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Обнаженное лезвие Обнаженное лезвие
Киноафиша Фильмы Обнаженное лезвие Обнаженное лезвие, 1961: актеры и роли
The Naked Edge Обнаженное лезвие 1961 / Великобритания / США
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Обнаженное лезвие, 1961: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Андерсон Майкл Андерсон Michael Anderson
В ролях
Гари Купер Дебора Керр Дебора Керр Deborah Kerr Эрик Портман Eric Portman Дайан Чиленто Питер Кашинг Гермиона Гингольд Майкл Уайлдинг Рональд Ховард
Одна
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Главная роль
Главная роль
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