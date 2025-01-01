Меню
Paul Gauguin При всём твоём разговоре о чувствах, я вижу в твоих работах только то, что ты рисуешь слишком быстро!
Vincent Van Gogh Ты смотришь слишком быстро!
Paul Gauguin Я говорю о женщинах, чувак. О женщинах. Мне нравятся толстые, злые и не слишком умные. Никакой духовности тоже. Сказать "я тебя люблю" — это сломало бы мне зубы. Я не хочу, чтобы меня любили.
Vincent Van Gogh Ты серьезно так думаешь, Поль.
Vincent Van Gogh Пожалуйста, не уходи. Ты не знаешь, каково это — быть одному!
Paul Gauguin Я знаю, что такое одиночество! Только я не ною по этому поводу!
Anton Mauve О, Винсент. Извини, что откладываю встречу с тобой, но мы, художники, должны быть эгоистами, понимаешь. Мы должны спасать себя. В конце концов, с каждой картиной мы умираем немного.
Vincent Van Gogh Если я хочу стать хоть кем-то в живописи, мне нужно пробить железную стену между тем, что я чувствую, и тем, что могу выразить. И мой лучший шанс — здесь, где мои корни, люди, которых я знаю, земля, которую я знаю.
Vincent Van Gogh Слушай, Поль, когда я писал «Ночной кафе», я пытался показать зло: самые бурные страсти человечества.
[начинает рисовать на столе, за которым они с Полем сидят в кафе]
Vincent Van Gogh Я нарисовал его кроваво-красным, темно-жёлтым, зелёный бильярдный стол посередине, четыре лимонно-жёлтые лампы с отблесками оранжевого и зелёного, и атмосферу бледно-жёлтого сернистого цвета, словно безумие. Я хотел показать место, где человек может погубить себя... сойти с ума... совершить преступление.
Paul Gauguin Что это за разговоры про арльских женщин? Я ещё ни одной хорошей не видел.
Vincent Van Gogh Наверное, они услышали, что ты идёшь, и заперли их.
Paul Gauguin [Обращение к небольшой группе своих художников-знакомых] Дело в том, дорогие мои, что вы вовсе не живописцы. Вы — э-э, татуировщики. Вы — химики с маленькими баночками краски. Вы покрываете полотна цветными блохами. Вы так заняты тем, что копируете друг друга, что забыли, что такое живопись. Вы все меня тошните.
Тео Ван Гог Сидишь здесь в засаде. Тратишь своё время впустую. Ты превратился в бездельника.
Винсент Ван Гог Бездельник. Да. Но есть два вида бездельников. Есть тот, кто бездельничает, потому что хочет, из лени. Как это просто. Я ему завидую. Но есть и другой — тот, кто бездельничает вопреки себе. Я хочу только работать. Только не могу. Я в клетке. В клетке стыда, сомнений и провалов. Кто-нибудь, поверьте, я в клетке. Я в клетке и одинок. Мне страшно.
Тео Ван Гог Винсент, послушай меня. Когда мы были детьми, я всегда ходил за тобой. Если мне было страшно, я бежал искать тебя. Если я терялся, ты всегда находил меня. Мы всё ещё братья. Мы друзья. Мы можем доверять друг другу. Это сильнее любой клетки.
Vincent Van Gogh Когда я рисую солнце, я хочу, чтобы люди чувствовали, как оно вращается, излучая свет и тепло.
Vincent Van Gogh [В письме] Дорогой Тео, ты был прав. Как же хорошо быть дома, пожить немного в мире. Снова благодаря тебе жизнь кажется мне ценной — тем, что нужно ценить и любить. Снова работаю. Ты знаешь, что годами, когда я видел что-то трогающее, мне хотелось это нарисовать: запечатлеть на бумаге, пусть и грубо. Теперь впервые я начал задумываться — может, это и есть мой путь? Человек или женщина за работой; борозды на вспаханном поле; песок, море или небо — такие сложные и одновременно прекрасные темы, что стоит всю жизнь стараться уловить скрытую в них поэзию.
Camille Pissarro Это проблема перевода света на язык краски.
[указывает вверх]
Camille Pissarro Вот эти листья: если бы они были единственным, что видишь, у них был бы один цвет — свой собственный. Но оттенок и отражение всего вокруг — неба, земли, воды — придают им больше, чем их собственный цвет. Вот почему, когда рисуешь с натуры, не зацикливайся на одном месте.
[смотрит и жестикулирует вокруг]
Camille Pissarro Воспринимай всё сразу. И главное — не робей. Доверься своему первому впечатлению.
Paul Gauguin Если есть что-то, что я презираю, так это эмоции в живописи.
Винсент Ван Гог Что же ты тогда рисуешь?
Пол Гоген То, что у меня в голове. Искусство — это абстракция, а не книжка с картинками. Картина — это плоская поверхность, покрытая линиями и цветами, расположенными в определённом порядке.
Винсент Ван Гог Но Тео — то есть, Пол, а как насчёт порядка, который существует в природе?
Пол Гоген Я выбираю игнорировать природу.
Theo Van Gogh [подходит к больничной койке Винсента и садится] Винсент, я только что был у доктора Рэй. У тебя дела идут очень хорошо, и скоро ты сможешь путешествовать. Йоханна и я хотим, чтобы ты...
Vincent Van Gogh [перебивает] Тео, я хочу, чтобы меня положили в психушку. Я хочу в лечебницу. Мне нужно, Тео. Ещё одна такая атака, и я окажусь беспомощным, как рак на спине, не в силах даже покончить с собой.
Theo Van Gogh Винсент, ты мог бы переехать к нам в Париж и вести нормальную жизнь. Ты увидишь, что этого больше не повторится.
Vincent Van Gogh Как, Тео? Ты с Йоханной будете по очереди за мной присматривать? Следить, чтобы симптомы не вернулись? Когда у вас родится ребёнок... Я опасен для других. Я опасен для себя. Поверь, мне будет лучше в лечебнице.
Theo Van Gogh Винсент, не надо, ты не должен так думать.
Vincent Van Gogh Найди мне, пожалуйста, место, куда я мог бы пойти.
[улыбается и берёт Тео за руку]
Vincent Van Gogh Я хочу быть в здравом уме. Это ненадолго, только чтобы найти немного порядка в жизни, немного покоя.
[сцена затухает]
Paul Gauguin [саркастично] Эй, Винсент! Смотри
[указывает на картину на стене в кафе/баре]
Paul Gauguin , шедевр, прямо из салона. Видишь? «Символизм».
[они смеются]
Paul Gauguin Ха, здесь получше, чем в Лувре, пока тот не утащил.
[Винсент знакомит его с Рэйчел, и он садится с ними за стол]
Paul Gauguin Хаха... о, Винсент, зачем я это делаю? Вроде горжусь логикой и порядком, а внутри — дикарь. Меня тянет к насилию.
Vincent Van Gogh Насилие меня тошнит. Во мне слишком много этого, я боюсь себя.
Paul Gauguin А я выпускаю это наружу, пока оно не причинило вред.
[делает глоток и хихикает]
Paul Gauguin Прошлой зимой на Мартинике подрался с моряками. Месяц в больнице провёл.
[смеётся]
Paul Gauguin ...но оно того стоило. Даже эта мелкая драка дала мне больше сил, чем за последние недели. И я знаю почему: потому что вдруг перед тобой что-то есть, куда можно ударить. Он стоит, ты ему в зубы, или он тебе — в любом случае нормально: есть *решение*.
Vincent Van Gogh [В письме] Пожалуйста, Тео, пришли ещё бумаги и чернил для рисования. Боюсь, я быстро израсходовал то, что ты прислал в прошлом месяце. Работая над рисунками день за днём, то, что раньше казалось недосягаемым, теперь постепенно становится возможным. Медленно я учусь наблюдать и измерять. Я уже не стою так беспомощно перед природой. Знаю, что в моём стиле всё ещё есть что-то жёсткое и твёрдое, хотя, если честно, я думаю, что присутствие Кэй этим летом начало смягчать мою работу.
Christine Винсент, меня не будет, когда ты вернёшься.
Vincent Van Gogh Не говори так...
Christine Я не хотела говорить, но меня всё тяготит, да и мама права. Ты не зарабатываешь достаточно для меня и малыша.
Vincent Van Gogh Сейчас не время...
Christine Ты забудешь о нас, как только вернёшься домой. Это будет несложно.
Vincent Van Gogh Куда ты пойдёшь? Как будешь жить?
Christine Наверное, всё будет по-старому. Винсент, это не твоя вина. Ты был хорош. Никто не был так хорош ко мне. И малыш — словно твой собственный.
Vincent Van Gogh Что же стало преградой между отцом и мной? Почему я не мог проявить к нему чуть больше внимания, подарить ему радость, пока он был жив? Мне бы не повредило иногда заходить в его церковь.
Theo Van Gogh Мы всегда думаем, что время есть, и можем любить по-своему. А потом однажды просыпаемся и понимаем, что уже поздно любить как бы то ни было.
Vincent Van Gogh [берёт рабочего за руку] Э-э, помогите мне, помогите понять вас, узнать вас. Э-э, отведите меня в ваши дома, где вы живёте.
Undetermined Role Мы здесь не живём, мы только приходим сюда поспать. Вниз
[указывает трубкой вниз]
Undetermined Role , две тысячи футов под землёй — вот где мы живём.
Durand-Ruel [вне выставки импрессионистов] Мне надоели эти дешёвые шутки! Искусство — это серьёзное дело. И в Париже, по крайней мере, художник с новой идеей должен быть внутри...
Elderly Gentleman [перебивает] На этот раз я с вами согласен, Дюран-Рюэль. Импрессионизм — это не шутка: это *р###а*, которую надо вырезать. Потворствуешь анархии в искусстве — подписываешь приговор Франции!
Durand-Ruel Что вы хотите сделать? Зашить галереи и отправить художников на Остров Дьявола?
Elderly Gentleman Эти люди — безстыжие! Они заряжают пистолеты тюбиками с краской и стреляют по холсту, а потом ещё и подписываются; Сезанн, Синьяк, Писсарро, Гоген, Ренуар, Моне...
[сцена затемняется]
Emile Bernard Что тебя не тошнит, Поль, кроме твоей собственной работы?
Paul Gauguin Ты правда хочешь знать? Вот это.
[он указывает на стену с несколькими японскими картинами]
Paul Gauguin Посмотри на это. Чёткость, спокойствие. Японцы рисуют так же просто, как мы дышим.
Tersteeg Без обид, но тебе будет лучше без него на шее.
Theo Van Gogh Думаю, я лучше всех могу судить об этом.
Tersteeg Нет, хуже всех. Ты толкаешь его картины, а каждый раз из-за этого мы теряем клиента. Как твой работодатель, говорю тебе на благо: твоя любовь к Винсенту ослепила твой рассудок. Это повлияло на твою работу.
Theo Van Gogh Пожалуйста, давай не будем снова спорить об этом! Я буду бороться за каждого хорошего художника, который заслуживает признания, и Винсент — один из них. Он мог бы быть лучшим из них!
Tersteeg Что? Хм, ты его брат. Ты слишком эмоционален из-за него.
Theo Van Gogh Но это тут ни при чём.
Tersteeg А что тогда, когда ты всё время думаешь о нём? Когда мучаешься из-за каждого его провала? Когда поддерживаешь его до того, что отказываешь себе? Ты хранишь каждое его письмо, словно это Священное Писание. Ох, давай, Тео, неужели ты не думаешь, что сделал для него достаточно?
Theo Van Gogh Сколько значит «достаточно»... для человека, который борется с самим собой так, как Винсент? Я знаю, он грубый, сварливый и вспыльчивый, но внутри этой измученной головы есть — есть что-то прекрасное. В этих письмах — одарённый человек, нежный человек, и в его работах гораздо больше страстной красоты и силы, чем во многих вещах, что сейчас висят в музеях. Интересно, будет ли у него когда-нибудь счастливое время. Кажется, ему невозможно вести спокойную жизнь.
Tersteeg Перемена может пойти ему на пользу. Может, он найдёт себя.
Theo Van Gogh Или он найдёт только больше одиночества?
[последние слова]
Vincent Van Gogh Я вел себя как шут с этим всем жалким делом, если бы не неприятности, что я тебе причинил. По крайней мере, если бы ты вернул стоимость краски и холстов.
Theo Van Gogh Это не важно.
Vincent Van Gogh Ребёнок действительно лучше?
Theo Van Gogh Ага, да. Мы зря волновались, он просто режется зубами, вот и всё.
Vincent Van Gogh Надеюсь, у него душа спокойнее моей. А у меня она тонет... тонет... Тео, Тео... Я бы хотел домой...
[отпускает трубку, когда умирает]
Theo Van Gogh [берёт трубку Винсента, задыхается и опирается на брата в горе] Мой собственный брат; мой бедный, бедный брат.
[сцена затемняется]
Sister Clothilde [камера отдаляется от его картины «Пшеничное поле за госпиталем Сен-Поль с жнецом» и закрывает фильм пересказом прежнего трогательного разговора о произведении] Это не кажется печальной смертью.
Vincent Van Gogh О, нет, сестра. Это случается при ярком дневном свете, солнце заливает всё светом чистого золота.
[конец и титры]
Vincent Van Gogh Я поступаю согласно своим убеждениям, отец. Не для того, чтобы угодить деревне. Я просто не верю ни в Бога, ни в священников. Для меня он мёртв как гвоздь.
Vincent Van Gogh Я должен сказать то, что чувствую. Я не атеист. Я верю в Бога. Бога любви, Отца, и я верю, что есть много путей служить Ему. Один человек делает это с кафедры, другой через книгу или картину.
Винсент Ван Гог [В письме] Священники называли бы нас грешниками. Это грех — любить, Тео, нуждаться в любви? Не мочь жить без любви?
Anton Mauve Каким художником ты хочешь быть?
Vincent Van Gogh Я хочу создавать вещи, которые трогают людей. Хочу, чтобы они говорили: «Он чувствует глубоко и нежно.»
Vincent Van Gogh Я не хочу контролировать! Я не боюсь эмоций. Когда я рисую солнце, я хочу, чтобы люди чувствовали, как оно вращается, излучая свет и тепло. Когда я рисую крестьянина, я хочу, чтобы чувствовали, как солнце льётся в него, как в кукурузу.
Paul Gauguin Это то, что ты делаешь, когда перегружаешь кисть? Когда мазки ляпаешь, как шпаклёвку? Когда твои деревья извиваются, как змеи, а солнце взрывается по всему полотну? Когда я смотрю на твои работы, я вижу, что ты рисуешь слишком быстро!
Vincent Van Gogh Ты смотришь слишком быстро!
Paul Gauguin Как скажешь, бригадир. Может, ты прав. Может, нам ещё по стаканчику.
Vincent Van Gogh Сердце, ищущее Бога, переживает больше бурь, чем любое другое. Жизнь здесь, внизу, — это борьба, но из наших... из наших страданий Бог учит нас высшим вещам. Он хочет...
[перебивается кашлем шахтёра]
Vincent Van Gogh Он хочет, чтобы человек жил смиренно, проходил свой путь, не стремясь к высоким целям, а подстраиваясь под низменное и учась у Евангелий быть кротким и простым сердцем.
[шахтёр уходит, Винсент вздыхает с разочарованием]
Vincent Van Gogh Отче наш, молимся Тебе, храни нас от зла и отчаяния. Накорми нас хлебом, что не портится, словом Твоим. Господи, аминь.
Vincent Van Gogh Мне наплевать на уважение! Я пытаюсь жить как *настоящий* христианин. Мне неважно, как я сплю. Посмотри на свежие могилы детей на кладбище. Мыть полы и копать уголь вместе с женщинами. Затирать эти красивые одежды кровью и потом умирающих шахтёров. А потом приходить сюда и читать мне лекции о христианстве! Лицемеры. Лицемеры!
Vincent Van Gogh Если они правы, значит я всё делал неправильно.
Paul Gauguin Винсент, живопись — для живописцев.
Paul Gauguin Винсент, я только что провёл целый год, ломая себе голову. Я пожертвовал всем: техникой, эффектом, всеми теми вещами, которые давались мне легче всего, ради стиля. Стиля, который передаст настроение того, что я вижу... идею, не обращая внимания на конкретную реальность.
Paul Gauguin О, всё по-прежнему. Ничего не изменилось с тех пор, как я ушёл отсюда год назад.
Mme. Tanguy Верно. Ты нам тогда был должен 112 франков — и до сих пор должен!
Paul Gauguin Тангуй, убери свою жену.
Pere Tanguy [к жене] Садись сзади.
Paul Gauguin Этот человек абсолютно прав, Тангуй. Ты не можешь одновременно справляться и с художниками, и с дятлами.
Paul Gauguin Прямо и энергично. Как тебя зовут?
Vincent Van Gogh Винсент Ван Гог.
Paul Gauguin У него есть, что сказать, и он говорит это. Брат Тео?
Vincent Van Gogh Да.
Paul Gauguin Рад познакомиться. Это честно. Это никому не должно ничего. Ничего.
Paul Gauguin Приведём это место в порядок.
Vincent Van Gogh Покажи мне картины.
Paul Gauguin Это может подождать. Единственное, что я не выношу, — это хаос, будь он умственным или физическим.
Vincent Van Gogh Милье — один из немногих художников, кто действительно сумел передать человеческий дух. Здесь, в достоинстве труда. Милье использует краски, чтобы выразить слово Божье.
Paul Gauguin Тогда ему следовало быть проповедником, а не художником.
Vincent Van Gogh Я написал их для тебя.
Paul Gauguin Это очень мило с твоей стороны, Винсент. Очень мило.
Paul Gauguin Неудивительно, что здесь тебя считают сумасшедшим. Давай, Винсент, уходим отсюда. Сдавайся! В такую бурю рисовать нельзя.
Vincent Van Gogh Я уже не раз так делал.
Paul Gauguin Да, и я видел результаты.
Vincent Van Gogh Привет, рыжая. Куда ты пропала?
Vincent Van Gogh Привет, Рэйчел.
Rachel Думала, ты уехала.
Vincent Van Gogh Нет, я работал.
Rachel Что случилось? Я тебе больше не нравлюсь?
Theo Van Gogh Ты стал чужим. Ты изменился.
Vincent Van Gogh Я не изменился, Тео. Внешне, может быть, но внутри я все еще хочу того же.
Theo Van Gogh Чего именно?
Vincent Van Gogh Того, о чем мы говорили раньше. Быть нужным, работать, приносить что-то миру.
Vincent Van Gogh Тео уезжает.
Roulin Что?
Vincent Van Gogh Нет, это хорошие новости. Он женится.
Roulin Это замечательно! Давай скорее вернёмся и отпразднуем.
[Винсент молчит]
Roulin Эм, ты знаешь эту девушку?
[Винсент качает головой]
Vincent Van Gogh Она голландка. Тео на этих выходных едет в Голландию познакомиться с её семьёй. Мама будет счастлива. Она всегда хотела, чтобы кто-то из нас женился, и...
Roulin Когда будешь писать брату, передавай от меня и моей семьи наилучшие пожелания.
Vincent Van Gogh Да, да, обязательно.
Johanna Винсент!
Vincent Van Gogh Привет, Йоханна, рад тебя видеть.
Johanna Давно пора.
Vincent Van Gogh Ты так же красива, как я и думал.
Johanna Разве он не выглядит хорошо, Тео?
Theo Van Gogh Он выглядит лучше меня.
Vincent Van Gogh Где малыш? Когда я его увижу?
Johanna Он спит, но раз он назван твоим именем, можешь зайти.
Theo Van Gogh Винсент, что ты с собой сделал? Что с тобой случилось?
Vincent Van Gogh Я был болен некоторое время, но теперь со мной всё в порядке.
Theo Van Gogh Разве за тобой никто не присматривает? Мне лучше сходить и принести тебе что-нибудь поесть.
Vincent Van Gogh Не уходи, Тео, останься и поговори.
Theo Van Gogh Где ближайшее место, где я могу...
Vincent Van Gogh Пожалуйста, не уходи, Тео. Прошло так много времени.
Тео Ван Гог Винсент, что с тобой делать? Отец писал и просил меня найти тебя. Уже несколько месяцев от тебя нет вестей.
Винсент Ван Гог Мне нечего сказать.
Тео Ван Гог Кем ты стал, чтобы решать за всех? Ты отрезал себя от всех, даже от меня.
Vincent Van Gogh Нельзя так долго скорбеть. Бог не хотел, чтобы живые плакали вечно.
Vincent Van Gogh Ты смог бы это продать?
Theo Van Gogh Попробую. Тяжело продать работы новых художников, даже если у них есть имя. Ты знаешь, как Гупиль сдерживает меня, выделяя мало места для них.
Vincent Van Gogh Тогда почему бы тебе не уйти из Гупиля и не начать сам? Зачем тратить время на таких идиотов?
Theo Van Gogh Винсент, не указывай мне, как жить!
Theo Van Gogh Винсент, у нас есть только то, что мы можем подарить друг другу. Ничто не принесёт мне большей радости, чем продать одну из твоих картин. Я показываю их при каждом удобном случае.
Rev. Peeters Ваш отец — священник, не так ли?
Vincent Van Gogh Я не пытаюсь ставить себя на уровень отца, я лишь надеялся как-то п-пойти по его стопам.
Rev. Peeters Однако до прошлого года ты не проявлял никакого желания или стремления идти по его пути.
Vincent Van Gogh Поверьте, это то, что я *должен* сделать. Я хочу помочь несчастным. Я хочу донести до них слово Божье. Даже если я не квалифицирован, должен же быть какой-то способ послужить. Нет ли для меня места, куда никто больше не хочет идти? Я сделаю всё, только используй меня. *Используй меня*!
[первые реплики]
Commissioner De Smet Теперь вы допущены к евангелической проповеди под эгидой Бельгийского комитета вестников веры. Пусть Господь ведёт и укрепляет вас на всех путях.
Dr. Gachet [встаёт из-за стола и выводит пятерых молодых священнослужителей, затем без особого энтузиазма смотрит на Винсента Ван Гога в коридоре, закрывает дверь и садится обратно]
Dr. Peyron Поздравляю, доктор Гаше, очень достойная группа молодых мужчин.
Commissioner De Smet А теперь насчёт этого другого молодого человека, доктор Гаше. Вы уверены, что он безнадёжен?
Dr. Gachet Господа, я обучал многих студентов евангелической проповеди, но никогда в жизни не встречал случая, похожего на этот. Он совершенно не может говорить экспромтом! Готовит длинные и запутанные проповеди, которые не в состоянии запомнить,
[схватывает бумагу, чтобы подчеркнуть свою мысль]
Dr. Gachet и вынужден читать, словно запинающийся и невнятный ребёнок. Так что, господа, можно ли отправлять такого человека в поле, чтобы он представлял наше общество?
Rev. Peeters Доктор Питерс, думаю, это решающий аргумент.
Rev. Peeters Доктор Гаше, попросите его войти, пожалуйста.
Vincent Van Gogh [В письме] Дорогой Тео, спасибо за деньги, краски и холсты. С твоей помощью я иду вперёд. Я чувствую, как сила работать растёт во мне с каждым днём. Ты понимаешь, Тео, что то, что я делаю — новое. В картинах старых мастеров ты когда-нибудь видел хоть одного мужчину или женщину за работой? Они никогда не пытались изобразить рабочего или человека, копающего землю. И не случайно: работать так сложно нарисовать... Чтобы писать таких людей, надо быть с ними в полях день за днём и у их костров по ночам. С тех пор как начались дожди, я увлёкся ткачами. Они — замечательные модели: старая дубовая доска, потемневшая от пота рук, и тени станков на серых глиняных стенах. Все эти месяцы я искал образец, старался не столько рисовать руки, сколько жесты, не столько лица, сколько выражения людей — мужчин и женщин, которые знают, что такое тяжёлый труд. Я хочу показать, что эти люди — сидящие вечером за картошкой — вскопали землю своими же руками, которыми берут еду, что они честно заработали свой хлеб. Я хочу написать что-то, что пахнет беконом, дымом и паром; что-то тёмное и доброе, как наша голландская земля.
Theo Van Gogh Винсент, э-э... всё в порядке, всё это. Главное, что однажды это может стать... *великолепным*. А пока между тем и сейчас, есть одна вещь, которую ты можешь для меня сделать, всего лишь маленькая просьба: дай мне нормально поспать ночью.
[поворачивается и идёт в кровать, пока сцена гаснет]
Vincent Van Gogh Ты в порядке?
Christine Мне плохо. Я устала. Просто оставь меня в покое. Всё гнилое. Теперь я понимаю, почему люди топятся.
Vincent Van Gogh Не говори так.
Christine Почему нет?
Vincent Van Gogh Самоубийство — ужасная вещь.
Christine Что ты об этом знаешь?
Paul Gauguin Сколько ты уже в Париже?
Vincent Van Gogh Больше года.
Paul Gauguin Как ты тут выносишь? Я не могу здесь работать. Это меня *душит*.
Vincent Van Gogh А куда тебе деться?
Paul Gauguin В Бретань. Там есть место, где я могу остановиться. Это всего лишь дырка, но другого у меня нет.
Vincent Van Gogh А друзья в Париже не будут скучать?
Paul Gauguin Друзья? Может, пара женщин. Когда начинаешь так поздно, как я, начинаешь считать, кому и чему отдаёшь своё время. Друзья, уют, семья — если они мешают твоему покою для работы, ты их отрезаешь. А потом всю жизнь задаёшься вопросом, стоило ли это того.
Emile Bernard Всё, что вы делаете — то, что делаем мы все — устарело, всё это. Каждый мазок — наугад, реки краски в хаотичных сочетаниях, а на самом деле всё, к чему мы стремимся, можно добиться математически.
Vincent Van Gogh О чём ты говоришь, Сера? Ты правда считаешь, что картину можно написать по формуле?
Emile Bernard Можно? Уже делают, прямо здесь, в Париже; точными, научными методами.
[сцена переходит в мастерскую Сера]
Seurat [пока он работает над своей знаменитой картиной «Воскресный день на острове Гранд-Жатт»] Я не смешиваю цвета на холсте. Я смешиваю их в глазах зрителя. Как только ты примешь феномен продолжительности жизни и человеческого рода...
[перебивает Ван Гог]
Vincent Van Gogh Извините, но это же пейзаж на открытом воздухе. Почему вы рисуете его в помещении при газовом свете? Как вы можете судить о цветах?
Seurat Ха-ха, вовсе не судя.
Emile Bernard Ха-ха, давай, Сера, избавь его от мучений. Я пытался, но он всё ещё в плену.
Seurat Ладно, Бернар, иди сюда, мистер Ван Гог.
[Винсент подходит к картине поближе]
Seurat Всё, что я делаю, продумано заранее, с математической точностью, через точные научные методы. Я точно знаю, какие цвета буду использовать ещё до того, как возьму кисти, и моя палитра методично подготовлена в порядке спектра. Как видите: синий, сине-фиолетовый, фиолетово-красный, красный, красно-оранжевый, оранжево-жёлтый, жёлтый, жёлто-зелёный...
[сцена затемняется]
Vincent Van Gogh [В письме] Дом, Тео, я нашёл дом; своё место, где могу работать без помех и где много пространства. Бруннер одолжил мне матрас, чтобы начать, я купил стулья, кровать и кое-что ещё нужное. На это и на краски с холстами почти все деньги за месяц ушли — но оно того стоило. О, Тео, тебе бы этот дом понравился. Снаружи он жёлтый и наполнен солнечным светом. Позже в нём могли бы жить двое. Однажды, может, Гоген приедет, и кто знает, может, это станет колонией художников. Я встаю на рассвете и иду в путь. Теперь, когда началось лето, здесь всё совсем иначе, чем весной, но я люблю это ещё больше. Вокруг — старое золото, бронза и медь. Хотел бы ты видеть эти прекрасные дни, Тео, а если нет — увидишь их на картинах, ведь эти цвета дают мне необыкновенное вдохновение. Вся земля светится под южным солнцем — лимонно-жёлтая, серно-жёлтая, зеленовато-жёлтая — всё под небом, выжженным жарой. Какая же это страна. Она так меня поглощает, что я отпускаю себя, не думая ни о каких правилах. Нет сомнений, нет ограничений. Работаю, как паровоз — пожираю краски, прожигаю холсты. Целые дни проходят, и я ни с кем не говорю. И с каждым днём концентрация становится всё сильнее, рука — увереннее. Во мне появилась сила цвета, которой раньше не было, ощущение широты и мощи. Лето прошло в лихорадке работы, и теперь дует мистраль. Ветер всегда restless и неумолимый, гоняет мёртвые листья в ярости, и я вынужден оставаться дома. Иногда, когда буря внутри меня становится слишком громкой, я выпиваю лишнего, чтобы отвлечься. Нужно беречь нервы, я вижу, что измотан. Если так пойдёт дальше, может случиться кризис, но остановиться не могу. Иногда работаю допоздна — почти не осознаю себя — и картины приходят ко мне, словно во сне, с ужасной ясностью.
Vincent Van Gogh [В письме] Дорогой Тео, я так рад, что Гоген здесь; больше не одинок. Для меня огромная ценность видеть, как он работает. Он великий художник и хороший друг... Мы, конечно, спорим, в основном о живописи. И наши споры такие напряжённые, что я часто выхожу из них с усталым мозгом, словно разряженная батарейка.
Vincent Van Gogh Поль!
[подходит к Полю, который рисует]
Vincent Van Gogh Это не работает. Не работает. Поль, ты не мог бы подойти и глянуть?
Paul Gauguin Винсент, я пытаюсь поймать этот свет.
Vincent Van Gogh Я помню, что ты сказал; я смягчил цвета, пытаюсь их контролировать — а потом теряю всё.
Paul Gauguin [слегка раздражённо] Вернись и попробуй ещё раз.
Vincent Van Gogh [указывает на работу Поля] Вот что я имею в виду! Посмотри, какой бледный и тонкий этот небо. Ты используешь одни и те же мазки повсюду. Нет ни текстуры, ни энергии — всё такое *плоское*!
Paul Gauguin [встаёт сердито] Вот как я это вижу! *Плоское*!
[Винсент уходит]
Paul Gauguin [разговаривает с инспектором после происшествия с ухом Винсента] Вам стоит знать — этот человек неуравновешен. Не верьте мне на слово, спросите у любого здесь. Прошлой ночью ему стало хуже. Просто моё присутствие, казалось, сводило его с ума. Если я буду здесь, когда он придёт в себя и увидит меня после всего произошедшего, это может оказаться для него смертельно.
[заканчивает собирать сумку]
Paul Gauguin Вам ещё что-нибудь от меня нужно?
Inspector Нет, наверное, нет.
Paul Gauguin Я сообщу его брату.
[берёт сумку и уходит, сцена затухает]
Christine Есть масло или сливочное масло в этой тараканьей ловушке?
Christine Я прачка, когда хватает сил тереть. А когда нет — ищу попроще работу.
Paul Gauguin Видите ли, там внизу солнце проникает в тебя, входит в кровь. Не то чтобы Мартиника была раем. Между голодом и лихорадкой мне повезло выжить. Но если бы мог, вернулся бы туда завтра же.
Комиссар Ван Ден Берге [в виде собранного письма к Тео и просто для документации прогресса Винсента в выздоровлении] С учётом вышеизложенного и на основании моего обследования пациента, я профессионально считаю необходимым, чтобы мистер Ван Гог прошёл длительное наблюдение и лечение в этом учреждении. Подписано, доктор Берге, воскресенье, 9 мая 1889... Ван Гог, Винсент, 14 июня: Состояние пациента кажется удовлетворительным с продолжающимся улучшением. Тем не менее, он продолжает страдать от хронической инертности, сопровождающейся симптомами крайнего ужаса... общее состояние пациента: удовлетворительное, неагрессивное... Он попросил, чтобы его живописные принадлежности и другие личные вещи были помещены в его комнату — просьба удовлетворена... По-видимому, рисование полезно, возможно, даже необходимо для благополучия этого пациента — при условии, конечно, что ему не позволят погружаться в те чрезмерные нагрузки работы и эмоций, которые вызвали его предыдущий кризис... Этот последний приступ был самым тяжёлым и продолжительным, который перенёс ваш брат на сегодняшний день. Благодаря нашему постоянному вниманию и наблюдению, он сейчас приближается к физическому выздоровлению. Теперь он выражает желание покинуть это учреждение с намерением поселиться на севере, и поскольку вы поддерживаете его в этом, он будет выписан, как только сможет путешествовать.
Vincent Van Gogh [в письме] Дорогой Тео, я видел доктора Гаше. Он приятный человек, и у него дома есть несколько хороших картин. Он хочет, чтобы я написал его портрет. Но насчёт его помощи боюсь, что слишком многого надеяться не стоит. Когда слепой ведёт слепого, разве они оба не падают в яму? Гаше прав в одном: это место прекрасно. Оно манит меня писать, и работа идёт хорошо. Помимо портретов я пишу пейзажи. У меня ощущение, что я уверен в своей кисти как никогда прежде. Так что я работаю в спешке изо дня в день, как шахтёр, который знает, что его ждёт катастрофа.
Vincent Van Gogh Тео уезжает.
Roulin Что?
Vincent Van Gogh Нет, это хорошие новости. Он женится.
Roulin Это прекрасно! Пойдём скорее отмечать.
[Винсент молчит]
Roulin Эм, ты знаешь эту девушку?
[Винсент качает головой]
Vincent Van Gogh Ну, она голландка. Тео едет в Голландию на этих выходных, чтобы познакомиться с её семьёй. Мама обрадуется. Она всегда хотела, чтобы кто-то из нас женился, и...
Roulin Когда будешь писать брату, передай от меня и моей семьи наши наилучшие пожелания.
Vincent Van Gogh Да, да, обязательно.
Tersteeg Без обид, но тебе будет лучше без Винсента у себя на шее.
Theo Van Gogh Думаю, я лучше всех могу это судить.
Tersteeg Нет, ты худший. Ты слишком сильно навязываешь его картины, и каждый раз мы теряем клиента. Как твой работодатель, говорю тебе на благо — твоя любовь к Винсенту ослепила тебя. Это повлияло на твою работу.
Theo Van Gogh Давай не будем снова спорить об этом. Я буду бороться за каждого хорошего художника, который заслуживает признания, и Винсент — один из них.
Theo Van Gogh Винсент, я только что говорил с доктором Рэем. Он говорит, что у тебя всё идёт очень хорошо, и совсем скоро ты сможешь путешествовать. Йоханна и я хотим, чтобы ты...
Vincent Van Gogh Тео, я хочу лечь в психушку. Я собираюсь в приют для душевнобольных.
Theo Van Gogh Что?
Vincent Van Gogh Я должен, Тео. Если эти припадки повторятся, я могу остаться беспомощным, как рак на спине, даже не способным покончить с собой.
Theo Van Gogh Винсент, приезжай жить к нам в Париж. Ты мог бы вести нормальную жизнь. Ты увидишь, что этого больше никогда не повторится.
Vincent Van Gogh Как, Тео? Ты с Йоханной будете по очереди за мной присматривать? Следить, чтобы симптомы не возвращались? Когда у вас родится ребёнок... Я опасен для других. Я опасен для себя. Поверь, мне лучше в приюте.
Theo Van Gogh Винсент, пожалуйста, не думай так.
Vincent Van Gogh Ты сам увидишь. Утром откроешь окно — а там зелень садов. Подожди, пока увидишь жёлтые поля в полдень под палящим солнцем. И свет — ты не поверишь, но эти жёлтые тона всегда здесь. Куда ни глянь — везде есть что нарисовать.
Pere Tanguy Сезанн.
Paul Gauguin Да, Сезанн.
Mme. Tanguy Король неходового!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Энтони Куинн
Энтони Куинн
Anthony Quinn
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Джеймс Дональд
James Donald
Памела Браун
Pamela Brown
Рекс Эванс
Rex Evans
Рой Гордон
Roy Gordon
Мэрион Росс
Marion Ross
Ниалл МакГиннис
Niall MacGinnis
Дэвид Хорн
David Horne
Роналд Адам
Ronald Adam
Эверет Слоун
Эверет Слоун
Lionel Jeffries
Lionel Jeffries
