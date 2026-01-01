В полуразрушенном, бесплодном Южном Бронксе полицейский участок как укрепленный форт на неприятельской территории. За его стенами — убийцы, бунты, грабежи, наркотики и безнадежная жизнь на мрачных улицах, а внутри — коррупция, равнодушие, где каждый полицейский по разному использует данную ему законом власть.
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