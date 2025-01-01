Генерал Джеймс Мэттун СкоттЕсли уж вы хотите говорить о присяге, я здесь, чтобы сказать вам в лицо, президент Лайман, что вы нарушили эту присягу, когда лишили эту страну её силы — когда сознательно сыграли на страхах и усталости народа и сказали им, что можно избавиться от этого страха одним взмахом пера. А потом, когда эта нация отвергла вас, потеряла к вам веру и начала решительно противостоять вам, вы нарушили присягу, не уйдя в отставку и не передав власть тому, кто мог бы представлять народ Соединённых Штатов.
Президент Джордан ЛайманИ этим генералом Джеймсом Мэттуном Скоттом? Не знаю, смеяться мне над таким мега-эгоизмом или просто плакать.
Генерал Джеймс Мэттун СкоттДжеймс Мэттун Скотт, как вы сказали, вовсе не заинтересован в собственной славе. Но он искренне заинтересован в выживании этой страны.
Президент Джордан ЛайманТогда, чёрт возьми, баллотируйтесь. У вас такая горячая, страстная, почти евангельская вера в эту страну — почему же, во имя бога, у вас нет веры в систему власти, которую вы так рьяно хотите защитить?
[последние реплики]
Президент Джордан Лайман[к репортерам на телетрансляции] В последние месяцы в нашей стране ходят слухи, будто мы утратили своё величие, будто нам не хватает силы побеждать без войны в борьбе за свободу по всему миру. Это клевета, потому что наша страна сильна, достаточно сильна, чтобы быть миротворцем. Она горда, достаточно горда, чтобы быть терпеливой. Те, кто шепчут и клевещут, жестокие люди — они ошибаются. Мы останемся сильными и гордыми, мирными и терпеливыми, и наступит день, когда все люди выйдут из долгих туннелей тирании на яркое солнце свободы.
[президент уходит; репортеры встают и аплодируют]
ДикторДамы и господа, это был Президент Соединённых Штатов.
President Jordan LymanСледующий шаг должен вам понравиться, Крис. Эстер, позвони в Пентагон. Скажи генералу Скотту, что я хочу увидеть его немедленно.
Esther Townsend[по внутренней связи]Да, сэр.
Christopher ToddДумаю, пришло время взглянуть врагу в лицо, мистер Президент.
President Jordan LymanОн — не враг. Скотт, Объединённый комитет начальников штабов, даже самый эмоциональный, самый нелогичный и безумный крайний элемент — это не враг. Враг — это эпоха, ядерная эпоха. Она убила веру человека в свою способность влиять на происходящее. Из этого рождается болезнь, из болезни — разочарование, чувство бессилия, беспомощности, слабости. И из этого, из отчаяния, мы ищем героя в красном, белом и синем. Время от времени мимо проезжает человек на белом коне, и мы назначаем его нашим личным богом на какое-то время. Для одних это был сенатор Маккарти, для других — генерал Уокер, а теперь — генерал Скотт.
Eleanor HolbrookДам вам два обещания: отличный стейк средней прожарки и правду, которая, к сожалению, бывает очень редко.
Senator Frederick PrenticeВы заставляете меня думать, что этот фруктовый салат на вашей груди — символ нейтралитета, уклончивости и двуличия.
Colonel Martin "Jiggs" CaseyСовсем наоборот, сенатор, это стандартные награды за коктейльное мужество и героизм за обеденным столом. Я думал, вы их придумали.
Полковник Мартин "Джиггс" КейсиЯ согласен с генералом Скоттом, сэр. Мне кажется, нас водят за нос. Думаю, это ваше дело. Ваше и Сената. Вы это сделали, и они согласились, так что, ну, я не вижу, как мы, военные, можем это оспаривать. То есть можем, но не должны.
Полковник Мартин "Джиггс" КейсиЯ никогда так не думал, господин президент, но, ну, это то, что у нас есть, и, думаю, пока что это неплохо работает. Я уж точно не хочу быть тем, кто скажет, что её надо менять.
Vice-Adm. Farley C. BarnswellИногда... зависит от гонки... погоды... и лошадь имеет значение.
Paul GirardХм. Верно, верно. А как насчёт Прекнесса? Есть что-то стоящее?
Vice-Adm. Farley C. Barnswell[Адмирал Барнсвелл чувствует, что Жирар знает о заговоре]Я ставлю только на верняки.
Paul GirardАдмирал, вам очень везёт. Именно такой у меня для вас и есть — верняк.
Vice-Adm. Farley C. BarnswellВ чём ставка, мистер Жирар?
Paul GirardСтавка в том, что среди начальников объединённого комитета есть предатели. Мы знаем, кто они, знаем суть плана. От вас, адмирал, я хочу подписанное заявление, в котором вы укажете, когда впервые узнали об этой операции и ваше участие во всём этом деле.
Vice-Adm. Farley C. BarnswellЧестно говоря, хотелось бы побольше времени.
Senator Raymond ClarkАх, не волнуйся так; ты же знал, что будут сбои. Нельзя двадцать лет готовить экономику страны к войне, а потом вдруг резко нажать на тормоза и ждать, что весь переход пройдёт как по маслу. Хм. Так не работает. И подумай, как вся психология с самого начала была нарушена. Мы четверть века ненавидели русских. Вдруг подписываем договор, по которому через два месяца они должны уничтожить свои бомбы, мы — свои, и все вместе двигаемся к мирной славе. Эта страна, наверное, будет жить так, будто мир — такая же угроза, как и война.
President Jordan LymanЧёрт побери, Рэй, у нас могла быть райская жизнь. Да, клянусь Богом, у нас могла бы быть полная занятость, громадный национальный продукт, приятное ощущение, что у нас бомба на каждую их. Но так же верно, как Бог создал штат Джорджия, наступил бы день, когда они бы нас взорвали или мы их. Мой врач волнуется из-за моего давления. Знаешь, кто этот господин с чёрным чемоданчиком там внизу? Их пятеро... знаешь, что один из них стоит у моей спальни ночью? Знаешь, что он носит в этом чемоданчике: коды. Коды, по которым я, Джордан Лайман, могу отдать приказ, который отправит нас в ядерную войну. Вместо давления Хорэйс должен волноваться о моём рассудке.
General James Mattoon ScottЯ считаю, что подписание договора о ядерном разоружении с Советским Союзом — в лучшем случае проявление наивности, а в худшем — недопустимая халатность. Мы выжили, потому что создали арсенал, и поддерживали мир, потому что имели дело с врагом, который знал: мы применим этот арсенал. А теперь нас просят поверить, что лист бумаги заменит ракетные позиции и подводные лодки «Поларис», и что враг, который не выполнил ни одного серьезного договора за всю свою историю, теперь, ради нашего удобства, сделает именно это. У меня есть серьёзные сомнения, господа.
Senator Raymond ClarkДжорди, мальчик, прямо сейчас, если только не случится какое-то чудо, ты пойдёшь в параде с обеими отрезанными ногами. Но я не собираюсь усугублять ситуацию, напиваясь на работе.
[краткая ремарка, относится к «Пункту Икс»]
Christopher ToddЭто может означать и другое место. Эти военные учения... количество наших секретных баз сбивает с толку даже нас, не то что советских.
Senator Frederick PrenticeАх, всё очень просто: Президент доверяет России, а американский народ — нет. Народ не верит, что русские разберут эти бомбы первого июля, и я тоже не верю.
Christopher ToddТо, что вы откопали, полковник Кейси, — настоящая динамитная бомба. Очень многое рассказывает о любовных похождениях генерала Скотта. Любая наша победа, полковник, во многом обязана вашим усилиям.
Senator Raymond ClarkВам достаточно знать одно: сейчас правительство Соединённых Штатов сидит на вершине Вашингтонского монумента, прямо на острии, качается из стороны в сторону и вот-вот свалится на тротуар, разбившись вдребезги. Только горстка людей может этого избежать. И вы — один из них.
President Jordan LymanВы хотите защищать Соединённые Штаты Америки? Тогда защищайте их теми средствами, которые они вам предоставляют — Конституцией. Вы требуете мандат, генерал, с избирательных урн. Не крадёте его после полуночи, когда страна отворачивается.
Senator Raymond ClarkГосподин министр, вы вчера вечером видели выступление Скотта по телевизору. Это был не аполитичный военный, а решительный политик.
Christopher ToddМы всегда это знали, сенатор, но это не доказательство существования военной хунты, о которой вы говорите.
Colonel William "Mutt" HendersonКажется, мы больше времени тратим на подготовку к захвату, чем на предотвращение, будто у коммунистов уже есть эта штука, и нам её надо вернуть.
Senator Raymond ClarkТы оставайся здесь... Я позвоню в Белый дом. Слушай, друг, когда всё это закончится, можешь снять корсет и как следует поплакать. Слушай, случайно у тебя нет десятки, чтобы остановить революцию?
General James Mattoon ScottВ истории человечества не было ни одного документа, который мог бы служить сдерживающим фактором против Пёрл-Харбора. Иногда я задаюсь вопросом, почему мы до сих пор не усвоили этот урок. Каждые двадцать лет нам приходится подниматься с пола, залитые кровью, и расплачиваться за эту ошибку. Эти ошибки преподносятся нам наложенным платежом миролюбивыми людьми. И оплачиваются жизнями других людей. Людьми в форме.
President Jordan LymanКрис, надеюсь, ты совершенно прав в своём предположении, что мы все панические идиоты. Но если ты ошибаешься в этом суждении, нам предстоит неделя чистого кошмара.
Horace - White House PhysicianПочему, ради всего святого, мы избираем человека президентом, а потом пытаемся узнать, как быстро можем его убить?
Eleanor HolbrookТы меня сегодня удивил, полковник Кейси. Голос разума от военного?
Eleanor HolbrookТогда береги его, Джиггс. Следи, чтобы он отдыхал в седьмой день.
Senator Raymond ClarkДумаю, генерал, что альтернативой этому договору, которая могла бы вас устроить, было бы продолжать строить бомбы. Больше бомб, лучше бомб, больше и больше. Пока в какой-то момент какой-нибудь пусковой идиот не нажмёт кнопку — и мы все пойдём ко дну, маша американским флагом!
Colonel Martin "Jiggs" CaseyХватит играть роль измученного пьяницы, ковыряющего оливки в мартини и утомляющего всех трагическими историями. Знаешь, когда ты трезвая, Элли, ты яркая, красивая женщина. Рад тебя видеть рядом.
Senator Raymond ClarkДумаю, вам стоит это увидеть, мисс Холбрук. Если у неё есть компромат на Скотта, нам это нужно. Существуют разные способы защитить президента Соединённых Штатов.
General James Mattoon ScottВ стране большие проблемы, Джиггс, серьёзные проблемы. У нас есть два пути. Можно сидеть тут, сложа руки, молить небеса и надеяться на чудо. Либо мы можем — Либо мы можем что, Джиггс? Что бы ты посоветовал?
General James Mattoon ScottВозможно, патриотизм — это пережиток прошлого. Возможно, любовь к Родине — устаревшая вещь. Возможно, даже малейшая нотка чувства к своей стране считается пережитком. Но да поможет нам Бог, да поможет нашей стране, если циники, однородцы, интеллектуальные дилетанты когда-нибудь убедят нас, что эти вещи больше не актуальны. Потому что, дамы и господа, патриотизм, верность, чувство — это Соединённые Штаты Америки!
Harold McPhersonТы знаешь, на чьей я стороне. Я не люблю коммунистов, социалистов и всяких там сентиментальных интеллигентов. У меня только один интерес — он символизируется красным, белым и синим цветами нашего славного флага!
Senator Frederick PrenticeНадеюсь, вы простите мою небольшую вспышку сегодня вечером. Это смесь глубоких забот и сухих мартини. Опасное сочетание.
Secret Service White House Chief Art CorwinСлужба военной разведки проверяла полковника Бродерика почти два года назад. Нет никаких сомнений, что взгляды этого человека более чем экстремальны. Они граничат с откровенным фашизмом!