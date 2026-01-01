Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Дыба

Дыба

The Rack 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Капитан Эдвард Холл возвращается в США после двух лет плена на Корейской войне. В лагере ему промыли мозги, и он помогает китайцам убедить других заключенных в том, что они учавствуют в несправедливой войне. Когда он возвращается он жаждет сотрудничать с корейцами.

Как сохранить преданность своей стране в плену, если лагерь это сущий АД?

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1956
Премьера в мире 2 ноября 1956
Дата выхода
18 мая 1957 Германия 16
2 ноября 1956 США
Бюджет $779 000
Производство Loew's
Другие названия
The Rack, Anklage: Hochverrat, Le supplice des aveux, Traidor a su patria, A kínpad, Återkomsten, Deus é Meu Juiz, Dios es mi juez, El traidor, Giati egina prodotis, Hjemkomst, Il traditore del campo 5 (Supplizio), Instrumentul de tortură, Paluu, Suplício, Supplizio, Дыба
Режиссер
Арнольд Лейвен
В ролях
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Уэнделл Кори
Уолтер Пиджон
Эдмонд О’Брайен
Эдмонд О’Брайен
Ли Марвин
Ли Марвин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Lt. Col. Frank Wasnick [Обращаясь к присяжным, излагая заключительные аргументы в защиту капитана Холла] Господа, у меня здесь документ, который читать совсем не приятно. Это сообщение, написанное коммунистами, в котором описываются недостатки, которые они заметили у некоторых американских военнопленных.
Lt. Col. Frank Wasnick [Цитирование из документа] "Во-первых: многие пленные проявляют слабую преданность своим семьям, своим общинам и своей армии. Во-вторых: оставшись одни, они чувствуют себя покинутыми и недооценивают свои шансы на выживание, потому что недооценивают себя."
Lt. Col. Frank Wasnick Далее в отчёте говорится, что даже некоторые наши университетские выпускники имеют очень смутное представление об американской истории, о сильных и слабых сторонах американской демократии и практически ничего не знают о коммунизме, потому что мы никогда не удосуживались объяснить им его суть. Коммунистическая программа идеологической обработки была основана на этой оценке — и она сработала, потому что во многих случаях оценка была верной... А теперь нам предстоит судить капитана Холла. Господа, если есть вина, то на ком она лежит? На той небольшой группе, кто сломался под давлением, как капитан Холл? Или мы тоже не без участия? По крайней мере, те из нас, кто создал *часть* поколения, которое может рухнуть, потому что мы оставили его без вдохновения, без информации и — как в случае с капитаном Холлом — неподготовленным идти до конца, потому что ему не дали поддержки, которая могла бы согреть его в пути... А теперь нам надо судить капитана Холла. И давайте будем абсолютно уверены, что мы не причастны к его падению. Этот человек доказал себя в двух войнах своей юности, он прошёл через условия плена, с которыми нам самим ещё не приходилось сталкиваться.
