Бенджи Компсон, застрявший в своем развитии на уровне пятилетнего ребенка, его спившийся брат Хауард, их сестра Кэдди, алкоголичка и нимфоманка. Вполне понятно, почему отец этих троих привез сюда Джейсона, своего приемного сына, и поставил его в качестве управляющего.
Производство20th Century Fox, Jerry Wald Productions
Другие названия
The Sound and the Fury, Fluch des Südens, A Fúria do Destino, El ruido y la furia, I mania tis sarkas, Krik i bijes, L'urlo e la furia, Le bruit et la fureur, Myrsky ja raivo, Nøgne ansigter, O Grito da Fúria, Stormen och vreden, Sunetul și furia, William Faulkner's The Sound and the Fury, Wściekłość i wrzask, Шум и ярость, 悶え（1959）