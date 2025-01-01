Jim Carr Привет, Джим Карр снова с вами. Денис, я знаю, что некоторым из нашей аудитории не совсем понятны тонкости хоккея. Можешь объяснить, например, что такое «айсинг»?

Denis Lemieux Ну, айсинг происходит, когда шайба летит вперед, бах, ты знаешь, раньше, чем другие ребята. Никого рядом нет. Я машу рукой вот так, и игра останавливается, а потом продолжается.

Jim Carr Понятно. А что такое «высокий клюшек»?

Denis Lemieux Высокий клюшек — это когда игрок поднимает клюшку вот так, понимаешь

[высокий клюшек на Джиме Карре]

Denis Lemieux Понимаешь. Так делать нельзя.

Jim Carr Так нельзя?

Denis Lemieux О, нет, никогда, ни в коем случае.

Jim Carr Почему?

Denis Lemieux Против правил. Ты дурак, если так делаешь. Просто какой-то английский п##р без мозгов, понимаешь.

Jim Carr Эээ, что такое «слэ́шинг»?

Denis Lemieux Слэ́шинг — это, ну, вот так вот

[демонстрирует на Джиме Карре]

Denis Lemieux Понимаешь.

Jim Carr А за это дают штраф?

Denis Lemieux Да, и за подножку тоже, вот так вот

[демонстрирует]

Denis Lemieux . И за крюк, вот так

[демонстрирует]

Denis Lemieux . И за копняк, понимаешь, вот так.

[демонстрирует]