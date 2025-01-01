Меню
[судья подъезжает к Стиву Карлсону во время исполнения гимна]
Peterboro Referee Я за вами, ребята, глаз не спущу. Стоит сделать что-то — вы вылетаете с игры! У меня здесь чистая игра. Будут проблемы — отстраню!
Steve Hanson Я слушаю эту чёртову песню!
[после встречи с Хэнсонами]
Reggie Dunlop Ах ты, жмотный у#бок. Ты с ума сошёл? Эти парни — идиоты!
McGrath Я неплохо их прикупил. Скауты сказали, что у них есть потенциал.
Reggie Dunlop Они притащили с собой свои чёртовы ИГРУШКИ!
McGrath Ну, я лучше пусть они играют со своими игрушками, чем чтобы играли сами с собой.
Reggie Dunlop Они слишком тупы, чтобы играть сами с собой. Чёрт возьми, каждый кусок мусора, что на рынке появляется, ты сразу хватаешь!
McGrath Рег, Рег, это мне напоминает. Я в 48-м в Омахе тренировал, и Эдди Шор прислал мне парня, который был ужасным мастурбатором, не мог себя контролировать. Он специально получал штрафы, чтобы побыть в штрафном боксе один и, чёрт возьми, он бы... ну, понимаешь...
Jim Carr Привет, Джим Карр снова с вами. Денис, я знаю, что некоторым из нашей аудитории не совсем понятны тонкости хоккея. Можешь объяснить, например, что такое «айсинг»?
Denis Lemieux Ну, айсинг происходит, когда шайба летит вперед, бах, ты знаешь, раньше, чем другие ребята. Никого рядом нет. Я машу рукой вот так, и игра останавливается, а потом продолжается.
Jim Carr Понятно. А что такое «высокий клюшек»?
Denis Lemieux Высокий клюшек — это когда игрок поднимает клюшку вот так, понимаешь
[высокий клюшек на Джиме Карре]
Denis Lemieux Понимаешь. Так делать нельзя.
Jim Carr Так нельзя?
Denis Lemieux О, нет, никогда, ни в коем случае.
Jim Carr Почему?
Denis Lemieux Против правил. Ты дурак, если так делаешь. Просто какой-то английский п##р без мозгов, понимаешь.
Jim Carr Эээ, что такое «слэ́шинг»?
Denis Lemieux Слэ́шинг — это, ну, вот так вот
[демонстрирует на Джиме Карре]
Denis Lemieux Понимаешь.
Jim Carr А за это дают штраф?
Denis Lemieux Да, и за подножку тоже, вот так вот
[демонстрирует]
Denis Lemieux . И за крюк, вот так
[демонстрирует]
Denis Lemieux . И за копняк, понимаешь, вот так.
[демонстрирует]
Denis Lemieux Если так делаешь, то идёшь в штрафной бокс, понимаешь. Два минуты — один, и тебе стыдно, понимаешь. А потом выходишь на лёд.
Jim Carr О, этот молодой человек пережил очень тяжёлый дебютный сезон: судебные тяжбы, слава, его последующую депортацию в Канаду и отказ этой страны его принять. Думаю, это больше, чем большинство 21-летних могут вынести... Оги Огилторп!
Reggie Dunlop Эй, Хэнрахэн! Хэнрахэн! Хэнрахэн — Сюзанна сосёт п****! Эй, Хэнрахэн, она — лесбиянка! Знаю, знаю! Она — лесбиянка, лесбиянка, лесбиянка!
[на показе мод Chiefs]
Johnny Upton Я их огорошу, Джо!
McGrath Не будешь.
Johnny Upton Я пройду по этому вонючему подиуму, разоткрою этот п****вый халат и буду им дёргать членом! И знаешь почему? Потому что хочу, чтобы у тебя случился сердечный приступ и ты сдох, чтобы нам больше не пришлось это говно терпеть! Ты и твои еб###ые показы мод!
Hyannisport broadcaster Болельщики встают против них! Охранники встают против них! Продавцы арахиса встают против них! И, чёрт побери, если бы я мог туда спуститься, я тоже встал бы против них!
Reggie Dunlop Что вы, ребята, делаете?
Steve Hanson Накрываем фольгой!
Jeff Hanson В каждой игре!
Jack Hanson Да, хочешь попробовать?
[после проигрыша в покер]
Denis Lemieux Чёрт. Я остался без рубашки.
Jim Ahern Рубашка... рубашка.
Denis Lemieux Блин.
Reggie Dunlop Чёртов толстозадый Баркли Дональдсон, говорю тебе, он на нас напал!
Steve Hanson [кивает головой] М-м.
Reggie Dunlop Без перчаток, клюшки вниз, без предупреждения — он вызвал «Чифсов» на бой!
Steve Hanson Обзывался!
Reggie Dunlop Обзывался! Но Дэйв был рядом.
Steve Hanson Дэйв — убийца!
Johnny Upton Дэйв — полный бардак.
Reggie Dunlop Но Дэйва нет. Кто займёт его место?
Ned Braden Ответ — Иисус?
Reggie Dunlop [смотрит на братьев Хэнсон] Ладно, ребята. Покажите, на что вы способны.
Reggie Dunlop Я лично объявляю сто долларов награды за голову Тима МакКракена. Он главный тренер и главный придурок в команде Сиракуз.
Jim Carr Награду?
Reggie Dunlop Да, сто баксов из своих для того, кто первым прикончит этого ублюдка.
Reggie Dunlop Знаешь, твой сын для меня похож на п****са.
Anita McCambridge Прошу прощения?
Reggie Dunlop Тебе бы лучше снова выйти замуж, иначе у него в ротике у кого-то член окажется прежде, чем ты успеешь сказать «раз-два».
Anita McCambridge Как ты смеешь! Как ты смеешь!
Tim McCracken Данлоп, ты п***ц полный.
Reggie Dunlop Это всё, что я могу достать.
Reggie Dunlop Как дела, Ник?
Nick Brophy # 8 Hyannisport Presidents Я пьян.
Reggie Dunlop Да ну!
Nick Brophy # 8 Hyannisport Presidents Я не вру. Я был так пьяный в автобусе, что вонял на всю машину. Луиза меня бросила, а этот с#ка там играет со мной, хотя знает, что я бухой.
Reggie Dunlop Чёрт, мне правда жаль.
Nick Brophy # 8 Hyannisport Presidents Если кто-то меня в борт врежет, я обоссаюсь.
Сюзанна Хэнрахэн [Лежит голая в кровати] Ты первый мужчина, с кем я спала с тех пор, как ушла от Хэнрахэна.
Реджи Данлоп Ах, Сюзанна, такая красивая женщина, как ты?
Сюзанна Хэнрахэн Ну, я спала с женщинами. Ты шокирован?
Реджи Данлоп Нет.
Сюзанна Хэнрахэн Ты когда-нибудь хотела спать с мужчиной?
Реджи Данлоп Нет.
Сюзанна Хэнрахэн Никогда?
Реджи Данлоп Нет. Хотя я тебя не виню, Сюзанна, понимаешь, женские тела прекрасны. Но мужские — я вижу их повсюду, в раздевалках, эти ху## повсюду и всё такое...
Сюзанна Хэнрахэн Хочешь узнать, как это случилось?
Реджи Данлоп А? Нет, не надо.
Сюзанна Хэнрахэн Нет, всё нормально, ведь мне всё равно придётся рассказывать это в суде. Каждый раз, когда Хэнрахэн уезжал в разъезды, я ходила к жене. Мы напивались и говорили о том, как нам одиноко и грустно без мужиков. Каждую неделю — бла-бла-бла. И однажды ночью мы говорили, как ненавидим эту жизнь и что сами ничего не делали. И я не знаю почему, как дети, начали играть друг с другом. Как обычно — пьяные. А на следующей неделе сделали это трезвыми — и было отлично!
Реджи Данлоп В конце дня я думаю о женщинах. Знаешь, думаю о женских телах. Может, всё изменится, может, я буду спать со старыми вратарями. Кто знает, как жизнь повернётся?
Сюзанна Хэнрахэн Когда Хэнрахэн узнал, он бешенел! Сказал, если я лесбиянка, то он — пид##с. И начал меня бить. В итоге я в больнице оказалась.
Реджи Данлоп Боже мой!
Сюзанна Хэнрахэн Да. Я в бегах, прячусь.
Реджи Данлоп На следующей неделе мы играем с ними, знаешь.
Стив Хэнсон [Оги Огилторпу] Привет, Оги. Куплю тебе газировки после игры?
Hyannisport broadcaster Смотрите-ка. Вы этого не видите, я в эфире.
Jim Carr Андре «Пудель» Люсье, защитник. Андре, как вы знаете, с тех пор, как случилась несчастная трагедия с Денни Праттом, живёт в полузатворничестве в Северном Квебеке.
Morris Wanchuk Не Пудель.
Jim Carr А из 40-го мили Саскачевана, где он теперь владеет пончиковой, номер десять, бывший рекордсмен по штрафным минутам с 1960 по 1968 годы включительно, Гилмор Таттл.
Денис Лемьё Нед, как будет "échanger" по-английски?
Нед Брейден Обменивай меня прямо сейчас, б##ь.
Денис Лемьё [по телефону] Обменивай меня прямо сейчас, б##ь!
Нед Брейден Ну давай, вешай трубку.
[Денис кладёт трубку]
Jim Carr Вот имя для вас, любители ностальгии: Кларенс «Кричащий Бизон» Свамптаун. Я никогда не забуду эксклюзивное интервью, в котором Свамптаун рассказал, что называет свою клюшку «Большим Томагавком», а соперников обычно называет «маленькими скальпами».
Джефф Хэнсон Эдди Шор?
МакГрат Пусть к Эдди Шору пойдут с***.
Стив Хэнсон Хоккей старой школы?
МакГрат Пусть к хоккею старой школы пойдут с***!
Lily Braden Что с этой собакой?
Reggie Dunlop Это та самая собака, что спасла Чарлстон от наводнения 1938 года.
Lily Braden Ну к чёрту его.
McGrath Отличная сегодня публика, ребята, давайте постараемся выиграть этот матч.
Ned Braden Нельзя не отдать должное старому козлу, он очень оригинален.
Jim Ahern Этот мужик ехал 15 часов на автобусе, чтобы это сказать?
McGrath Каждый скаут из НХЛ сегодня здесь, с контрактами в карманах, и они ищут талант. Для победителей. ОЙ-Й-Й. Все мои годы пиара. Все эти показы мод и радиомарафоны — зря... Они пришли сюда... чтобы посмотреть на "Чифс"... самую жёсткую команду Федеральной лиги! А тут такое! Сборище... тряпок.
Tim McCracken Сто баксов спорю, что ты мне череп расколешь.
Ned Braden За сто баксов я пальцы ломать тебе не стану.
Tim McCracken Значит, он блефует.
Ned Braden Кто-то тебя прикончит, тупой с##а сын, но это не я.
Ned Braden Сейчас тебе дают один звонок. Видишь, как они тебя регистрируют, а потом дают один звонок.
Jack Hanson Позвони пиццайолу!
Morris Wanchuk Почему бы тебе не позвонить в массажный салон!
[Редж пытается вздремнуть перед игрой]
McGrath Ты с ума сошёл? Вознаграждение? Мы все можем угодить за это в тюрьму. Нельзя ставить цену на голову человека.
Reggie Dunlop Хрень. Я только что это сделал.
[Вешает трубку, телефон звонит снова]
Dave 'Killer' Carlson Тренер, я хочу эти сто долларов.
Reggie Dunlop Заработай их, Киллер.
Dave 'Killer' Carlson У меня правильный настрой.
Jim Ahern [одет для модного показа] В этом я выгляжу как какой-то п#д#р, е#аный в рот...
McGrath Ты видел Рега или Брейдена?
Jim Ahern Джо, мне всё равно, чувак. Хватит уже. В моём контракте нигде не сказано, что я должен выглядеть дураком, понял? Эй?
Reggie Dunlop И помнишь, я потом заходил к тебе в комнату, а ты была в женской одежде? Да, ты была в этом чёрном бюстгальтере с кисточками! Танцевала перед зеркалом в каком-то полосатом стринге.
McGrath С***а!
Reggie Dunlop Помнишь, как я кричал на тебя, когда ты начала приставать ко мне? Я сказал: «Иисус, прекрати, Джо, мне за тебя стыдно!»
McGrath Чёрт возьми.
Reggie Dunlop Я хотел сказать, что забыл всё это. Прошли годы, теперь я сексуально свободен. Мне всё равно, кто там п****с. Ну а кто вообще волнуется? Это естественно, это вокруг нас.
Reggie Dunlop Кто хозяин, Джо?
Denis Lemieux Мне это надоело! Рвота! Фу! Всё время — рвота!
Reggie Dunlop Ты вратарь — так и должен быть.
[повторяющаяся реплика]
Дики Данн Я пытался поймать суть этого дела.
Morris Wanchuk [смотрит сериал в баре] Эта с#к# ниподх#дящая!
Johnny Upton [Смотря на братьев Хэнсон и их неспортивную игру] Эти ребята — полное позорище!
Reggie Dunlop Это их площадка, их лёд и их чёртов город. Но сегодня вечером с нами наши болельщики!
[остальные игроки радуются]
Reggie Dunlop Они сами заплатили, чтобы сюда приехать, и пришли посмотреть на нас! Ладно, ребята, покажем им, на что мы способны! Выходите на лёд и дайте им знать, что вы здесь. Воткните эту чёрт# палку в их бок. Пусть знают, что вы здесь! Воткните это древко им в зубы. Пусть знают, что вы здесь!
Ned Braden Кровь на них лей. Пусть знают, что ты здесь.
Reggie Dunlop Разогрей их как следует, Денис. Давай, ребята!
Регги Данлоп Ты хочешь сказать, что мог бы нас сдать, но не станешь?
Анита МакКэмбридж Возможно, мог бы, но не могу.
Регги Данлоп Ну, понимаешь, мы же люди.
Анита МакКэмбридж Должна признаться, я никогда не позволяла детям смотреть хоккей. У меня есть теория: дети повторяют то, что видят по телевизору. Если они видят насилие — становятся агрессивными. Если видят, как кто-то грабит банк — тоже начинают грабить банки. Героина. Всё что угодно.
Регги Данлоп Ты п***ец!
Анита МакКэмбридж Что?
Регги Данлоп Ты полный п***ец! Ты — отбросы, что позволил нам всем кануть в Лету.
Анита МакКэмбридж Ты серьёзно?
Ned Braden Ты берёшь фургон, я присмотрю за собакой.
Nick Brophy # 8 Hyannisport Presidents Если кто-то кинет меня на борт, я обделаюсь прямо на месте.
Reggie Dunlop Она подчёркивает для тебя еб### сцены? Блин, если она подчёркивает для тебя еб### сцены, значит, она просто боготворит землю, по которой ты ходишь.
Ned Braden В колледже учат, как подчёркивать.
Reggie Dunlop Не еб### сцены, этому не учат. Брейден, тебе надо научиться больше выдавать, понял о чём я?
Jim Carr Нед, что молодой человек из твоего круга вообще делает в профессиональном хоккее?
Ned Braden Я ненавижу своего отца.
Jim Carr Правда?
Ned Braden Разве я не так сказал?
Tim McCracken Меня не зря зовут Доктор Хук.
Jeff Hanson Как дела?
Reggie Dunlop Они осудили Огилторпа!
Jack Hanson [для Андре «Пуделя» Люсье] Привет. Ты знаешь Тоу Блэйка? Нет?
Johnny Upton Чёрт возьми, что старик променял на этих убл#дков? Старую сумку для шайб?
Jim Carr Ну, может, я и лысый, но хоть не трус, как ты!
Johnny Upton [Поднимает бокал в тосте] Чёрт возьми, давайте выпьем за солнечное государство!
Morris Wanchuk За всю эту шикарную девчонку из Ф-Л-А. Ура!
Denis Lemieux Моя аллергия на этих чёртовых фанатов вернулась!
[после того, как Хэнсоны присоединились к команде]
Johnny Upton Они чертовски ужасно выглядят.
Johnny Upton Чёртова завод Крайслер, я иду!
Jim Ahern Если жена Хэнрахэна лесбиянка, значит он п***р?
Shirley Upton Джонни всегда говорит, что можно столько трахаться и пить.
Jim Carr Болельщики кричат: убить, убить, убить — это хоккей!
Morris Wanchuk Знаю хороший бар тут. "Палм-Айленд". В прошлый раз с барменшей переспал. То есть, я вхожу, а она ко мне подходит, даже не поздоровавшись, и так трусится обо мне.
Reggie Dunlop Да брось, Мо. Господи. Чё?
Morris Wanchuk У неё сиськи прямо прижаты к моему костюму. Соски как маленькие камушки.
Johnny Upton [Видят Реджи в телефонной будке в магазине] Наверное, звонит во Флориду. Проверяет, как идут продажи.
Morris Wanchuk Я однажды был во Флориде, в южном туре, где познакомился с одной маленькой рыженькой — специалисткой по подводному плаванию. И первое, что она мне сказала: «Пойдём к бассейну». Я пошёл, а она выскакивает из бунгало в одном прозрачном гидрокостюме.
Johnny Upton [Реджи выходит из телефонной будки] Эй, Редж, хочу кресло у бассейна.
Morris Wanchuk Хочу немного мяса у бассейна!
Reggie Dunlop [В раздевалке после драки на льду] Я назвал его жену лесбиянкой.
Morris Wanchuk Ты назвал её лесбиянкой? Неудивительно, что он взбесился. Я бы тоже взбесился, если бы кто-то назвал мою жену лесбиянкой.
Reggie Dunlop Его жена и есть лесбиянка!
[игроки начинают смеяться]
Jim Ahern Значит он — п****с?
Lily Braden Ты — бред, ты реально бред.
Ned Braden Ты пьян.
Reggie Dunlop Ты прав, он — бред.
Lily Braden Да? Ну, он и я — единственные нормальные люди в этом городе.
[Уходит]
Reggie Dunlop Отлично. Почему ей должно быть важно, что о ней думают? Она просто дерётся. Эй, как Брейден с ней? Он к ней хорошо относится?
Denis Lemieux О да, он её любит. Он говорит мне: «Я её люблю».
Reggie Dunlop Ну, может, Брейден — п****, ты об этом думал?
Denis Lemieux Ни за что, у него большой х##, как у лошади.
Gilmore Tuttle Мы тебя поставим на место, мелкий му#ак!
[повторяющаяся фраза]
Referee Ecker Ты, вон!
Reggie Dunlop Чёрт побери, какой же это кошмар...
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Paul Newman
Стразер Мартин
Strother Martin
Эндрю Дункан
Andrew Duncan
Аллан Ф. Николлс
Пол Дули
Paul Dooley
Стивен Мендилло
Stephen Mendillo
Майкл Онткин
Майкл Онткин
Michael Ontkean
Мелинда Диллон
Melinda Dillon
Брэд Салливан
Brad Sullivan
Линдси Краус
Джерри Хаузер
Jerry Houser
М. Эммет Уолш
М. Эммет Уолш
M. Emmet Walsh
Свузи Кёрц
Свузи Кёрц
Swoosie Kurtz
