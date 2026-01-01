Далекое будущее. Земная цивилизация, состоящая из неспособных на продолжение рода мутантов, находится на грани вымирания. Единственное решение для спасения человечества — в его прошлом.

С помощью Ворот Времени спец отряды из будущего похищают пассажиров с самолетов за несколько секунд до крушения, заменяя их искусственными телами. Долгое время в нашем столетии ничего не подозревают, но тайное не может оставаться таковым вечно.