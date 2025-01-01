Меню
Gang-Do Что такое деньги?
Mi-Son Деньги? Начало и конец всего. Любовь, честь, насилие, ярость, ненависть, ревность, месть, смерть.
Gang-Do [хватает её между ног] Я отсюда вышел?
[она кивает]
Gang-Do Точно здесь?
[она снова кивает]
Gang-Do Правда? Тогда можно мне обратно?
Ли Чжон Чжин
Lee Jeong-jin
Чо Мин-Су
Jo Min-su
