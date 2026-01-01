Circe
Что ты делаешь, Одиссей? Ты правда думаешь, что сможешь меня покинуть?
Ulysses
Я оставил тебя давным-давно. В тот день, когда мои люди погибли в шторме.
Circe
И ты думаешь, что твое путешествие продлится дольше их?
Ulysses
Ты не удержишь меня здесь.
Circe
Послушай меня! Я дам тебе то, что заставит забыть все твои мелочные мечты. Твое жалкое королевство. Твою стареющую жену. Останься, и этой самой ночью Олимп примет нового бога: Одиссея!
Ulysses
Бессмертным?
Circe
Это мой дар — величайший дар, когда-либо подаренный человеку!
Ulysses
[после паузы]
Нет. Есть дары и поважнее. Родиться и умереть, а между тем — жить как человек.
Circe
Жить как человек? Наполненным мелкими страхами?
Ulysses
Только боящийся может понять цену мужества.
Circe
А старость? Эта дурацкая плоть однажды сгниёт! И в конце — только смерть. Вот ужасное наследие человека!
Ulysses
Я принимаю это наследие. Я больше не вижу себя падающим в бою или в ярости шторма. Для этого нужно гораздо меньше. Лёгкий прохладный ветер... Внезапный холод ночью... Но даже так, эта — уязвимая масса страхов осмелилась сразиться с богом — и ещё не побеждена! Если однажды о мне будут говорить люди, я надеюсь, что скажут с гордостью: он был одним из нас.
Circe
Их гордость не согреет тебя в царстве мрака. Я принесу века света!
Ulysses
Я не думаю, что мне будет слишком грустно закрыть глаза, когда придёт время.