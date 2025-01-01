Меню
Награды и номинации фильма Элфи 1966

Оскар 1967 Оскар 1967
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
Каннский кинофестиваль 1966 Каннский кинофестиваль 1966
Специальный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1967 Золотой глобус 1967
Best English-Language Foreign Film
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
Лучший британский фильм
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Best British Screenplay
Номинант
 Best British Film Editing
Номинант
 Best British Actor
Номинант
