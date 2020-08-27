Doofenshmirtz У меня... У меня нет космического корабля как такового, но у меня есть... мой Галактический-Путешествинатор! Ты заходишь внутрь, он поднимает тебя вверх, и, думаю, главное — он летит сквозь космос.

Isabella Ты хочешь сказать, типа космического корабля?

Doofenshmirtz Ну, можно сказать, что это *как* космический корабль — он работает и выполняет точно такие же функции, но это инатор. Есть разница.

Baljeet Разница только в словах?