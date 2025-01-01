Меню
Генерал Джеймс Мэттун Скотт Если уж вы хотите говорить о присяге, я здесь, чтобы сказать вам в лицо, президент Лайман, что вы нарушили эту присягу, когда лишили эту страну её силы — когда сознательно сыграли на страхах и усталости народа и сказали им, что можно избавиться от этого страха одним взмахом пера. А потом, когда эта нация отвергла вас, потеряла к вам веру и начала решительно противостоять вам, вы нарушили присягу, не уйдя в отставку и не передав власть тому, кто мог бы представлять народ Соединённых Штатов.
Президент Джордан Лайман И этим генералом Джеймсом Мэттуном Скоттом? Не знаю, смеяться мне над таким мега-эгоизмом или просто плакать.
Генерал Джеймс Мэттун Скотт Джеймс Мэттун Скотт, как вы сказали, вовсе не заинтересован в собственной славе. Но он искренне заинтересован в выживании этой страны.
Президент Джордан Лайман Тогда, чёрт возьми, баллотируйтесь. У вас такая горячая, страстная, почти евангельская вера в эту страну — почему же, во имя бога, у вас нет веры в систему власти, которую вы так рьяно хотите защитить?
[последние реплики]
Президент Джордан Лайман [к репортерам на телетрансляции] В последние месяцы в нашей стране ходят слухи, будто мы утратили своё величие, будто нам не хватает силы побеждать без войны в борьбе за свободу по всему миру. Это клевета, потому что наша страна сильна, достаточно сильна, чтобы быть миротворцем. Она горда, достаточно горда, чтобы быть терпеливой. Те, кто шепчут и клевещут, жестокие люди — они ошибаются. Мы останемся сильными и гордыми, мирными и терпеливыми, и наступит день, когда все люди выйдут из долгих туннелей тирании на яркое солнце свободы.
[президент уходит; репортеры встают и аплодируют]
Диктор Дамы и господа, это был Президент Соединённых Штатов.
President Jordan Lyman Следующий шаг должен вам понравиться, Крис. Эстер, позвони в Пентагон. Скажи генералу Скотту, что я хочу увидеть его немедленно.
Esther Townsend [по внутренней связи] Да, сэр.
Christopher Todd Думаю, пришло время взглянуть врагу в лицо, мистер Президент.
President Jordan Lyman Он — не враг. Скотт, Объединённый комитет начальников штабов, даже самый эмоциональный, самый нелогичный и безумный крайний элемент — это не враг. Враг — это эпоха, ядерная эпоха. Она убила веру человека в свою способность влиять на происходящее. Из этого рождается болезнь, из болезни — разочарование, чувство бессилия, беспомощности, слабости. И из этого, из отчаяния, мы ищем героя в красном, белом и синем. Время от времени мимо проезжает человек на белом коне, и мы назначаем его нашим личным богом на какое-то время. Для одних это был сенатор Маккарти, для других — генерал Уокер, а теперь — генерал Скотт.
Eleanor Holbrook Дам вам два обещания: отличный стейк средней прожарки и правду, которая, к сожалению, бывает очень редко.
Senator Frederick Prentice Вы заставляете меня думать, что этот фруктовый салат на вашей груди — символ нейтралитета, уклончивости и двуличия.
Colonel Martin "Jiggs" Casey Совсем наоборот, сенатор, это стандартные награды за коктейльное мужество и героизм за обеденным столом. Я думал, вы их придумали.
President Jordan Lyman Итак, полковник, подведём итоги, да? Что вы предлагаете?
Colonel Martin "Jiggs" Casey Я не уверен, господин Президент: просто некоторые возможности, которые в военной разведке мы называем "способностями"...
President Jordan Lyman У вас что, есть что-то против английского языка, полковник?
Colonel Martin "Jiggs" Casey Нет, сэр.
President Jordan Lyman Тогда говорите прямо, если можете.
Colonel Martin "Jiggs" Casey Я хочу сказать, господин Президент, что существует военный заговор с целью захвата власти. Это может произойти в это самое воскресенье.
Colonel Martin "Jiggs" Casey Да, я знаю, кто такой Иуда. Он был человеком, на которого я работал и которого уважал, пока он не опозорил свои четыре звезды на погонах.
Президент Джордан Лайман Я знаю, как Скотт относится к договору, а ты?
Полковник Мартин "Джиггс" Кейси Я согласен с генералом Скоттом, сэр. Мне кажется, нас водят за нос. Думаю, это ваше дело. Ваше и Сената. Вы это сделали, и они согласились, так что, ну, я не вижу, как мы, военные, можем это оспаривать. То есть можем, но не должны.
Президент Джордан Лайман Джиггс, да? Так тебя зовут?
Полковник Мартин "Джиггс" Кейси Да, сэр.
Президент Джордан Лайман Значит, ты, э-э, стоишь на страже Конституции, Джиггс?
Полковник Мартин "Джиггс" Кейси Я никогда так не думал, господин президент, но, ну, это то, что у нас есть, и, думаю, пока что это неплохо работает. Я уж точно не хочу быть тем, кто скажет, что её надо менять.
Президент Джордан Лайман Я тоже.
Paul Girard Адмирал, я понимаю, вы не особо любите рисковать.
Vice-Adm. Farley C. Barnswell Зависит от игры.
Paul Girard Хм. Что предпочитаете... покер... рулетку... что?
Vice-Adm. Farley C. Barnswell Нет, это игры казино. Я не люблю рисковать с такими шансами.
Paul Girard А с лошадьми?
Vice-Adm. Farley C. Barnswell Иногда... зависит от гонки... погоды... и лошадь имеет значение.
Paul Girard Хм. Верно, верно. А как насчёт Прекнесса? Есть что-то стоящее?
Vice-Adm. Farley C. Barnswell [Адмирал Барнсвелл чувствует, что Жирар знает о заговоре] Я ставлю только на верняки.
Paul Girard Адмирал, вам очень везёт. Именно такой у меня для вас и есть — верняк.
Vice-Adm. Farley C. Barnswell В чём ставка, мистер Жирар?
Paul Girard Ставка в том, что среди начальников объединённого комитета есть предатели. Мы знаем, кто они, знаем суть плана. От вас, адмирал, я хочу подписанное заявление, в котором вы укажете, когда впервые узнали об этой операции и ваше участие во всём этом деле.
Vice-Adm. Farley C. Barnswell Честно говоря, хотелось бы побольше времени.
Paul Girard [саркастично] Хотелось бы и мне, адмирал.
[бросает ему ручку, чтобы написать заявление]
Paul Girard К сожалению, времени нет.
Senator Raymond Clark Ах, не волнуйся так; ты же знал, что будут сбои. Нельзя двадцать лет готовить экономику страны к войне, а потом вдруг резко нажать на тормоза и ждать, что весь переход пройдёт как по маслу. Хм. Так не работает. И подумай, как вся психология с самого начала была нарушена. Мы четверть века ненавидели русских. Вдруг подписываем договор, по которому через два месяца они должны уничтожить свои бомбы, мы — свои, и все вместе двигаемся к мирной славе. Эта страна, наверное, будет жить так, будто мир — такая же угроза, как и война.
President Jordan Lyman Чёрт побери, Рэй, у нас могла быть райская жизнь. Да, клянусь Богом, у нас могла бы быть полная занятость, громадный национальный продукт, приятное ощущение, что у нас бомба на каждую их. Но так же верно, как Бог создал штат Джорджия, наступил бы день, когда они бы нас взорвали или мы их. Мой врач волнуется из-за моего давления. Знаешь, кто этот господин с чёрным чемоданчиком там внизу? Их пятеро... знаешь, что один из них стоит у моей спальни ночью? Знаешь, что он носит в этом чемоданчике: коды. Коды, по которым я, Джордан Лайман, могу отдать приказ, который отправит нас в ядерную войну. Вместо давления Хорэйс должен волноваться о моём рассудке.
General James Mattoon Scott Я считаю, что подписание договора о ядерном разоружении с Советским Союзом — в лучшем случае проявление наивности, а в худшем — недопустимая халатность. Мы выжили, потому что создали арсенал, и поддерживали мир, потому что имели дело с врагом, который знал: мы применим этот арсенал. А теперь нас просят поверить, что лист бумаги заменит ракетные позиции и подводные лодки «Поларис», и что враг, который не выполнил ни одного серьезного договора за всю свою историю, теперь, ради нашего удобства, сделает именно это. У меня есть серьёзные сомнения, господа.
Bar Girl Ты хочешь потанцевать?
Senator Raymond Clark Нет, спасибо, дорогая. Мне только что сделали операцию на грыже.
Senator Raymond Clark Джорди, мальчик, прямо сейчас, если только не случится какое-то чудо, ты пойдёшь в параде с обеими отрезанными ногами. Но я не собираюсь усугублять ситуацию, напиваясь на работе.
[краткая ремарка, относится к «Пункту Икс»]
Christopher Todd Это может означать и другое место. Эти военные учения... количество наших секретных баз сбивает с толку даже нас, не то что советских.
Senator Frederick Prentice Ах, всё очень просто: Президент доверяет России, а американский народ — нет. Народ не верит, что русские разберут эти бомбы первого июля, и я тоже не верю.
Christopher Todd То, что вы откопали, полковник Кейси, — настоящая динамитная бомба. Очень многое рассказывает о любовных похождениях генерала Скотта. Любая наша победа, полковник, во многом обязана вашим усилиям.
Colonel Martin "Jiggs" Casey Вкус во рту, мистер секретарь, — не для упоминания.
Christopher Todd Я понимаю это чувство, полковник. Но когда имеешь дело с шакалом вроде вашего генерала...
Colonel Martin "Jiggs" Casey Мистер Тодд, это генерал ВВС в полном звании. Шесть раз ранен, носит только половину заслуженных медалей. Кем бы он ни был, шакалом его не назовёшь.
Christopher Todd Боже мой, какая чувствительность у наших воинов! Я случайно не наступил вам на старый школьный галстук, полковник?
Colonel Martin "Jiggs" Casey Вы как многие гражданские, мистер Тодд. После каждого перемирия хотите нас убрать в музей, как флот. Когда дело доходит до настоящей смерти...
Christopher Todd Стойте, полковник!
Colonel Martin "Jiggs" Casey ...вы обязательно заставите нас надеть форму...
Christopher Todd Хватит, полковник!
Senator Raymond Clark Вам достаточно знать одно: сейчас правительство Соединённых Штатов сидит на вершине Вашингтонского монумента, прямо на острии, качается из стороны в сторону и вот-вот свалится на тротуар, разбившись вдребезги. Только горстка людей может этого избежать. И вы — один из них.
President Jordan Lyman Вы хотите защищать Соединённые Штаты Америки? Тогда защищайте их теми средствами, которые они вам предоставляют — Конституцией. Вы требуете мандат, генерал, с избирательных урн. Не крадёте его после полуночи, когда страна отворачивается.
President Jordan Lyman Ты здесь раньше бывал?
Colonel Martin "Jiggs" Casey Комната большая.
President Jordan Lyman [Саркастично] Слишком большая для жилья и слишком маленькая для съезда.
Senator Raymond Clark Господин министр, вы вчера вечером видели выступление Скотта по телевизору. Это был не аполитичный военный, а решительный политик.
Christopher Todd Мы всегда это знали, сенатор, но это не доказательство существования военной хунты, о которой вы говорите.
Colonel William "Mutt" Henderson Кажется, мы больше времени тратим на подготовку к захвату, чем на предотвращение, будто у коммунистов уже есть эта штука, и нам её надо вернуть.
Senator Raymond Clark Ты оставайся здесь... Я позвоню в Белый дом. Слушай, друг, когда всё это закончится, можешь снять корсет и как следует поплакать. Слушай, случайно у тебя нет десятки, чтобы остановить революцию?
General James Mattoon Scott В истории человечества не было ни одного документа, который мог бы служить сдерживающим фактором против Пёрл-Харбора. Иногда я задаюсь вопросом, почему мы до сих пор не усвоили этот урок. Каждые двадцать лет нам приходится подниматься с пола, залитые кровью, и расплачиваться за эту ошибку. Эти ошибки преподносятся нам наложенным платежом миролюбивыми людьми. И оплачиваются жизнями других людей. Людьми в форме.
President Jordan Lyman Крис, надеюсь, ты совершенно прав в своём предположении, что мы все панические идиоты. Но если ты ошибаешься в этом суждении, нам предстоит неделя чистого кошмара.
Horace - White House Physician Почему, ради всего святого, мы избираем человека президентом, а потом пытаемся узнать, как быстро можем его убить?
Eleanor Holbrook Ты меня сегодня удивил, полковник Кейси. Голос разума от военного?
Colonel Martin "Jiggs" Casey У меня много скрытых талантов.
Eleanor Holbrook Я всегда это подозревала. С тех пор как мой бывший любовник нас познакомил. А как там непреклонный генерал Скотт? И его прекрасная жена?
Colonel Martin "Jiggs" Casey Он занят делом.
Eleanor Holbrook Я читала. Много кто считает, что он — спаситель западного мира.
Colonel Martin "Jiggs" Casey Он просто делает свою работу, Элли.
Eleanor Holbrook Тогда береги его, Джиггс. Следи, чтобы он отдыхал в седьмой день.
Senator Raymond Clark Думаю, генерал, что альтернативой этому договору, которая могла бы вас устроить, было бы продолжать строить бомбы. Больше бомб, лучше бомб, больше и больше. Пока в какой-то момент какой-нибудь пусковой идиот не нажмёт кнопку — и мы все пойдём ко дну, маша американским флагом!
Colonel Martin "Jiggs" Casey Как долго ты будешь в городе?
Colonel William "Mutt" Henderson До тех пор, пока старик не проинструктирует Скотта. Думаю, ты его знаешь. Полковник Бродерик?
Colonel Martin "Jiggs" Casey Бродерик.
Colonel William "Mutt" Henderson Хороший офицер, не правда ли?
Colonel Martin "Jiggs" Casey Да, для некоторых армий. Для тех, что идут строем.
Colonel Martin "Jiggs" Casey Что случилось? Это только Скотт?
Eleanor Holbrook Это Скотт. Это и есть всё. Это вся моя чёртова жизнь.
Colonel Martin "Jiggs" Casey Ты не первая женщина, которая оказалась на дне. Такое случается каждый день. Важно, как человек с этим живёт.
Colonel Martin "Jiggs" Casey Хватит играть роль измученного пьяницы, ковыряющего оливки в мартини и утомляющего всех трагическими историями. Знаешь, когда ты трезвая, Элли, ты яркая, красивая женщина. Рад тебя видеть рядом.
Eleanor Holbrook Отвезёшь меня домой, Джиггс?
Senator Raymond Clark Думаю, вам стоит это увидеть, мисс Холбрук. Если у неё есть компромат на Скотта, нам это нужно. Существуют разные способы защитить президента Соединённых Штатов.
General James Mattoon Scott В стране большие проблемы, Джиггс, серьёзные проблемы. У нас есть два пути. Можно сидеть тут, сложа руки, молить небеса и надеяться на чудо. Либо мы можем — Либо мы можем что, Джиггс? Что бы ты посоветовал?
Colonel Martin "Jiggs" Casey Сэр, мы — страна законов и правил. Мы военные, и дали присягу защищать Конституцию.
General James Mattoon Scott По-демократически.
Colonel Martin "Jiggs" Casey Да, сэр. По-демократически.
Eleanor Holbrook Я была глупой, впечатлительной женщиной, которая позволила генералу ВВС использовать себя как личный самолет.
Eleanor Holbrook Пытался меня смягчить предварительной любовью — это грязная игра, Джиггс.
Eleanor Holbrook Не говори мне, что после всего этого времени ты пытаешься заигрывать, Джиггс.
Colonel Martin "Jiggs" Casey Окно открыто. Всегда можешь закричать.
President Jordan Lyman Значит, кролик подложил приманку лисе.
Eleanor Holbrook Ты знала, что я — отличная повариха?
General James Mattoon Scott Обоснованное предположение — что в течение недели начнут процедуру импичмента. Вот и всё, господа. Можете остаться и смотреть это по телевизору.
Colonel William "Mutt" Henderson Надеюсь, вам будет удобно. Не хотите ли выпить?
Senator Raymond Clark Это часть ваших приказов, полковник?
Colonel William "Mutt" Henderson Не понимаю, сэр.
Senator Raymond Clark Чтобы я напился?
[Наблюдая, как барменша роется в своей огромной сумке]
Senator Raymond Clark Ты там место сдаёшь?
President Jordan Lyman Я завидую мистеру Джанелли, его кьянти и итальянскому солнцу. Моя же диета на ближайшие несколько дней — ворона и горькая чашка.
President Jordan Lyman Давай, Рэй. Можешь посмотреть, как я ползу по-Лайману.
Президент Джордан Лайман Если ты еще раз меня уколешь, Хорас, я займусь верой в исцеление. Ты уже час колешься.
Хорас - врач Белого дома И твое давление поднимается на три пункта с каждой продиктованной буквой. Твои предшественники ходили в клинику.
Президент Джордан Лайман У моих предшественников не было бунта у дверей Белого дома. Они хотя бы были достаточно популярны, чтобы их лица печатали на марках.
Colonel Martin "Jiggs" Casey ЭКОМКОН и скачки. Что, чёрт возьми, здесь происходит?
Eleanor Holbrook Вот так, вот так.
Colonel Martin "Jiggs" Casey Элли. Не знал, что ты снова в городе.
Eleanor Holbrook Ты и не искал.
Eleanor Holbrook Ты отличная опора. Жаль, что ты доступна всего по 20 минут за раз.
Colonel Martin "Jiggs" Casey Не скажешь. Иногда страна может выделить меня целым вечером. Отложи это на потом — докажу.
Eleanor Holbrook Положи это куда-нибудь в надежное место, чтобы не забыл.
Colonel Martin "Jiggs" Casey Меня проштрафили специалисты, сенатор.
General James Mattoon Scott Возможно, патриотизм — это пережиток прошлого. Возможно, любовь к Родине — устаревшая вещь. Возможно, даже малейшая нотка чувства к своей стране считается пережитком. Но да поможет нам Бог, да поможет нашей стране, если циники, однородцы, интеллектуальные дилетанты когда-нибудь убедят нас, что эти вещи больше не актуальны. Потому что, дамы и господа, патриотизм, верность, чувство — это Соединённые Штаты Америки!
Harold McPherson Ты знаешь, на чьей я стороне. Я не люблю коммунистов, социалистов и всяких там сентиментальных интеллигентов. У меня только один интерес — он символизируется красным, белым и синим цветами нашего славного флага!
Eleanor Holbrook Полковник Кейси всегда готов убрать за генералом в сортире!
Senator Frederick Prentice Надеюсь, вы простите мою небольшую вспышку сегодня вечером. Это смесь глубоких забот и сухих мартини. Опасное сочетание.
Secret Service White House Chief Art Corwin Служба военной разведки проверяла полковника Бродерика почти два года назад. Нет никаких сомнений, что взгляды этого человека более чем экстремальны. Они граничат с откровенным фашизмом!
