Lt. Col. Frank Wasnick [Обращаясь к присяжным, излагая заключительные аргументы в защиту капитана Холла] Господа, у меня здесь документ, который читать совсем не приятно. Это сообщение, написанное коммунистами, в котором описываются недостатки, которые они заметили у некоторых американских военнопленных.

Lt. Col. Frank Wasnick [Цитирование из документа] "Во-первых: многие пленные проявляют слабую преданность своим семьям, своим общинам и своей армии. Во-вторых: оставшись одни, они чувствуют себя покинутыми и недооценивают свои шансы на выживание, потому что недооценивают себя."