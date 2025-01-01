Lillian CorningНу, отпуск всегда пролетает ужасно быстро, не правда ли, когда хорошо проводишь время. Но я хочу сделать кое-что. Хочу подарить тебе прощальный подарок. Тебе может не понравиться, но мне всё равно. Это вот что: ты никогда меня не забудешь. Ты будешь идти по улице, где бы ты ни был, и увидишь меня, даже если будешь знать, что меня там нет. И никто в этом мире не будет для тебя так подходить, как я. Всего двенадцать дней, в Париже, осенью. Потому что это был твой подарок мне.
Eddie CookНапример: потому что я негр — я другой. Потому что я негр — я не другой. Я другой. Я не другой. Кому какое дело? Слушай, я не должен доказывать ни то, ни другое. Ты понимаешь?
Connie LampsonНа всей планете нет такого места, которое для кого-то не было бы адом. Для какой-то расы, какого-то цвета кожи, какого-то пола.
Eddie CookДля меня Париж — просто замечательное место.
Connie LampsonДела идут гораздо лучше, чем пять лет назад, и будут ещё лучше в следующем году. И не потому, что негры приезжают в Париж. А потому, что негры остаются дома и вместе с миллионами белых людей работают над тем, чтобы сделать жизнь лучше для всех в Америке!
Ram BowenТы просто выбрала не того, кто тебе нужен.
Michel 'Gypsy' DevigneПтицы — единственные свободные существа, а мы сажаем их в клетки. Они выглядят такими грустными, такими голодными. Люди похожи на птиц, знаешь, Рам? Николь — это крапивник. Мари — большая, смелая, яркая скворушка. А я — кукушка, да?
Eddie CookЗавтра будет очень тяжело смотреть, как вы все уезжаете в том старом жалком поезде.
Ram BowenМалышка, тебе я не нужен для того, чего ты хочешь. В Штатах, может, если нечего делать. Но в Париже я был бы просто растратой хорошего отпуска. Есть фирмы, которые занимаются туристами. Знаешь, я не «Тревелерс Эйд».
Eddie CookНет! Побываешь в Париже — разогнёшься немного. Сядешь где-нибудь пообедать, и никто тебя за это не побьёт, а потом однажды проснёшься, посмотрев через океан, и скажешь: «А кому оно надо?» Кому оно надо.
Eddie CookЗнаешь, если бы у меня в школе был такой учитель, как ты, парень, я бы кое-чему научился.
Lillian CorningПросто все эти утры я смотрела, как ты спишь, убирала квартиру и варила кофе, а так давно я этого для мужчины не делала.
Ram BowenЧто ты хочешь, завернуть меня и унести домой? Как ты меня на таможне объявишь? Сувениром из Парижа?
Michel 'Gypsy' DevigneМногие боятся птиц. Они думают о них как о летающих змеях. Но я — я всегда любил птиц. Их песни, их полёт. Когда я был маленьким, я был уверен, что могу летать. Знаешь, у многих детей такое есть? Как память о полёте. Многие дети погибают, пытаясь летать. Ты знал об этом? Я однажды попробовал. С высокого холма. Очень больно. Теперь я больше не пытаюсь летать, кроме как в музыке.
Ram BowenЭта малышка и я — вместе мы добьёмся успеха.
