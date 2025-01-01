Tersteeg Без обид, но тебе будет лучше без него на шее.

Theo Van Gogh Думаю, я лучше всех могу судить об этом.

Tersteeg Нет, хуже всех. Ты толкаешь его картины, а каждый раз из-за этого мы теряем клиента. Как твой работодатель, говорю тебе на благо: твоя любовь к Винсенту ослепила твой рассудок. Это повлияло на твою работу.

Theo Van Gogh Пожалуйста, давай не будем снова спорить об этом! Я буду бороться за каждого хорошего художника, который заслуживает признания, и Винсент — один из них. Он мог бы быть лучшим из них!

Tersteeg Что? Хм, ты его брат. Ты слишком эмоционален из-за него.

Theo Van Gogh Но это тут ни при чём.

Tersteeg А что тогда, когда ты всё время думаешь о нём? Когда мучаешься из-за каждого его провала? Когда поддерживаешь его до того, что отказываешь себе? Ты хранишь каждое его письмо, словно это Священное Писание. Ох, давай, Тео, неужели ты не думаешь, что сделал для него достаточно?

Theo Van Gogh Сколько значит «достаточно»... для человека, который борется с самим собой так, как Винсент? Я знаю, он грубый, сварливый и вспыльчивый, но внутри этой измученной головы есть — есть что-то прекрасное. В этих письмах — одарённый человек, нежный человек, и в его работах гораздо больше страстной красоты и силы, чем во многих вещах, что сейчас висят в музеях. Интересно, будет ли у него когда-нибудь счастливое время. Кажется, ему невозможно вести спокойную жизнь.

Tersteeg Перемена может пойти ему на пользу. Может, он найдёт себя.