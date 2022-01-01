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Кровные узы Кровные узы
Киноафиша Фильмы Кровные узы Кровные узы, 2013: актеры и роли
Blood Ties Кровные узы 2013 / США / Франция
7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Кровные узы, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гийом Кане Гийом Кане Guillaume Canet
В ролях
Мила Кунис Мила Кунис Mila Kunis Клайв Оуэн Клайв Оуэн Clive Owen Марион Котийяр Марион Котийяр Marion Cotillard Зои Салдана Зои Салдана Zoe Saldana Джеймс Каан Джеймс Каан James Caan Билли Крудап Билли Крудап Billy Crudup Маттиас Шонартс Маттиас Шонартс Matthias Schoenaerts Ноа Эммерих Ноа Эммерих Noah Emmerich Лили Тейлор Лили Тейлор Lili Taylor Доменик Ломбардоззи Доменик Ломбардоззи Domenick Lombardozzi
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