Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Её личный ад» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма За отдельными столиками
7.3
Киноафиша Фильмы За отдельными столиками
7.3

За отдельными столиками

, 1958
Separate Tables
США / мелодрама, драма / 18+
Постер фильма За отдельными столиками
7.3

О фильме

В ресторане маленького отеля столики рассчитаны только на однуперсону. Заправляет отелем Мисс Пэт Купер дама, старающаяся создать комфортные условия для гостей. Ее постояльцы своеобразные люди. Их объединяет одно — одиночество. Жизнь отеля идет своим чередом, пока в гостинице не появляетсястареющая светская львица Энн Шэнклэнд…

В ролях

Дебора Керр
Дебора Керр
Sibyl Railton-Bell
Рита Хэйворт
Рита Хэйворт
Ann Shankland
Дэвид Нивен
Майор Ангус Поллок
Уэнди Хиллер
Pat Cooper
Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
John Malcolm
Глэдис Купер
Mrs. Railton-Bell
Кэтлин Несбит
Lady Gladys Matheson
Феликс Эйлмер
Mr. Fowler
Род Тэйлор
Шарль
Одри Далтон
Жан
Режиссер Делберт Манн
Сценарист Теренс Реттиген, Джон Гей
Композитор Дэвид Рэксин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 18 декабря 1958
Дата выхода
1 апреля 1959 Австрия 12
1 января 1959 Бразилия
26 марта 1964 Венгрия KN
27 сентября 1959 Германия
27 февраля 1959 Италия
2 января 1959 Португалия
18 декабря 1958 США
11 февраля 1959 Франция
Производство Hecht-Hill-Lancaster Productions, Clifton Productions
Другие названия
Separate Tables, Getrennt von Tisch und Bett, Mesas separadas, Tables séparées, Aparte tafels, Fra bord til bord, Vidas Separadas, Ayrı masalar, Eri pöydissä, Horista trapezia, Külön asztalok, Mese separate, Odvojeni stolovi, Osobne stoliki, Przy oddzielnych stolikach, Taules separades, Tavole separate, Vid skilda bord, Χωριστά τραπέζια, За окремими столами, За отдельными столиками, Отделни маси, 旅路（1958）

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на За отдельными столиками

Жажда жизни
Жажда жизни драма, биография
1956, США
7.0
Деревенская девушка
Деревенская девушка мюзикл, драма
1954, США
7.0
Сказки Манхэттена
Сказки Манхэттена мелодрама, комедия, драма
1942, США
7.0
Маленькие лисички
Маленькие лисички мелодрама, драма
1941, США
7.0
Любовь под вязами
Любовь под вязами мелодрама, драма
1958, США
6.0
Джейн Эйр
Джейн Эйр драма
1970, США
6.0
Марти
Марти драма, мелодрама
1955, США
7.0
Сделка
Сделка драма
1969, США
6.0
Здравствуй, грусть
Здравствуй, грусть драма, мелодрама
1958, США
6.0
Охрана замка
Охрана замка военный, драма, мелодрама
1969, США
6.0
Статья на первой странице
Статья на первой странице драма
1959, США
6.0
Камо грядеши?
Камо грядеши? мелодрама, драма
1951, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Я всегда «солю» ногти за 2 минуты до маникюра: результат выглядит так, будто руки только что из салона
В Госдуме сделали первое заявление о блокировке «Гугла» в РФ после удаления MAX из Google Play
Пару капель – и в пакет: вот как чищу решетку для гриля и шампуры – многолетний нагар сходит пластом
Семенова пустили в расход — о худших героях «Невского» зрители долго не спорили: «Хотел выключить, когда он появлялся в кадре»
«Терминатор», Сара Коннор и «аста ла виста, бэйби»: только люди старше 40 лет легко наберут 5 из 5 (тест)
Этот сериал Apple TV+ с 7.7 на IMDb украдет ваш сон: «Начнете смотреть — не остановитесь»
Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)
«Бриллиантовую руку» обожают все, но иностранцы ставят на пьедестал совсем другую комедию СССР: у этого «шедевра» 8,3 на IMDb
Спросил у ИИ, что будет в 6-м сезоне «Первого отдела»: Брагина меж двух огней и расследование дела Талькова
9 млн человек пошли на этот российский фильм в кино — и почти все вышли злыми: «так снимать о войне просто нельзя»
«Хрустальный» уже пересмотрели трижды? В 2026‑м вышла достойная замена — и она не хуже: «нет лишней тягомотины»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше