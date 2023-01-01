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Обнаженное лезвие
The Naked Edge
Обнаженное лезвие, 1961
1961 / Великобритания / США
6.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
триллер
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6.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
1961
Премьера в мире
28 июня 1961
Возраст
18+
Режиссер
Майкл Андерсон
В ролях
Гари Купер
Дебора Керр
Эрик Портман
Дайан Чиленто
Гермиона Гингольд
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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