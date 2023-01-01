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Обнаженное лезвие Обнаженное лезвие
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The Naked Edge

Обнаженное лезвие, 1961

1961 / Великобритания / США
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 28 июня 1961
Возраст 18+
Режиссер
Майкл Андерсон
Майкл Андерсон
В ролях
Гари Купер
Дебора Керр
Дебора Керр
Эрик Портман
Дайан Чиленто
Гермиона Гингольд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Обнаженное лезвие 2 постера
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