Jim Carr
Привет, Джим Карр снова с вами. Денис, я знаю, что некоторым из нашей аудитории не совсем понятны тонкости хоккея. Можешь объяснить, например, что такое «айсинг»?
Denis Lemieux
Ну, айсинг происходит, когда шайба летит вперед, бах, ты знаешь, раньше, чем другие ребята. Никого рядом нет. Я машу рукой вот так, и игра останавливается, а потом продолжается.
Jim Carr
Понятно. А что такое «высокий клюшек»?
Denis Lemieux
Высокий клюшек — это когда игрок поднимает клюшку вот так, понимаешь
[высокий клюшек на Джиме Карре]
Denis Lemieux
Понимаешь. Так делать нельзя.
Jim Carr
Так нельзя?
Denis Lemieux
О, нет, никогда, ни в коем случае.
Jim Carr
Почему?
Denis Lemieux
Против правил. Ты дурак, если так делаешь. Просто какой-то английский п##р без мозгов, понимаешь.
Jim Carr
Эээ, что такое «слэ́шинг»?
Denis Lemieux
Слэ́шинг — это, ну, вот так вот
[демонстрирует на Джиме Карре]
Denis Lemieux
Понимаешь.
Jim Carr
А за это дают штраф?
Denis Lemieux
Да, и за подножку тоже, вот так вот
[демонстрирует]
Denis Lemieux
. И за крюк, вот так
[демонстрирует]
Denis Lemieux
. И за копняк, понимаешь, вот так.
[демонстрирует]
Denis Lemieux
Если так делаешь, то идёшь в штрафной бокс, понимаешь. Два минуты — один, и тебе стыдно, понимаешь. А потом выходишь на лёд.