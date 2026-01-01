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Постер фильма Форт Апач, Бронкс
6.7
Киноафиша Фильмы Форт Апач, Бронкс
6.7

Форт Апач, Бронкс

, 1980
Fort Apache the Bronx
США / криминал, драма / 18+
Постер фильма Форт Апач, Бронкс
6.7

О фильме

В полуразрушенном, бесплодном Южном Бронксе полицейский участок как укрепленный форт на неприятельской территории. За его стенами — убийцы, бунты, грабежи, наркотики и безнадежная жизнь на мрачных улицах, а внутри — коррупция, равнодушие, где каждый полицейский по разному использует данную ему законом власть.

В ролях

Пол Ньюман
Пол Ньюман
Murphy
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
Connolly
Кен Уол
Corelli
Дэнни Айелло
Morgan
Пэм Гриер
Пэм Гриер
Charlotte
Кэтлин Бэллер
Theresa
Рэйчел Тикотин
Рэйчел Тикотин
Isabella
Тито Гойя
Detective
Тито Гойя
Detective
Мигель Пинеро
Hernando
Хайме Тирелли
José
Режиссер Дэниел Питри
Сценарист Хейвуд Гулд, Thomas Mulhearn, Pete Tessitore
Композитор Gary Green, Джонатан Туник
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 6 февраля 1981
Дата выхода
6 февраля 1981 Россия 18+
16 апреля 1981 Австралия M
8 октября 1981 Бельгия
21 января 1982 Великобритания 15
21 января 1982 Германия
29 января 1982 Дания
12 марта 1982 Ирландия
15 мая 1981 Испания
6 февраля 1981 Казахстан
22 октября 1982 Мексика
16 июля 1981 Нидерланды 12
12 ноября 1981 Норвегия 18
26 марта 1982 Португалия
6 февраля 1981 Румыния 18
6 февраля 1981 США
6 февраля 1981 Украина
27 ноября 1981 Финляндия K-18
3 июня 1981 Франция 12
29 июня 1981 Швеция 15
MPAA R
Сборы в мире $29 200 000
Производство Time Life Films, Producers Circle
Другие названия
Fort Apache the Bronx, Fort Apache, the Bronx, The Bronx, 41ª DP: Inferno no Bronx, Apačiu fortas Bronkse, Apacserőd, Apacserőd Bronxban, Bronx 41º distretto di polizia, Districte Apatxe, Distrito Apache, Distrito Apache, el Bronx, Fort Apache - politidistrikt 41, Fort Apache (The Bronx), Fort Apache, Bronx, Fort Apache, Bronx N.Y., Forte Apache, Bronx, Fortul Apache din Bronx, Inferno no Bronx, Las calles del infierno, Le Policeman, Le policier du Bronx, Os Apaches do Bronx, Pevnosť Apačov v Bronxe, Pevnost Apačů v Bronxu, Policajac iz Bronksa, Politistasjonen Fort Apache, Twee cops in de Bronx, Μπρονξ, Ο νόμος του Μπρονξ, Στη φωλιά του υποκόσμου, Форт Апахи, Бронкс, Форт Апач, Бронкс, アパッチ砦 ブロンクス, Infierno en el Bronx, 紅番區, 红蕃区

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb

Цитаты

Murphy Хочешь сегодня вечером выбраться, выпить?
Isabella Двести копов каждый день приглашают меня погулять. Почему я должна согласиться именно с тобой?
Murphy Потому что с другими ты говоришь «да».
Isabella Значит, ты — единственный коп в Бронксе, которому я говорю «нет».

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