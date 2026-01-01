Группа летчиков съезжается на показательное выступление в Канзас. Они останавливаются у Элизабет, тети самого младшего из команды. Один из летчиков, Броуди проводит ночи в стриптиз клубе, а другой заводит роман с Элизабет.
СтранаСША
Продолжительность1 час 47 минут
Год выпуска1969
Премьера в мире29 августа 1969
Дата выхода
14 ноября 1969
Германия
29 августа 1969
США
ПроизводствоMetro-Goldwyn-Mayer (MGM), John Frankenheimer Productions Inc., Edward Lewis Productions
Другие названия
The Gypsy Moths, Los temerarios del aire, Die den Hals riskieren, Llegan los paracaidistas, A különleges tengerész, Cesur paraşütçüler, Cyrk straceńców, Cyrk szaleńców, De dödsföraktande, De parachutisten komen, Himmel-stuperne, Hyppy ikuisuuteen, I temerari, Les parachutistes arrivent, Luftens vovehalse, Moliile ţigăneşti, Oi diamones ton ouranon, Os Paraquedistas, Os Paraquedistas Estão Chegando, Padobranci dolaze, Skydivers, Οι δαίμονες των ουρανών, Шелкопряд, さすらいの大空, 飛天英雄未了情