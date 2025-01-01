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Дэн Повенмайр
Dan Povenmire
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Персоны
Дэн Повенмайр
Дэн Повенмайр
Dan Povenmire
Дата рождения
18 сентября 1963
Возраст
61 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Сан-Диего, США
Популярные фильмы
8.6
Гриффины
(1999)
7.4
Финес и Ферб: Покорение второго измерения
(2011)
7.1
Финес и Ферб
(2018)
Фильмография Дэн Повенмайр
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Детский
Комедия
Приключения
Семейный
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2024
2022
2018
2011
2007
1999
1996
Все
9
Фильмы
3
Сериалы
6
Режиссер
8
Сценарист
6
Актер
1
7.1
Семейка Грин в городе. Фильм: космический корабль
Big City Greens the Movie: Spacecation
боевик, приключения, анимация
2024, США
Хомяк и Гретель
фэнтези, фантастика, детский
2022, США
Энчантималс. Невероятно волшебные истории
приключения, детский
2018, Испания
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7.1
Финес и Ферб
Phineas and Ferb
комедия
2018, США
7.4
Финес и Ферб: Покорение второго измерения
Phineas and Ferb the Movie: Across the 2nd Dimension
боевик, приключения, анимация
2011, США / Тайвань / Китай
Финес и Ферб
комедия, детский
2007, США
8.6
Гриффины
комедия, семейный
1999, США
Губка Боб Квадратные Штаны
комедия, приключения, фэнтези
1999, США/Япония/Канада/Австралия
Эй, Арнольд!
детский, комедия
1996, США
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