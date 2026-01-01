Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Тысячелетие
5.7 Рейтинг IMDb: 5.7
Тысячелетие

Тысячелетие

Millennium 18+
О фильме

Далекое будущее. Земная цивилизация, состоящая из неспособных на продолжение рода мутантов, находится на грани вымирания. Единственное решение для спасения человечества — в его прошлом.

С помощью Ворот Времени спец отряды из будущего похищают пассажиров с самолетов за несколько секунд до крушения, заменяя их искусственными телами. Долгое время в нашем столетии ничего не подозревают, но тайное не может оставаться таковым вечно.

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 24 августа 1989
Дата выхода
24 августа 1989 Россия 16+
4 сентября 1989 Великобритания
24 августа 1989 Казахстан
25 августа 1989 США
24 августа 1989 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $5 777 099
Производство First Millenium Partnership, Gladden Entertainment
Другие названия
Millennium, Millenium, Endzeit, Entführung in die Zukunft, Hezar Sal, Kuolemanleikki, Milénio, Milénium, Mil·lenni, Millennium - Die 4. Dimension, Millennium - Guardiões do Futuro, På sporet af fremtiden, The Unknown Mission, Милениум, Тысячелетие, ミレニアム 1000年紀
Режиссер
Майкл Андерсон
Майкл Андерсон
В ролях
Роберт Джой
Крис Кристофферсон
Крис Кристофферсон
Шерил Лэдд
Шерил Лэдд
Дэниел Дж.Траванти
Все актеры и съемочная группа
5.7
5.7 IMDb
