажды о мне будут говорить люди, я надеюсь, что скажут с гордостью: он был одним из нас.

Circe Их гордость не согреет тебя в царстве мрака. Я принесу века света!