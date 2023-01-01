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Пьета Пьета
Киноафиша Фильмы Пьета Пьета, 2012: актеры и роли
Pieta Пьета 2012 / Корея
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Пьета, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ким Ки Дук Ким Ки Дук Kim Ki Duk
В ролях
Чо Мин-Су Ли Чжон Чжин Чо Чжэ Рен Квон Се Ин Джин Йонг Вук Ким Чжэ Рок Чин Ён-Ок
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