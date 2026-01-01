В ресторане маленького отеля столики рассчитаны только на однуперсону. Заправляет отелем Мисс Пэт Купер дама, старающаяся создать комфортные условия для гостей.
Ее постояльцы своеобразные люди. Их объединяет одно — одиночество. Жизнь отеля идет своим чередом, пока в гостинице не появляетсястареющая светская львица Энн Шэнклэнд…
Separate Tables, Getrennt von Tisch und Bett, Mesas separadas, Tables séparées, Aparte tafels, Fra bord til bord, Vidas Separadas, Ayrı masalar, Eri pöydissä, Horista trapezia, Külön asztalok, Mese separate, Odvojeni stolovi, Osobne stoliki, Przy oddzielnych stolikach, Taules separades, Tavole separate, Vid skilda bord, Χωριστά τραπέζια, За окремими столами, За отдельными столиками, Отделни маси, 旅路（1958）
Рейтинг фильма
7.3
Оцените13 голосов
7.3IMDb
Кадры из фильма
Цитаты
Pat Cooper[Джону о его отношениях с Энн]Когда вы вместе, вы разрываете друг друга на части. Когда вы одни, вы кромсаете себя сами.
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