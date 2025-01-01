Я понимаю, почему нам велят ненавидеть нигг@ров. Понял? Они выглядят иначе, ходят иначе, говорят иначе. Я в курсе, хорошо. Но евреи, чувак... почему нам велят ненавидеть евреев? Я только что узнал, что Джерри Спрингер — еврей. Джерри чёртов Спрингер, чувак. Если бы я встретил его на улице, я бы поцеловал его в зад и попросил автограф. У меня дома три DVD с Адамом Сэндлером, и я только что выяснил, что он тоже еврей. Если бы я был в здании, и рядом со мной сели десять евреев, я бы даже не заметил. Так в чём разница? У них есть деньги? Ну, деньги — это не так уж плохо. Чёрт, я бы хотел иметь деньги. У них большие носы? По крайней мере, так принято думать. Чёрт, у Тедди нос больше, чем весь этот чёртов грузовик, а он не еврей. Так что, нам его ненавидеть? Ради всего святого. Иисус — еврей, чувак. Я имею в виду, это же Иисус. Мы ходим в церковь каждое воскресенье и молимся царю евреев, чувак.