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Удар по воротам Удар по воротам
Киноафиша Фильмы Удар по воротам Удар по воротам, 1977: актеры и роли
Slap Shot Удар по воротам 1977 / США
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Удар по воротам, 1977: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Рой Хилл George Roy Hill
В ролях
Пол Ньюман Пол Ньюман Paul Newman Стразер Мартин Майкл Онткин Michael Ontkean Дженнифер Уоррен Линдси Краус Джерри Хаузер Jerry Houser Эндрю Дункан Andrew Duncan
Одна
Одна
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Главная роль
Главная роль
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