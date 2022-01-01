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Мартин Ритт
Мартин Ритт
Martin Ritt
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Мартин Ритт
Martin Ritt
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Дата рождения
2 марта 1914
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
8 декабря 1990
Карьера
Режиссер, Продюсер, Актер
Биография Мартин Ритт
Родился 2 марта 1914 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Мартин Ритт
Чокнутая
триллер, драма
1987, США
6.0
Жена бейсболиста
мелодрама, комедия, спорт, мюзикл
1985, США
4.0
Норма Рэй
1979, США
7.0
Подставное лицо
драма, комедия
1976, США
7.0
Конрак
драма
1974, США
7.0
Молли Макгвайерс
исторический, драма
1970, США
6.0
Омбре: Отважный стрелок
вестерн, драма
1967, США
7.0
Шпион, пришедший с холода
криминал
1965, Великобритания
7.0
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