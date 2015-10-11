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Меморандум Квиллера
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The Quiller Memorandum

Меморандум Квиллера, 1966

1966 / Великобритания / США
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Берлин, середина 60-х годов. Здесь набирает силу подпольная неонацистская организация. Разведывательный центр, выполняющий особо важные задания по всему миру, должен главных экстремистов найти и обезвредить. Два агента, вплотную к ним подобравшиеся, были убиты. И теперь из Великобритании прибыл новый агент — Квиллер. Его методы работы необычны и крайне опасны для него самого: он намеренно делает так, чтобы противник его быстро вычислил. Квиллера похищают и привозят в логово преступной организации…

5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1966
Премьера в мире 10 ноября 1966
Возраст 18+
Режиссер
Майкл Андерсон
Майкл Андерсон
В ролях
Джордж Сигал
Джордж Сигал
Алек Гиннесс
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Роберт Хелпманн
Роберт Флеминг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Меморандум Квиллера 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
крот 11 октября 2015, 23:34
Суть фильма - одиночество агента, который на свой страх и риск выполняет задание, не надеясь на подстраховщика, не получая сочувствия от начальства.
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13 голосов
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саундтрек фильма Меморандум Квиллера
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