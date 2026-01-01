Оповещения от Киноафиши
1
Жажда жизни
Награды и номинации фильма Жажда жизни
Награды и номинации фильма Жажда жизни 1956
Оскар 1957
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 1957
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
