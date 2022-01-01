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Андрей Терентьев
Андрей Терентьев
О персоне
Фильмография
Андрей Терентьев
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Дата рождения
14 июля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рак
Рост
178 см
Биография Андрея Терентьева
Родился 14 июля 1982 года.
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Фильмография Андрея Терентьева
Гена-Бетон. Псевдоним для героя
комедия
2013, Россия
5.0
Гольфстрим под айсбергом
драма, фэнтези
2011, Россия / Латвия
4.0
Мы из будущего
фантастика, исторический, приключения, военный
2008, Россия
7.0
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