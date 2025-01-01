Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Хроники Ломбарда Цитаты из фильма Хроники Ломбарда

Цитаты из фильма Хроники Ломбарда

Raw Dog Я понимаю, почему нам велят ненавидеть нигг@ров. Понял? Они выглядят иначе, ходят иначе, говорят иначе. Я в курсе, хорошо. Но евреи, чувак... почему нам велят ненавидеть евреев? Я только что узнал, что Джерри Спрингер — еврей. Джерри чёртов Спрингер, чувак. Если бы я встретил его на улице, я бы поцеловал его в зад и попросил автограф. У меня дома три DVD с Адамом Сэндлером, и я только что выяснил, что он тоже еврей. Если бы я был в здании, и рядом со мной сели десять евреев, я бы даже не заметил. Так в чём разница? У них есть деньги? Ну, деньги — это не так уж плохо. Чёрт, я бы хотел иметь деньги. У них большие носы? По крайней мере, так принято думать. Чёрт, у Тедди нос больше, чем весь этот чёртов грузовик, а он не еврей. Так что, нам его ненавидеть? Ради всего святого. Иисус — еврей, чувак. Я имею в виду, это же Иисус. Мы ходим в церковь каждое воскресенье и молимся царю евреев, чувак.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alton Ты меня расистом считаешь?
Johnson Ну, тебе не нравится черный Санта-Клаус. А на прошлой неделе ты сказал, что не любишь черное порно.
Alton Постой-ка. Это же к расизму не имеет никакого отношения. Мне нравятся черные девчонки в порно. Просто не люблю, когда с ними черные мужики, вот и всё.
Johnson Почему? Ты чувствуешь себя неполноценным?
Alton Нет. Потому что у них такие темные ху##. Когда они еб##ся, ху## становится влажным, блестит, и мне сложно отвести взгляд. Меня это тошнит.
Johnson Ну, наверное, ты в чем-то и прав.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vernon Знаешь, спасение приходит в разных обличьях. Сегодня оно подъехало на внедорожнике.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Alton Нужно убрать Санту отсюда. Во-первых, сейчас весна, а не зима. Весна.
Johnson И что?
Alton Во-вторых, ты тут вообще не работаешь. Когда же ты перестанешь класть всю свою х#нь повсюду? В-третьих...
Johnson Ага.
Alton Санта вообще не африканского происхождения.
Johnson А, вот оно что. Я этого и ждал. Ты понимаешь, что Санта — выдуманный персонаж? Его можно представить в любом цвете.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Этот свежий сериал Netflix точно станет хитом во всем мире: закрученный триллер и две звезды в токсичном дуэте
Не только «Игра престолов» рубила головы: 4 культовых сериала, где совсем не щадили главных героев
С зелеными и красными все понятно, но что означают оранжевые мечи в «Звездных войнах»: подходят только избранным
Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)
50 лет культовому «Собачьему полдню»: по этому случаю вспомнили, как ограбление банка превратилось в цирк с Пачино
Российская сказка обошла «Аватар» по сборам, и к выходу готовится продолжение: даже японцы без ума от нее
Гениально — лучше не скажешь: ироничная цитата Раневской о прошлом придется по душе миллионам
В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично
Откладывали «Москва слезам не верит. Все только начинается» на потом? Опоздали: такого сериала больше нет на Wink
Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»
«Воздушную тюрьму» скрестили с «Настоящим детективом»: Apple анонсировал идеальный сериал об охота на беглых преступников
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше