Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Шелкопряд
Постер фильма Шелкопряд
Постер фильма Шелкопряд
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Шелкопряд

Шелкопряд

The Gypsy Moths 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Группа летчиков съезжается на показательное выступление в Канзас. Они останавливаются у Элизабет, тети самого младшего из команды. Один из летчиков, Броуди проводит ночи в стриптиз клубе, а другой заводит роман с Элизабет.
Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 29 августа 1969
Дата выхода
14 ноября 1969 Германия
29 августа 1969 США
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), John Frankenheimer Productions Inc., Edward Lewis Productions
Другие названия
The Gypsy Moths, Los temerarios del aire, Die den Hals riskieren, Llegan los paracaidistas, A különleges tengerész, Cesur paraşütçüler, Cyrk straceńców, Cyrk szaleńców, De dödsföraktande, De parachutisten komen, Himmel-stuperne, Hyppy ikuisuuteen, I temerari, Les parachutistes arrivent, Luftens vovehalse, Moliile ţigăneşti, Oi diamones ton ouranon, Os Paraquedistas, Os Paraquedistas Estão Chegando, Padobranci dolaze, Skydivers, Οι δαίμονες των ουρανών, Шелкопряд, さすらいの大空, 飛天英雄未了情
Режиссер
Джон Франкенхаймер
В ролях
Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Дебора Керр
Дебора Керр
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Скотт Уилсон
Скотт Уилсон
Уильям Уиндом
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Шелкопряд
Семь дней в мае 7.8
Семь дней в мае (1964)
Поезд 7.9
Поезд (1964)
Гран При 7.2
Гран При (1966)
Привести в исполнение 6.7
Привести в исполнение (1973)
Пруденс и пилюля 5.7
Пруденс и пилюля (1968)
Крюк 6.5
Крюк (1963)
Любитель птиц из Алькатраса 7.8
Любитель птиц из Алькатраса (1962)
Трапеция 6.8
Трапеция (1956)
Завещание Холкрофта 5.7
Завещание Холкрофта (1985)
Азартные игры 6.3
Азартные игры (2000)
Гавайи 6.6
Гавайи (1966)
Здравствуй, грусть 6.9
Здравствуй, грусть (1958)

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Майк Реттиг [тихо] Завтра, когда мы уедем отсюда, я хочу, чтобы ты поехала со мной.
Элизабет Брэндон [явно удивлена просьбой] Поехать с тобой?
Майк Реттиг Да.
Элизабет Брэндон [она издаёт тихие звуки, он подходит ближе] Ты всегда предлагаешь гораздо больше, чем у тебя просят?
Майк Реттиг Только тем, кто просит намного меньше, чем хочет.
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше