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Джеф Марш
Jeff "Swampy" Marsh
Киноафиша
Персоны
Джеф Марш
Джеф Марш
Jeff "Swampy" Marsh
Дата рождения
9 декабря 1960
Возраст
64 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Сценарист, Актер, Продюсер
Место рождения
Санта-Моника, США
Популярные фильмы
7.4
Финес и Ферб: Покорение второго измерения
(2011)
7.1
Финес и Ферб
(2018)
0.0
Финес и Ферб
(2007)
Фильмография Джеф Марш
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Детский
Комедия
Приключения
Год
Все
2018
2011
2007
Все
4
Фильмы
2
Сериалы
2
Сценарист
3
Режиссер
3
Актер
1
Энчантималс. Невероятно волшебные истории
приключения, детский
2018, Испания
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7.1
Финес и Ферб
Phineas and Ferb
комедия
2018, США
7.4
Финес и Ферб: Покорение второго измерения
Phineas and Ferb the Movie: Across the 2nd Dimension
боевик, приключения, анимация
2011, США / Тайвань / Китай
Финес и Ферб
комедия, детский
2007, США
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