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Пьета
Отзывы о фильме «Пьета»
Pieta
Пьета
2012 / Корея
Трейлер
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Тома
2 апреля 2015, 12:51
Вообще-то хорошо относилась к Ким Ки Дуку, но почему-то этот фильм навязчиво ассоциируется у меня с блатным шансоном. И всплывающая в памяти информация о Золотом льве Венецианского кинофестиваля не спасает. Не то, чтобы тут все было так же примитивно, но смесь этих двух эмоций - жестокости и сентиментальности для меня подобна звуку железа по стеклу. История красивая, но я в нее не могу поверить, совершенно не могу. Ким Ки Дук-то сам интересно верит?
А жестокость действительно зашкаливает, вспоминается про то,что есть миры человеческие, а есть - демонические.... Жертвы Кандо потом вспоминались куда как ярче, чем линия с обретением любви... И очень тяжело все это было...
Так что, сори, но я не Венецианский фестиваль, для меня: 4/10 (кто сомневался про 9/10, вероятно обрадуются)))
2 апреля 2015, 12:51
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Тома
2 апреля 2015, 12:51
Я не могу поверить не в историю про страховки. А в то, что герой, сотрет себя в порошок в конце фильма. Вот это-то и напоминает блатной шансон, полный бесконечный жалости к себе "бедному парнишке"...
Хотя вобщем идея Ким Ки Дука была вполне гуманистична, но невозможно забыть об историях, рассказанных в начале фильма. Для меня они все перевешивают. И хотя конец истории Кандо в первый момент хватает за горло, спустя время вспоминаются "проходные персонажи" и главного героя что-то совсем не жалко. И возникает мучительное ощущение собственной бездушности и, в общем, жестокости режиссера, оставившего зрителя в этой ситуации.
Цитата (peacefrog, 29/11/2012 - 00:00:08):.
Кроме того, жестокость не имеет никакого смысла без сентиментальности, как и сентиментальность лишена смысла в отсутствии жестокости
Это очень точно. Жесткость и сентиментальность связаны. Не то, чтобы одно не имеет смысла без другого, а просто они как-то отвратительно подобны друг другу... Контраст чисто внешний...
2 апреля 2015, 12:51
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А жестокость действительно зашкаливает, вспоминается про то,что есть миры человеческие, а есть - демонические.... Жертвы Кандо потом вспоминались куда как ярче, чем линия с обретением любви... И очень тяжело все это было...
Так что, сори, но я не Венецианский фестиваль, для меня: 4/10 (кто сомневался про 9/10, вероятно обрадуются)))
Хотя вобщем идея Ким Ки Дука была вполне гуманистична, но невозможно забыть об историях, рассказанных в начале фильма. Для меня они все перевешивают. И хотя конец истории Кандо в первый момент хватает за горло, спустя время вспоминаются "проходные персонажи" и главного героя что-то совсем не жалко. И возникает мучительное ощущение собственной бездушности и, в общем, жестокости режиссера, оставившего зрителя в этой ситуации.
Цитата (peacefrog, 29/11/2012 - 00:00:08):.Кроме того, жестокость не имеет никакого смысла без сентиментальности, как и сентиментальность лишена смысла в отсутствии жестокости Это очень точно. Жесткость и сентиментальность связаны. Не то, чтобы одно не имеет смысла без другого, а просто они как-то отвратительно подобны друг другу... Контраст чисто внешний...
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