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Семь дней в мае Семь дней в мае
Киноафиша Фильмы Семь дней в мае Семь дней в мае, 1964: актеры и роли
Seven Days in May Семь дней в мае 1964 / США
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Семь дней в мае, 1964: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Франкенхаймер John Frankenheimer
В ролях
Берт Ланкастер Берт Ланкастер Burt Lancaster Кирк Дуглас Кирк Дуглас Kirk Douglas Фредрик Марч Фредрик Марч Fredric March Ава Гарднер Ава Гарднер Ava Gardner Эдмонд О’Брайен Эдмонд О’Брайен Edmond O'Brien Мартин Болсам Мартин Болсам Martin Balsam Эндрю Дагган Andrew Duggan
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