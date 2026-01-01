Lt. Col. Frank Wasnick
[Обращаясь к присяжным, излагая заключительные аргументы в защиту капитана Холла]
Господа, у меня здесь документ, который читать совсем не приятно. Это сообщение, написанное коммунистами, в котором описываются недостатки, которые они заметили у некоторых американских военнопленных.
Lt. Col. Frank Wasnick
[Цитирование из документа]
"Во-первых: многие пленные проявляют слабую преданность своим семьям, своим общинам и своей армии. Во-вторых: оставшись одни, они чувствуют себя покинутыми и недооценивают свои шансы на выживание, потому что недооценивают себя."
Lt. Col. Frank Wasnick
Далее в отчёте говорится, что даже некоторые наши университетские выпускники имеют очень смутное представление об американской истории, о сильных и слабых сторонах американской демократии и практически ничего не знают о коммунизме, потому что мы никогда не удосуживались объяснить им его суть. Коммунистическая программа идеологической обработки была основана на этой оценке — и она сработала, потому что во многих случаях оценка была верной... А теперь нам предстоит судить капитана Холла. Господа, если есть вина, то на ком она лежит? На той небольшой группе, кто сломался под давлением, как капитан Холл? Или мы тоже не без участия? По крайней мере, те из нас, кто создал *часть* поколения, которое может рухнуть, потому что мы оставили его без вдохновения, без информации и — как в случае с капитаном Холлом — неподготовленным идти до конца, потому что ему не дали поддержки, которая могла бы согреть его в пути... А теперь нам надо судить капитана Холла. И давайте будем абсолютно уверены, что мы не причастны к его падению. Этот человек доказал себя в двух войнах своей юности, он прошёл через условия плена, с которыми нам самим ещё не приходилось сталкиваться.