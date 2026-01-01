6.7
Странствия Одиссея

, 1954
Ulisse
Италия / приключения / 18+
О фильме

Классическая история Гомера о подвигах и приключениях древнегреческого героя Одиссея во время его возвращения домой к жене Пенелопе после Троянской войны.

Какие только испытания не выпали на долю Одиссея — его пытались охмурить прелестные и возбужденные одинокие женщины, захватить в плен и порвать на куски громадные и безобразные циклопы, отравить коварные и беспощадные правители маленьких прибрежных средиземноморских государств.

Но упрямый и бесстрашный Одиссей неумолимо и непреклонно «рвался на Запад», домой, к теплой и верной своей жене Пенелопе…

В ролях

Кирк Дуглас
Сильвана Мангано
Энтони Куинн
Россана Подеста
Жак Дюмениль
Даниэль Ивернель
Режиссер Марио Камерини, Марио Бава
Сценарист Бен Хект, Франко Брузати, Марио Камерини, Эннио Де Кончини, Hugh Gray
Композитор Алессандро Чиконини
Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1954
Премьера в мире 6 октября 1954
Дата выхода
8 февраля 1955 Германия
6 октября 1954 Италия
23 июля 1962 СССР
1 октября 1955 США
23 ноября 1954 Франция
Бюджет $500 000
Производство Lux Film, Producciones Ponti-de Laurentiis, Zénith Films
Другие названия
Ulisse, Ulysses, Die Fahrten des Odysseus, Odysseus, Ulisses, Ulysse, Ulises, Den blodiga duellen, Eviga äventyr, Het mooiste liefdesavontuur van alle tijden, Kral Ülis'in Maceraları, Odüsszeusz, Odyssee, Odyssey, Odyssey of Ulysses, Omirou Odysseia, Sjøhelten, Søhelten Odysseus, The Loves and Adventures of Ulysses, Ulise, Vlisse, Οδύσσεια, Ομήρου Οδύσσεια, Одисей, Одисеј, Странствия Одиссея, 율리시즈, ユリシーズ

6.7
6.6 IMDb

Цитаты

Circe Что ты делаешь, Одиссей? Ты правда думаешь, что сможешь меня покинуть?
Ulysses Я оставил тебя давным-давно. В тот день, когда мои люди погибли в шторме.
Circe И ты думаешь, что твое путешествие продлится дольше их?
Ulysses Ты не удержишь меня здесь.
Circe Послушай меня! Я дам тебе то, что заставит забыть все твои мелочные мечты. Твое жалкое королевство. Твою стареющую жену. Останься, и этой самой ночью Олимп примет нового бога: Одиссея!
Ulysses Бессмертным?
Circe Это мой дар — величайший дар, когда-либо подаренный человеку!
Ulysses [после паузы] Нет. Есть дары и поважнее. Родиться и умереть, а между тем — жить как человек.
Circe Жить как человек? Наполненным мелкими страхами?
Ulysses Только боящийся может понять цену мужества.
Circe А старость? Эта дурацкая плоть однажды сгниёт! И в конце — только смерть. Вот ужасное наследие человека!
Ulysses Я принимаю это наследие. Я больше не вижу себя падающим в бою или в ярости шторма. Для этого нужно гораздо меньше. Лёгкий прохладный ветер... Внезапный холод ночью... Но даже так, эта — уязвимая масса страхов осмелилась сразиться с богом — и ещё не побеждена! Если однажды о мне будут говорить люди, я надеюсь, что скажут с гордостью: он был одним из нас.
Circe Их гордость не согреет тебя в царстве мрака. Я принесу века света!
Ulysses Я не думаю, что мне будет слишком грустно закрыть глаза, когда придёт время.

