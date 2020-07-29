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Винсент Мартелла

Vincent Martella
Винсент Мартелла
Винсент Мартелла Vincent Martella
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Дата рождения
15 октября 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Рочестер, Нью-Йорк, США
Рост
165 см
Биография Винсента Мартеллы

Винсент Майкл Мартелла родился 15 октября 1992 года в Рочестере в США, однако рожденный в штате Нью-Йорк мальчик провел свое детство во Флориде. Его отец владел сетью пиццерий, а мать занималась воспитанием детей, которых в семье было четверо. С трех лет Винсент начал интересоваться танцами, а через четыре года стал серьезно заниматься вокалом и актёрским мастерством. Он выступал во многих театральных постановках, часто снимался для телевизионной и печатной рекламы.

В 2004 году Винсент дебютировал на телевидении в небольшой роли в сериале «Нахваливание». Через год актёр впервые появился на большом экране в комедии «Мужчина по вызову 2».

В 2005 году к молодому актёру пришел первый успех, когда он получил роль в комедийном сериале Криса Рока «Все ненавидят Криса». Игра Винсента была высоко оценена критиками и зрителями, и он был по праву признан одной из талантливейших молодых звезд Голливуда.

В 2009 году на одной из церемоний вручения кинонаград Винсент познакомился с актрисой Элисон Стоунер. У них завязались романтические отношения. Пара была вместе около года, а теперь они вместе работают над мультфильмом «Финес и Ферб», который стал одним из самых значимых проектов для карьеры Винсента. Актёр был занят в озвучивании главного персонажа на протяжении семи лет.

Интересные факты о Винсенте Мартелле
  • У Винсента есть итальянские корни.
  • Любимый актёр Винсента — Джим Керри.
  • Он умеет хорошо играть на фортепиано и гитаре.
  • В 2006 году Винсент выпустил свой первый музыкальный альбом Time Flies By, а также стал его продюсером. Он состоит из восьми песен.
  • Молодой актёр был несколько раз номинирован на престижные премии за роль в сериале «Все ненавидят Криса».
  • Участвуя в озвучивании героя в мультсериале «Финес и Ферб», актер мастерски манипулировал своим голосом: он мог менять его от тонкого и высокого до более низкого и хриплого.
  • Младший брат актёра Александр тоже стал актёром.
Фильмография Винсента Мартеллы
Финес и Ферб
Финес и Ферб
комедия 2018, США
7.0
Финес и Ферб: Покорение второго измерения
Финес и Ферб: Покорение второго измерения
боевик, приключения, анимация 2011, США / Тайвань / Китай
7.0
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29 июля 2020 15:10
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