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Кровные узы
Кровные узы, 2013: актеры и роли
Blood Ties
Кровные узы
2013 / США / Франция
Трейлер
7.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Кровные узы, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гийом Кане
Guillaume Canet
В ролях
Мила Кунис
Mila Kunis
Клайв Оуэн
Clive Owen
Марион Котийяр
Marion Cotillard
Зои Салдана
Zoe Saldana
Джеймс Каан
James Caan
Билли Крудап
Billy Crudup
Маттиас Шонартс
Matthias Schoenaerts
Ноа Эммерих
Noah Emmerich
Лили Тейлор
Lili Taylor
Доменик Ломбардоззи
Domenick Lombardozzi
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