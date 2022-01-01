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Элфи
Элфи, 1966: актеры и роли
Alfie
Элфи
1966 / Великобритания
7.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Элфи, 1966: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Льюис Гилберт
Lewis Gilbert
В ролях
Майкл Кейн
Michael Caine
Шелли Уинтерс
Shelley Winters
Милисент Мартин
Джулия Фостер
Julia Foster
Джейн Эшер
Jane Asher
Ширли Энн Филд
Shirley Ann Field
Вивьен Мерчант
Vivien Merchant
Элинор Брон
Eleanor Bron
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