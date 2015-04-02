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Пьета Пьета
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Pieta Пьета 2012 / Корея
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Пьета»

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Тома 2 апреля 2015, 12:51
Вообще-то хорошо относилась к Ким Ки Дуку, но почему-то этот фильм навязчиво ассоциируется у меня с блатным шансоном. И всплывающая в памяти информация о Золотом льве Венецианского кинофестиваля не спасает. Не то, чтобы тут все было так же примитивно, но смесь этих двух эмоций - жестокости и сентиментальности для меня подобна звуку железа по стеклу. История красивая, но я в нее не могу поверить, совершенно не могу. Ким Ки Дук-то сам интересно верит?

А жестокость действительно зашкаливает, вспоминается про то,что есть миры человеческие, а есть - демонические.... Жертвы Кандо потом вспоминались куда как ярче, чем линия с обретением любви... И очень тяжело все это было...

Так что, сори, но я не Венецианский фестиваль, для меня: 4/10 (кто сомневался про 9/10, вероятно обрадуются)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Я не могу поверить не в историю про страховки. А в то, что герой, сотрет себя в порошок в конце фильма. Вот это-то и напоминает блатной шансон, полный бесконечный жалости к себе "бедному парнишке"...

Хотя вобщем идея Ким Ки Дука была вполне гуманистична, но невозможно забыть об историях, рассказанных в начале фильма. Для меня они все перевешивают. И хотя конец истории Кандо в первый момент хватает за горло, спустя время вспоминаются "проходные персонажи" и главного героя что-то совсем не жалко. И возникает мучительное ощущение собственной бездушности и, в общем, жестокости режиссера, оставившего зрителя в этой ситуации.

Цитата (peacefrog, 29/11/2012 - 00:00:08):.Кроме того, жестокость не имеет никакого смысла без сентиментальности, как и сентиментальность лишена смысла в отсутствии жестокости Это очень точно. Жесткость и сентиментальность связаны. Не то, чтобы одно не имеет смысла без другого, а просто они как-то отвратительно подобны друг другу... Контраст чисто внешний...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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