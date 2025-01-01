Меню
Элфи
Награды и номинации фильма Элфи
Награды и номинации фильма Элфи 1966
Оскар 1967
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Каннский кинофестиваль 1966
Специальный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1967
Best English-Language Foreign Film
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
Лучший британский фильм
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Best British Screenplay
Номинант
Best British Film Editing
Номинант
Best British Actor
Номинант
