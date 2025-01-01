Ну, отпуск всегда пролетает ужасно быстро, не правда ли, когда хорошо проводишь время. Но я хочу сделать кое-что. Хочу подарить тебе прощальный подарок. Тебе может не понравиться, но мне всё равно. Это вот что: ты никогда меня не забудешь. Ты будешь идти по улице, где бы ты ни был, и увидишь меня, даже если будешь знать, что меня там нет. И никто в этом мире не будет для тебя так подходить, как я. Всего двенадцать дней, в Париже, осенью. Потому что это был твой подарок мне.