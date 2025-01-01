Christopher Todd То, что вы откопали, полковник Кейси, — настоящая динамитная бомба. Очень многое рассказывает о любовных похождениях генерала Скотта. Любая наша победа, полковник, во многом обязана вашим усилиям.

Colonel Martin "Jiggs" Casey Вкус во рту, мистер секретарь, — не для упоминания.

Christopher Todd Я понимаю это чувство, полковник. Но когда имеешь дело с шакалом вроде вашего генерала...

Colonel Martin "Jiggs" Casey Мистер Тодд, это генерал ВВС в полном звании. Шесть раз ранен, носит только половину заслуженных медалей. Кем бы он ни был, шакалом его не назовёшь.

Christopher Todd Боже мой, какая чувствительность у наших воинов! Я случайно не наступил вам на старый школьный галстук, полковник?

Colonel Martin "Jiggs" Casey Вы как многие гражданские, мистер Тодд. После каждого перемирия хотите нас убрать в музей, как флот. Когда дело доходит до настоящей смерти...

Christopher Todd Стойте, полковник!

Colonel Martin "Jiggs" Casey ...вы обязательно заставите нас надеть форму...