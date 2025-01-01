Меню
Lillian Corning Ну, отпуск всегда пролетает ужасно быстро, не правда ли, когда хорошо проводишь время. Но я хочу сделать кое-что. Хочу подарить тебе прощальный подарок. Тебе может не понравиться, но мне всё равно. Это вот что: ты никогда меня не забудешь. Ты будешь идти по улице, где бы ты ни был, и увидишь меня, даже если будешь знать, что меня там нет. И никто в этом мире не будет для тебя так подходить, как я. Всего двенадцать дней, в Париже, осенью. Потому что это был твой подарок мне.
Ram Bowen Этому роману не суждено сбыться.
Lillian Corning Почему?
Ram Bowen Ты встаёшь слишком рано.
Eddie Cook Слушай. Здесь никто не говорит "Эдди Кук, негр-музыкант." Говорят просто: "Эдди Кук, музыкант." И именно этим я хочу быть.
Connie Lampson И именно таким ты здесь и являешься.
Eddie Cook Именно таким я здесь и являюсь. Музыкантом, и точка. Мне не нужно ничего доказывать.
Connie Lampson Чего именно?
Eddie Cook Например: потому что я негр — я другой. Потому что я негр — я не другой. Я другой. Я не другой. Кому какое дело? Слушай, я не должен доказывать ни то, ни другое. Ты понимаешь?
Connie Lampson На всей планете нет такого места, которое для кого-то не было бы адом. Для какой-то расы, какого-то цвета кожи, какого-то пола.
Eddie Cook Для меня Париж — просто замечательное место.
Connie Lampson Дела идут гораздо лучше, чем пять лет назад, и будут ещё лучше в следующем году. И не потому, что негры приезжают в Париж. А потому, что негры остаются дома и вместе с миллионами белых людей работают над тем, чтобы сделать жизнь лучше для всех в Америке!
Ram Bowen Ты просто выбрала не того, кто тебе нужен.
Lillian Corning Да?
Ram Bowen Да. Я не для продажи.
Lillian Corning Я и не покупала.
Лиллиан Корнинг Знаешь что? Все всегда ждут, что кто-то другой рискнёт, потому что боятся. А я боюсь не риска больше, чем самого риска и последствий.
Рэм Боуэн Так можно и зубы получить.
Лиллиан Корнинг Мой брат – стоматолог.
Michel 'Gypsy' Devigne Птицы — единственные свободные существа, а мы сажаем их в клетки. Они выглядят такими грустными, такими голодными. Люди похожи на птиц, знаешь, Рам? Николь — это крапивник. Мари — большая, смелая, яркая скворушка. А я — кукушка, да?
Ram Bowen Ты просто делаешь всё, что я скажу, да?
Lillian Corning Я хочу остаться.
Ram Bowen Ты с ума сошёл. Я с такими, как ты, не связываюсь!
Connie Lampson Что это?
Eddie Cook Нотр-Дам.
Connie Lampson Ты даже не посмотрела.
Eddie Cook Да я не думал, что его куда-то перенесли.
Connie Lampson Твоя девушка такая же красивая, как и ты?
Ram Bowen Да. Она белая.
Connie Lampson Её, наверное, трудно найти. Все эти белые девчонки похожи друг на друга.
Wild Man Moore Говорят о твоей игре, Рэм. Классно, очень классно. Приезжай однажды вечером — всех порвёшь.
Connie Lampson Я знаю этих джазовых музыкантов. Если мы пойдем сегодня, он подумает, что мы слишком рвёмся.
Lillian Corning Возможно. Знаешь что?
Connie Lampson Что?
Lillian Corning Я действительно рвусь.
Ram Bowen Ты всегда так делаешь?
Lillian Corning Что именно?
Ram Bowen Не знаю. У нас в лиге обычно парень делает предложение. А ты не просто предлагаешь, ты берёшь биту и сразу бьёшь. Всем так с тобой?
Lillian Corning Нет. Только с особыми.
Eddie Cook Конни, знаешь, каждый раз, когда ты напоминаешь мне обо всём, что я пытался забыть пять лет, мне хочется тебя ударить.
Lillian Corning Зачем мы приехали в Париж? Чтобы двое чудаков выгнали нас из города только потому, что мы обиделись?
Ram Bowen У меня нет времени на то, что ты хочешь.
Lillian Corning Я хочу тебя. И я думаю, ты хочешь меня.
Lillian Corning Я хочу. Я не мученица. Я хочу тебя.
Eddie Cook Ты хочешь повеселиться или обсудить вопрос расы?
Eddie Cook Он — длинноволосый, и не всегда понимает, о чём говорит.
Eddie Cook Это город любви, детка.
Eddie Cook Ты увлечён идеей. А я — нет. Мне важны только мы.
Connie Lampson Тебе не до нас. Тебе важен только ты.
Eddie Cook Завтра будет очень тяжело смотреть, как вы все уезжаете в том старом жалком поезде.
Ram Bowen Малышка, тебе я не нужен для того, чего ты хочешь. В Штатах, может, если нечего делать. Но в Париже я был бы просто растратой хорошего отпуска. Есть фирмы, которые занимаются туристами. Знаешь, я не «Тревелерс Эйд».
Lillian Corning Я не ищу никакой помощи, так что можешь меня не беспокоить.
Ram Bowen Честно скажу, дорогая, я больше о себе волнуюсь, чем о тебе.
Lillian Corning Честно, от меня тебе никакой опасности не грозит.
Ram Bowen Такой фразы от женщины не услышишь, особенно от той, что в отпуске на две недели. Это как у меня была работа в детском лагере, когда я был мальчишкой. Девки кидались, как акулы.
Ram Bowen Если тебе не нравится, почему ты не скажешь прямо?
Eddie Cook Я сказал, что мне нравится.
Ram Bowen Да, я слышал, как ты это сказал.
Eddie Cook Что ты хочешь, чтобы я сказал? Это великолепно? Ладно, ты — Гершвин, ты — Равель и Дебюсси.
Ram Bowen Что в этом плохого?
Eddie Cook Слушай, ты — Рэм Боун. Ты написал музыкальное произведение, я его слушаю, и это то, что оно говорит. Рэм Боун, и больше ничего. Чего ты ещё хочешь?
Wild Man Moore Дай я тебя рассмотрю. Ты выглядишь отлично, парень, просто отлично. Моложе меня. Этот город тебе идет. Это девчонки или вино?
Ram Bowen О, и то, и другое, чувак.
Connie Lampson Тебе разве не нужно спать?
Eddie Cook Нет, я — мне нравится гулять. И мне нравится, как ты ходишь. А Париж — город для прогулок.
Connie Lampson Так ты считаешь, что две девушки могут спокойно пойти в ночной клуб одни?
Lillian Corning Конечно, это же Париж. Здесь всё позволено.
Eddie Cook Вот это да, какой милый маленький дьяволенок у тебя сегодня на вокзале приглянулся, большой папочка.
Ram Bowen Приглянулся? Похоже, что да. Давай, дружище, сыграем. Ах, «Индиго настроения».
Connie Lampson Нам нужны наши корни, не так ли? И там, где наши корни, там и наш дом. Ты бы так не сказала?
Eddie Cook Я бы сказал, что ты одна из этих девушек, которые думают о судьбах общества, да?
Connie Lampson Дом для меня — это дом. А моя семья — моя семья. И какие бы проблемы у них ни были, они мои тоже.
Eddie Cook Из всех красивых девушек, которые приезжают в Париж каждый год, мне досталась такая, что поддерживает дело.
Ram Bowen Чем ты занимаешься? Я имею в виду дома.
Lillian Corning Маленький город, маленькая работа, маленькая жизнь.
Eddie Cook Посмотри на это. И не просто на то, что видишь, а на то, что чувствуешь в этом месте. Я никогда не забуду первый день, когда прошёл по Елисейским Полям. Вдруг понял — я здесь надолго.
Connie Lampson Как давно ты не был дома?
Eddie Cook Пять лет.
Connie Lampson Ты никогда не хотел вернуться?
Eddie Cook Нет! Побываешь в Париже — разогнёшься немного. Сядешь где-нибудь пообедать, и никто тебя за это не побьёт, а потом однажды проснёшься, посмотрев через океан, и скажешь: «А кому оно надо?» Кому оно надо.
Eddie Cook Знаешь, если бы у меня в школе был такой учитель, как ты, парень, я бы кое-чему научился.
Connie Lampson Думаю, ты уже достаточно насмотрелся.
Eddie Cook Но не в школе.
Lillian Corning Я всегда могу поесть. Ты, наверное, и не догадываешься, но я ем как лошадь.
Ram Bowen Я знаю.
Lillian Corning Так видно?
Ram Bowen На людях — нет.
Lillian Corning И наедине тоже.
Ram Bowen Ничего. Мне нравятся девушки с небольшим, э-э...
Lillian Corning С небольшим чем?
[смеётся]
Marie Séoul Для тебя обед и ужин с одной и той же женщиной — это не обычно. Как долго она здесь?
Ram Bowen Не знаю. Пару дней. Мне это не нравится. Что ты хочешь, связать меня?
Marie Séoul Я пытаюсь тебя развязать.
Lillian Corning Что такое Парижский блюз?
Ram Bowen Эй, тебе лучше одеться.
Lillian Corning Ты тоже музыку пишешь?
Ram Bowen Дорогая, я живу музыкой. Утром, днём, всю ночь напролёт. Всё остальное — просто приятный бонус. Поняла?
Lillian Corning Поняла.
Marie Séoul [поёт] Курю, пью, Не думаю о завтрашнем, Беззаботно, Танцую, ем, Бриллианты сверкают, С каким-то мужчиной в ресторане...
Lillian Corning Казалось бы, после ночной смены он бы уже выдохся.
Eddie Cook Ему-то нет. Я видел, как он так может неделю подряд. Десять дней — без перерыва. И потом.
[падает]
Lillian Corning Времени мало.
Ram Bowen Времени вполне достаточно.
Lillian Corning Пятница уже так близко.
Ram Bowen У нас есть время на чашечку кофе?
Lillian Corning Просто все эти утры я смотрела, как ты спишь, убирала квартиру и варила кофе, а так давно я этого для мужчины не делала.
Ram Bowen Что ты хочешь, завернуть меня и унести домой? Как ты меня на таможне объявишь? Сувениром из Парижа?
Michel 'Gypsy' Devigne Многие боятся птиц. Они думают о них как о летающих змеях. Но я — я всегда любил птиц. Их песни, их полёт. Когда я был маленьким, я был уверен, что могу летать. Знаешь, у многих детей такое есть? Как память о полёте. Многие дети погибают, пытаясь летать. Ты знал об этом? Я однажды попробовал. С высокого холма. Очень больно. Теперь я больше не пытаюсь летать, кроме как в музыке.
Ram Bowen Эта малышка и я — вместе мы добьёмся успеха.
Connie Lampson [для эмигранта Эдди Кука] Дела сейчас намного лучше, чем были пять лет назад, и будут ещё лучше в следующем году — не потому что негры приехали в Париж, а потому что негры вернулись домой и вместе с миллионами белых людей работали и делали жизнь лучше для всех в Америке.
Ram Bowen Если будешь продолжать в том же духе...
Michel 'Gypsy' Devigne Это мой путь. Мне везёт. Если умру, меня похоронят друзья.
Ram Bowen О, что случилось, малыш? Кто-то забыл, что у тебя сегодня день рождения или что?
Ram Bowen Слушай, если он тебе нравится — веди себя спокойно. Вы друг другу подходите? Пусть так и будет.
Ram Bowen Не принимай это, Мишель.
Michel 'Gypsy' Devigne Почему? Я всего лишь маленькую дозу беру. Что в этом такого плохого?
Ram Bowen Давайте, ребята! Давайте немного зажжём! Давай! Давай!
Ram Bowen Пойдём, свалим отсюда.
Lillian Corning Домой?
Ram Bowen Да, домой.
Lillian Corning Это такая сумасшедшая жизнь.
Eddie Cook Да, потому что ты — человек дня. Мы — люди ночи, и это совсем другой мир.
Eddie Cook Ни сна, ни девок, ни черта.
Marie Séoul Зачем я тебе сегодня нужна? Потому что ты чувствуешь себя великолепной — или потому что считаешь себя никчёмной?
Connie Lampson Ты в группе?
Eddie Cook Пошли, я тебя с собой возьму.
Wild Man Moore Говорят, ты весь город подмял под себя. Мне сказали, что придётся громко заорать, чтобы тебя усмирить.
