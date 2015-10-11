Меморандум Квиллера, 1966

Берлин, середина 60-х годов. Здесь набирает силу подпольная неонацистская организация. Разведывательный центр, выполняющий особо важные задания по всему миру, должен главных экстремистов найти и обезвредить. Два агента, вплотную к ним подобравшиеся, были убиты. И теперь из Великобритании прибыл новый агент — Квиллер. Его методы работы необычны и крайне опасны для него самого: он намеренно делает так, чтобы противник его быстро вычислил. Квиллера похищают и привозят в логово преступной организации…