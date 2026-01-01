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Эверет Слоун
Everett Sloane
Киноафиша
Персоны
Эверет Слоун
Эверет Слоун
Everett Sloane
Дата рождения
1 октября 1909
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
6 августа 1965
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.8
Леди из Шанхая
(1947)
7.7
Гражданин Кейн
(1941)
Билеты
7.5
Кто-то там наверху любит меня
(1956)
Фильмография Эверет Слоун
5.4
Охваченные любовью
By Love Possessed
драма
1961, США
6.2
Марджори Морнингстар
Marjorie Morningstar
мелодрама, драма
1958, США
7.5
Кто-то там наверху любит меня
Somebody Up There Likes Me
спорт, драма, биография
1956, США
7.4
Жажда жизни
Lust for Life
драма, биография
1956, США
7
Голубая вуаль
The Blue Veil
драма
1951, США
7.1
Мужчины
The Men
драма
1950, США
7.8
Леди из Шанхая
The Lady from Shanghai
триллер, нуар, драма
1947, США
7.7
Гражданин Кейн
Citizen Kane
драма
1941, США
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