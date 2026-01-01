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Постер фильма Шум и ярость
6.2
Киноафиша Фильмы Шум и ярость
6.2

Шум и ярость

, 1959
The Sound and the Fury
США / драма / 18+
Постер фильма Шум и ярость
6.2

О фильме

Бенджи Компсон, застрявший в своем развитии на уровне пятилетнего ребенка, его спившийся брат Хауард, их сестра Кэдди, алкоголичка и нимфоманка. Вполне понятно, почему отец этих троих привез сюда Джейсона, своего приемного сына, и поставил его в качестве управляющего.

В ролях

Юл Бриннер
Юл Бриннер
Jason Compson
Джоэнн Вудворд
Джоэнн Вудворд
Narrator
Маргарет Лейтон
Caddy Compson
Стюарт Уитман
Charlie Busch
Этель Уотерс
Dilsey
Джек Уорден
Джек Уорден
Ben Compson
Франсуаза Розе
Mrs. Caroline Compson
Джон Бил
Howard Compson
Альберт Деккер
Earl Snopes
Стивен Перри
Luster
Режиссер Мартин Ритт
Сценарист Ирвинг Рэвеч, Harriet Frank Jr., Уильям Фолкнер
Композитор Алекс Норт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 27 марта 1959
Дата выхода
27 марта 1959 США
Бюджет $1 710 000
Производство 20th Century Fox, Jerry Wald Productions
Другие названия
The Sound and the Fury, Fluch des Südens, A Fúria do Destino, El ruido y la furia, I mania tis sarkas, Krik i bijes, L'urlo e la furia, Le bruit et la fureur, Myrsky ja raivo, Nøgne ansigter, O Grito da Fúria, Stormen och vreden, Sunetul și furia, William Faulkner's The Sound and the Fury, Wściekłość i wrzask, Шум и ярость, 悶え（1959）

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
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саундтрек фильма Шум и ярость

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