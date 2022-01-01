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Долгое жаркое лето Долгое жаркое лето
Киноафиша Фильмы Долгое жаркое лето Долгое жаркое лето, 1958: актеры и роли
The Long, Hot Summer Долгое жаркое лето 1958 / США
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Долгое жаркое лето, 1958: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Ритт Мартин Ритт Martin Ritt
В ролях
Пол Ньюман Пол Ньюман Paul Newman Джоэнн Вудворд Джоэнн Вудворд Joanne Woodward Энтони Франчоза Anthony Franciosa Орсон Уэллс Орсон Уэллс Orson Welles Ли Ремик Ли Ремик Lee Remick Анджела Лэнсбери Анджела Лэнсбери Angela Lansbury Ричард Андерсон
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