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Постер фильма Финес и Ферб
7.1
Киноафиша Фильмы Финес и Ферб
7.1

Финес и Ферб

, 2018
Phineas and Ferb
США / комедия / 18+
Постер фильма Финес и Ферб
7.1

В ролях

Элисон Стоунер
Isabella
Эшли Тисдейл
Эшли Тисдейл
Кэндиc
Томас Сангстер
Томас Сангстер
Кэролайн Ри
Кэролайн Ри
Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер
Announcer
Винсент Мартелла
Винсент Мартелла
Финес
Дэвид Эрриго мл.
Дэвид Эрриго мл.
Man #1
Дэвид Эрриго мл.
Дэвид Эрриго мл.
Man #1
Дэн Повенмайр
Дэн Повенмайр
Self
Дэн Повенмайр
Дэн Повенмайр
Self
Maulik Pancholy
Watermelon Lady
Maulik Pancholy
Watermelon Lady
Режиссер Bob Bowen
Сценарист Дэн Повенмайр, Джеф Марш, Jon Colton Barry, Джим Бернстайн
Композитор Дэнни Жакоб
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 27 августа 2020
Премьера в мире 27 августа 2020
Сборы в мире $5 689 121
Производство Disney Television Animation, Dwampy Verse
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Doofenshmirtz У меня... У меня нет космического корабля как такового, но у меня есть... мой Галактический-Путешествинатор! Ты заходишь внутрь, он поднимает тебя вверх, и, думаю, главное — он летит сквозь космос.
Isabella Ты хочешь сказать, типа космического корабля?
Doofenshmirtz Ну, можно сказать, что это *как* космический корабль — он работает и выполняет точно такие же функции, но это инатор. Есть разница.
Baljeet Разница только в словах?
Doofenshmirtz Это брендинг! Оставьте меня в покое!

Отзывы о фильме

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