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Парижский блюз Парижский блюз
Киноафиша Фильмы Парижский блюз Парижский блюз, 1961: актеры и роли
Paris Blues Парижский блюз 1961 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Парижский блюз, 1961: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Ритт Мартин Ритт Martin Ritt
В ролях
Пол Ньюман Пол Ньюман Paul Newman Джоэнн Вудворд Джоэнн Вудворд Joanne Woodward Сидни Пуатье Сидни Пуатье Sidney Poitier Луи Армстронг Louis Armstrong Дайэнн Кэррол Дайэнн Кэррол Diahann Carroll Барбара Лаж Barbara Laage
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Главная роль
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